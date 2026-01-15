Actualités
Ruben Kluivert (OL) au duel face à Olivier Giroud (Lille)
Ruben Kluivert (OL) au duel face à Olivier Giroud (Lille) (Photo by Matthieu Mirville / DPPI via AFP)

Coupe de France : un plateau exceptionnellement relevé avec l'OL

  • par Gwendal Chabas
  • 1 Commentaire

    • Rarement les 8es de finale de la Coupe de France ont été aussi relevés. C'est la première fois depuis 1990-1991 qu'il n'y a que des clubs de Ligue 1 ou de Ligue 2.

    Évidemment, l'élimination du Paris Saint-Germain change la donne. Avec le principal favori hors course, la Coupe de France devient beaucoup plus ouverte. Toutes ne partent pas avec les mêmes chances au vu des effectifs, mais les équipes en lice peuvent se dire qu'elles ont un coup à jouer. L'OL fait partie des concurrents, mais le plateau est très relevé.

    Première depuis 35 ans

    Malgré la sortie du PSG, il n'a peut-être jamais, dans l'histoire moderne, été aussi dense. Comme l'indique Stats Foot, c'est la première fois depuis la saison 1990-1991 que l'on retrouve uniquement des membres de l'élite ou de Ligue 2 à ce stade du tournoi. Précisement, nous avons 10 pensionnaires de L1 et 6 de L2. Que des clubs professionnels donc, qui ont tous passé les éventuels obstacles des tours précédents.

    En 16es de finale, seul Montpellier a créé une petite surprise en dominant Metz en Moselle (0-4). Sur le papier, l'Olympique lyonnais a écopé, avec Laval, de la moins bonne formation. Les Mayennais sont actuellement 17es du classement en Ligue 2. Un tirage abordable, encore plus à domicile, mais il conviendra de rester vigilant lors de la rencontre du 4 février prochain.

    Les affiches des 8es

    • Reims (L2) - Le Mans (L2)
    • OM - Rennes
    • Toulouse - Amiens (L2)
    • Nice - Montpellier (L2)
    • OL - Lorient (L2)
    • Lorient - PFC
    • Troyes (L2) - Lens
    • Strasbourg - Monaco
    à lire également
    Christian Bassila, ancien joueur et formateur de l'OL
    C'est officiel, Christian Bassila prend la tête de l'OL Académie
    1 commentaire
    1. OLVictory
      OLVictory - jeu 15 Jan 26 à 12 h 40

      L'adversaire de l'OL ce n'est pas Lorient mais Laval

      Stade de Reims (L2) - Le Mans FC (L2) 20h30 beIN Sports 2

      Mardi 3 février Olympique de Marseille (L1) - Stade Rennais (L1) 21h10 beIN Sports 1 / France 2

      Mercredi 4 février Toulouse FC (L1) - Amiens SC (L2) 20h30 beIN Sports 2

      Mercredi 4 février OGC Nice (L1) - Montpellier HSC (L2) 20h30 beIN Sports 2

      Mercredi 4 février Olympique Lyonnais (L1) - Stade Lavallois (L2) 20h30 beIN Sports 2

      Mercredi 4 février FC Lorient (L1) - Paris FC (L1) 20h30 beIN Sports 2

      Mercredi 4 février ES Troyes AC (L2) - RC Lens (L1)

      Signaler

    Laisser un commentaire

    Score'n'co - Lyon Capitale
    d'heure en heure
    Ruben Kluivert (OL) au duel face à Olivier Giroud (Lille)
    Coupe de France : un plateau exceptionnellement relevé avec l'OL 12:30
    Christian Bassila, ancien joueur et formateur de l'OL
    C'est officiel, Christian Bassila prend la tête de l'OL Académie 11:35
    Brest : Mama Baldé ne recroisera pas la route de l'OL dimanche 11:00
    Abner Vinicius, défenseur de l'OL
    OL : Abner est bien à l'entraînement avant Brest 10:10
    Alice Sombath contre Dijon
    OL Lyonnes : premier capitanat pour Alice Sombath 09:25
    Tyler Morton félicite Pavel Sulc après son but lors de Monaco - OL
    L'OL sur la route d'une montée en puissance en 2026 ? 08:40
    Ligue 1 : Nantes - OL se jouera le samedi 7 février 08:00
    Moussa Niakhaté et le Sénégal contre le Soudan
    CAN 2025 : Niakhaté (OL) visera le titre final avec le Sénégal dimanche 07:30
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    Lily Yohannes, milieu de l'OL Lyonnes
    Sans briller, l’OL Lyonnes fait le minimum contre Lens (1-0) 14/01/26
    Korbin Albert (OL Lyonnes)
    Suivez OL Lyonnes - Lens en direct 14/01/26
    Marie-Antoinette Katoto lors d'OL Lyonnes - OM
    OL Lyonnes - Lens : Katoto en pointe, Micah dans les buts 14/01/26
    Moussa Niakhaté avec le Sénégal
    CAN 2025 : Niakhaté (OL) titulaire pour la demie Sénégal - Égypte 14/01/26
    La joie des joueurs de Laval après la qualification en Coupe de France
    Coupe de France : Laval "déçu" de ne pas jouer l'OL en Mayenne 14/01/26
    Endrick célèbre son premier but avec l'OL à Lille
    OL : "Tant qu’il y aura des Gones" du lundi 12 janvier en podcast 14/01/26
    Emeline Rochebilière, arbitre de D1 féminine (OL)
    Paris FC - OL Lyonnes arbitré par Émeline Rochebilière 14/01/26
    Endrick (OL) et Romain Perraud (Lille)
    Coupe de France : l'OL recevra Laval le mercredi 4 février à 20h30 14/01/26
    Hans Hateboer (OL)
    OL : Hateboer a encore deux matchs à tenir pour faire sauter son sursis 14/01/26
    Les joueurs de Laval
    L'OL recroisera Laval pour la première fois depuis plus de 30 ans 14/01/26
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut