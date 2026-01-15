Coupe de France : un plateau exceptionnellement relevé avec l'OL

Rarement les 8es de finale de la Coupe de France ont été aussi relevés. C'est la première fois depuis 1990-1991 qu'il n'y a que des clubs de Ligue 1 ou de Ligue 2.

Évidemment, l'élimination du Paris Saint-Germain change la donne. Avec le principal favori hors course, la Coupe de France devient beaucoup plus ouverte. Toutes ne partent pas avec les mêmes chances au vu des effectifs, mais les équipes en lice peuvent se dire qu'elles ont un coup à jouer. L'OL fait partie des concurrents, mais le plateau est très relevé.

Première depuis 35 ans

Malgré la sortie du PSG, il n'a peut-être jamais, dans l'histoire moderne, été aussi dense. Comme l'indique Stats Foot, c'est la première fois depuis la saison 1990-1991 que l'on retrouve uniquement des membres de l'élite ou de Ligue 2 à ce stade du tournoi. Précisement, nous avons 10 pensionnaires de L1 et 6 de L2. Que des clubs professionnels donc, qui ont tous passé les éventuels obstacles des tours précédents.

En 16es de finale, seul Montpellier a créé une petite surprise en dominant Metz en Moselle (0-4). Sur le papier, l'Olympique lyonnais a écopé, avec Laval, de la moins bonne formation. Les Mayennais sont actuellement 17es du classement en Ligue 2. Un tirage abordable, encore plus à domicile, mais il conviendra de rester vigilant lors de la rencontre du 4 février prochain.

Les affiches des 8es