C'est officiel, Christian Bassila prend la tête de l'OL Académie

L'information était connue depuis plusieurs semaines. Ce mercredi, l'OL a officialisé la nomination de Christian Bassila comme directeur de l'Académie.
Ce ne sera pas une surprise, la nouvelle ayant fuité depuis plusieurs semaines à présent. Dans sa volonté de "refonte globale" de l'Académie, selon les mots de Matthieu Louis-Jean, l'OL a confirmé l'arrivée de Christian Bassila. Anciennement directeur de l'INF Clairefontaine, il prend la tête du centre de formation rhodanien.
L'ex-milieu de terrain, formé à l'Olympique lyonnais où il a disputé 59 matchs (de 1996-1999), prend la succession de Johann Louvel. Ce dernier était en poste depuis deux saisons. Un retour de plus à la maison, après Florent Balmont (U19) ou Mour Paye (U17) dans les staffs des équipes de jeunes, alors que des historiques comme Amaury Barlet ou Cyrille Dolce avaient quitté le navire à l'été 2025.
Il a été pendant un temps directeur de la pré-formation
Pour le vainqueur de la Coupe Intertoto 1997, il s'agit d'un nouveau chapitre de sa vie à l'OL. En effet, il était déjà revenu, d'abord comme consultant pour la chaîne, puis comme directeur de la pré-formation en 2015. Il a également fait un passage sur le banc de la réserve, avant de rejoindre la FFF en 2019.
Dans le communiqué, Christian Bassila explique que "revenir à l’Olympique lyonnais, c’est revenir à mon histoire pour répondre à l’appel d’un club qui fait partie de moi, qui m’a construit en tant que joueur et en tant qu’homme. Aujourd’hui, je veux rendre à l’OL tout ce qu’il m’a donné, en contribuant à façonner les générations futures, a-t-il déclaré. Il est important pour moi de mettre mon expérience, mes convictions et mon énergie au service d’une des meilleures académies d’Europe."
Sa nomination est pleine de promesses pour l'avenir de la formation lyonnaise.
Oui et on a vraiment besoin d’un centre de formation performant pour remonter la pente.
Quand je vois le prix de vente de jeunes de l’OM Vav et Bakola, plus de 20 millions pour chacun alors qu’ils n’ont que quelques minutes de jeu… Le gain potentiel est dément.
Alors soit, c’est louche, ils ont peut-être magouillé et ça blanchit, mais si ce sont des transactions honnêtes alors Enzo Molebe c’est le même prix…