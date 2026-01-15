Actualités
Christian Bassila, ancien joueur et formateur de l'OL
Christian Bassila, ancien joueur et formateur de l’OL

C'est officiel, Christian Bassila prend la tête de l'OL Académie

  • par Gwendal Chabas
  • 2 Commentaires

    • L'information était connue depuis plusieurs semaines. Ce mercredi, l'OL a officialisé la nomination de Christian Bassila comme directeur de l'Académie.

    Ce ne sera pas une surprise, la nouvelle ayant fuité depuis plusieurs semaines à présent. Dans sa volonté de "refonte globale" de l'Académie, selon les mots de Matthieu Louis-Jean, l'OL a confirmé l'arrivée de Christian Bassila. Anciennement directeur de l'INF Clairefontaine, il prend la tête du centre de formation rhodanien.

    L'ex-milieu de terrain, formé à l'Olympique lyonnais où il a disputé 59 matchs (de 1996-1999), prend la succession de Johann Louvel. Ce dernier était en poste depuis deux saisons. Un retour de plus à la maison, après Florent Balmont (U19) ou Mour Paye (U17) dans les staffs des équipes de jeunes, alors que des historiques comme Amaury Barlet ou Cyrille Dolce avaient quitté le navire à l'été 2025.

    Il a été pendant un temps directeur de la pré-formation

    Pour le vainqueur de la Coupe Intertoto 1997, il s'agit d'un nouveau chapitre de sa vie à l'OL. En effet, il était déjà revenu, d'abord comme consultant pour la chaîne, puis comme directeur de la pré-formation en 2015. Il a également fait un passage sur le banc de la réserve, avant de rejoindre la FFF en 2019.

    Dans le communiqué, Christian Bassila explique que "revenir à l’Olympique lyonnais, c’est revenir à mon histoire pour répondre à l’appel d’un club qui fait partie de moi, qui m’a construit en tant que joueur et en tant qu’homme. Aujourd’hui, je veux rendre à l’OL tout ce qu’il m’a donné, en contribuant à façonner les générations futures, a-t-il déclaré. Il est important pour moi de mettre mon expérience, mes convictions et mon énergie au service d’une des meilleures académies d’Europe."

    à lire également
    Ruben Kluivert (OL) au duel face à Olivier Giroud (Lille)
    Coupe de France : un plateau exceptionnellement relevé avec l'OL
    2 commentaires
    1. OLVictory
      OLVictory - jeu 15 Jan 26 à 12 h 24

      Sa nomination est pleine de promesses pour l'avenir de la formation lyonnaise.

      Signaler
    2. cavegone
      cavegone - jeu 15 Jan 26 à 12 h 51

      Oui et on a vraiment besoin d’un centre de formation performant pour remonter la pente.

      Quand je vois le prix de vente de jeunes de l’OM Vav et Bakola, plus de 20 millions pour chacun alors qu’ils n’ont que quelques minutes de jeu… Le gain potentiel est dément.
      Alors soit, c’est louche, ils ont peut-être magouillé et ça blanchit, mais si ce sont des transactions honnêtes alors Enzo Molebe c’est le même prix…

      Signaler

    Laisser un commentaire

    Score'n'co - Lyon Capitale
    d'heure en heure
    Ruben Kluivert (OL) au duel face à Olivier Giroud (Lille)
    Coupe de France : un plateau exceptionnellement relevé avec l'OL 12:30
    Christian Bassila, ancien joueur et formateur de l'OL
    C'est officiel, Christian Bassila prend la tête de l'OL Académie 11:35
    Brest : Mama Baldé ne recroisera pas la route de l'OL dimanche 11:00
    Abner Vinicius, défenseur de l'OL
    OL : Abner est bien à l'entraînement avant Brest 10:10
    Alice Sombath contre Dijon
    OL Lyonnes : premier capitanat pour Alice Sombath 09:25
    Tyler Morton félicite Pavel Sulc après son but lors de Monaco - OL
    L'OL sur la route d'une montée en puissance en 2026 ? 08:40
    Ligue 1 : Nantes - OL se jouera le samedi 7 février 08:00
    Moussa Niakhaté et le Sénégal contre le Soudan
    CAN 2025 : Niakhaté (OL) visera le titre final avec le Sénégal dimanche 07:30
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    Lily Yohannes, milieu de l'OL Lyonnes
    Sans briller, l’OL Lyonnes fait le minimum contre Lens (1-0) 14/01/26
    Korbin Albert (OL Lyonnes)
    Suivez OL Lyonnes - Lens en direct 14/01/26
    Marie-Antoinette Katoto lors d'OL Lyonnes - OM
    OL Lyonnes - Lens : Katoto en pointe, Micah dans les buts 14/01/26
    Moussa Niakhaté avec le Sénégal
    CAN 2025 : Niakhaté (OL) titulaire pour la demie Sénégal - Égypte 14/01/26
    La joie des joueurs de Laval après la qualification en Coupe de France
    Coupe de France : Laval "déçu" de ne pas jouer l'OL en Mayenne 14/01/26
    Endrick célèbre son premier but avec l'OL à Lille
    OL : "Tant qu’il y aura des Gones" du lundi 12 janvier en podcast 14/01/26
    Emeline Rochebilière, arbitre de D1 féminine (OL)
    Paris FC - OL Lyonnes arbitré par Émeline Rochebilière 14/01/26
    Endrick (OL) et Romain Perraud (Lille)
    Coupe de France : l'OL recevra Laval le mercredi 4 février à 20h30 14/01/26
    Hans Hateboer (OL)
    OL : Hateboer a encore deux matchs à tenir pour faire sauter son sursis 14/01/26
    Les joueurs de Laval
    L'OL recroisera Laval pour la première fois depuis plus de 30 ans 14/01/26
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut