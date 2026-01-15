C'est officiel, Christian Bassila prend la tête de l'OL Académie

L'information était connue depuis plusieurs semaines. Ce mercredi, l'OL a officialisé la nomination de Christian Bassila comme directeur de l'Académie.

Ce ne sera pas une surprise, la nouvelle ayant fuité depuis plusieurs semaines à présent. Dans sa volonté de "refonte globale" de l'Académie, selon les mots de Matthieu Louis-Jean, l'OL a confirmé l'arrivée de Christian Bassila. Anciennement directeur de l'INF Clairefontaine, il prend la tête du centre de formation rhodanien.

L'ex-milieu de terrain, formé à l'Olympique lyonnais où il a disputé 59 matchs (de 1996-1999), prend la succession de Johann Louvel. Ce dernier était en poste depuis deux saisons. Un retour de plus à la maison, après Florent Balmont (U19) ou Mour Paye (U17) dans les staffs des équipes de jeunes, alors que des historiques comme Amaury Barlet ou Cyrille Dolce avaient quitté le navire à l'été 2025.

Il a été pendant un temps directeur de la pré-formation

Pour le vainqueur de la Coupe Intertoto 1997, il s'agit d'un nouveau chapitre de sa vie à l'OL. En effet, il était déjà revenu, d'abord comme consultant pour la chaîne, puis comme directeur de la pré-formation en 2015. Il a également fait un passage sur le banc de la réserve, avant de rejoindre la FFF en 2019.

Dans le communiqué, Christian Bassila explique que "revenir à l’Olympique lyonnais, c’est revenir à mon histoire pour répondre à l’appel d’un club qui fait partie de moi, qui m’a construit en tant que joueur et en tant qu’homme. Aujourd’hui, je veux rendre à l’OL tout ce qu’il m’a donné, en contribuant à façonner les générations futures, a-t-il déclaré. Il est important pour moi de mettre mon expérience, mes convictions et mon énergie au service d’une des meilleures académies d’Europe."