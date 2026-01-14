Actualités
La joie des joueurs de l'OL après la victoire à Lille.
La joie des joueurs de l’OL après la victoire à Lille. (Photo by Francois LO PRESTI / AFP)

Sans le PSG, la Coupe de France un vrai objectif pour l'OL ?

  • par David Hernandez
  • 4 Commentaires

    • Après sa qualification en huitièmes à Lille, l'OL a été plutôt bien servi avec Laval comme troisième adversaire dans cette Coupe de France. Un tirage favorable alors que le PSG n'est plus dans la compétition. De quoi faire remonter cette coupe dans la hiérarchie du club cette saison ?

    Avant le déplacement à Lille, Paulo Fonseca préférait ironiser dessus. À la question de savoir où se situait la Coupe de France dans la saison de l'OL, l'entraîneur portugais regrettait de voir son équipe être tombée sur le tirage le plus difficile des seizièmes. Malgré l'adversité, les Lyonnais s'en sont très bien sortis avec une victoire et une qualification au bout. Après le plus difficile, place certainement au plus abordable le 4 février prochain.

    En effet, le tirage au sort des huitièmes a placé Laval sur la route du club rhodanien. Entre un match qui se jouera au Parc OL et la 17e place des Lavallois en Ligue 2, l'affiche n'a rien d'un contrat impossible à réaliser. Néanmoins, comme l'équipe de TKYDG a l'habitude de le dire : attention danger. Il ne faudra pas prendre l'adversaire de haut et garder le sérieux affiché dans le nord de la France pour accéder au top 8 de la Coupe de France.

    Un tirage au sort qui peut tout changer

    Finaliste en 2024 et éliminé sans les honneurs la saison passée, l'OL sait que trop bien que la plus ancienne des compétitions françaises n'a rien d'un long fleuve tranquille. Néanmoins, ne peut-elle pas être érigée comme un objectif prioritaire dans cette saison ? Interrogé lundi sur la question, notre consultant Nicolas Puydebois avait gardé une certaine mesure. "L'appétit vient en mangeant et bien sûr que l'enchainement des victoires peut pousser à aller jusqu'au bout. Mais en Coupe de France, tu restes très dépendant du tirage." Celui des huitièmes a été plutôt gentil avec l'OL, d'autant plus qu'à côté, un peu de ménage pourrait être fait.

    Avec Lorient - Paris FC, Strasbourg - Monaco et Marseille - Rennes au programme, trois clubs de Ligue 1 ne seront pas au rendez-vous des quarts. Tout comme le PSG, éliminé à la surprise générale dans le derby contre le PFC. L'ogre parisien représentait un frein pour Enzo Reale au moment de se projeter sur la suite de la compétition, car "pour la gagner, il faut battre le PSG". L'OL l'avait malheureusement appris à ses dépens en 2024 lors de la finale à Lille, obligé de rendre les armes et de continuer sa disette de trophées.

    Un titre, une participation européenne, de l'argent...

    En 2025-2026, il y aura un nouveau vainqueur, le tenant du titre n'étant plus en mesure de combattre. Le fameux appétit lyonnais, mis en avant par Nicolas Puydebois, doit être aiguisé. Non pas que le chemin vers la finale du 23 mai prochain soit déjà tout tracé. Seulement, cela fait quatorze ans que l'OL n'a rien gagné depuis cette fameuse Coupe de France 2012. L'opportunité est trop belle pour être laissée passer et peut aussi donner une confiance supplémentaire pour la Ligue 1 et la Ligue Europa. L'effectif lyonnais est-il assez dense pour courir trois lièvres à la fois ? C'est toute la question.

    Mais à l'heure où le club cherche une histoire à construire du côté de Décines, la Coupe de France peut être un bon moyen de revivre les émotions passées. "La victoire finale ? On sait qu’il y a quelques matchs pour la gagner. Après, ce n’est jamais facile de gagner ici. On est qualifiés pour les 8es, bien sûr que l’OL a envie de gagner un trophée. Ça fait tant d’années qu’on n’en a pas gagné." Capitaine de son club formateur, Corentin Tolisso aimerait tellement pouvoir boucler la boucle avec un titre qui le fuit depuis ses débuts en pros. Néanmoins, le traumatisme de 2019 et de cette demi-finale complètement ratée à la maison face à Rennes pousse à prendre du recul sur la situation.

    Mais l'OL aurait tort de se priver d'un tel dessert, surtout s'il lui tend la main dans les semaines à venir. Car, en plus d'une armoire à trophées qui se remplit à nouveau, ce serait l'assurance d'être en Ligue Europa la saison prochaine. Et donc la manne financière qui va avec...

    à lire également
    Téo Barisic lors d'OL - RWDM Brussels
    Mercato : Barisic quitte l’OL et rejoint la Croatie
    4 commentaires
    1. RBV
      RBV - mer 14 Jan 26 à 8 h 05

      Forcément ! Mais il reste du très lourd (OM, Monaco, Strasbourg, Rennes). Faut déjà arriver en finale et ensuite, tout peut arriver.
      Le PFC sort Paris, c’est bien la preuve que la coupe est différente.

      Signaler
      1. Avatar
        olgoneforever - mer 14 Jan 26 à 8 h 16

        Il restera que deux de ces quatre clubs en quart !
        A condition d'étre sérieux contre Laval cette compétition peut aussi nous faire entrevoir un trophée.
        Bien sûre il y a les sardines et je surveille de près leur mercato mais Rennes revient fort.
        J'attends le match de dimanche soir avec impatience : cette deuxième partie de saison sera peut-être très excitante!

        Signaler
    2. Juni38
      Juni38 - mer 14 Jan 26 à 8 h 08

      Avec le Qsg aussi , cessons de jouer les petits , retrouvons l'ambition , n'ayons pas peur d'affirmer des objectifs.

      Signaler
    3. Monark
      Monark - mer 14 Jan 26 à 8 h 21

      La question est saugrenue. Tout le club ( gouvernance, coachs, joueurs, supporters) a des ambitions affirmées sur les trois compétitions où l’on est engagé.
      Qu’on se le dise! Et ce sera encore plus vrai ,quand nos deux autres renforts seront là : la pépite danoise et le jeune défenseur central du QSG.

      Signaler

    Laisser un commentaire

    Score'n'co - Lyon Capitale
    d'heure en heure
    Téo Barisic lors d'OL - RWDM Brussels
    Mercato : Barisic quitte l’OL et rejoint la Croatie 09:02
    Des supporters devant le Parc OL
    Pour ses 10 ans, le Parc OL affiche la 2e affluence de Ligue 1 08:45
    La joie des joueurs de l'OL après la victoire à Lille.
    Sans le PSG, la Coupe de France un vrai objectif pour l'OL ? 08:00
    Lindsey Heaps (OL Lyonnes)
    Lindsey Heaps (OL Lyonnes) : "Je quitte une famille, je quitte mon club" 07:30
    Ngal'ayel Mukau (Lille) et Afonso Moreira (OL)
    Coupe de France : l'OL recevra Laval en huitièmes de finale 13/01/26
    Les joueuse de l'OL Lyonnes (Dumornay, Renard) à l'entraînement
    OL Lyonnes sans Hegerberg, Renard ou encore Dumornay contre Lens 13/01/26
    Michel Bastos
    Retraité depuis 2019, Michel Bastos (ex-OL) refait parler de lui 13/01/26
    La joueuse de l'OL et des Bleues, Delphine Cascarino
    Mercato : Delphine Cascarino (ex-OL Lyonnes) dans le giron Michele Kang ? 13/01/26
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    Tête à l'entraînement de l'OL
    Ephémère joueur de l’OL, Tetê retrouve son club formateur au Brésil 13/01/26
    Kenan Doganay, capitaine des U17 de l'OL
    OL Académie : Doganay et Hamdani en stage avec l’équipe de France U17 13/01/26
    Lindsey Heaps et Vincent Ponsot, directeur général de l'OL Lyonnes
    Mercato - Ponsot (OL Lyonnes) : "Lindsey Heaps est irremplaçable" 13/01/26
    Adil Hamdani lors d'Auxerre - OL
    Coupe Gambardella : l'OL se déplacera à Hyères le 1er février 13/01/26
    Endrick avec ses coéquipiers de l'OL
    "Comme à la maison"… Endrick déjà adopté à l’OL 13/01/26
    La joie des joueurs de l'OL après la victoire à Lille.
    OL : cinq victoires de suite, une première depuis mars 2025 13/01/26
    Les joueuses de l'OL Lyonnes
    Première Ligue : l’OL Lyonnes n’a pas la meilleure affluence 13/01/26
    Les U19 féminines de l'OL Lyonnes
    Coupe féminine U18 : l’OL Lyonnes ira à Strasbourg en huitièmes 13/01/26
    OL : Greif et Descamps passeurs décisifs dans la même saison 13/01/26
    Endrick et Afonso Moreira après Lille - OL
    OL : Endrick les a séduits mais… 13/01/26
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut