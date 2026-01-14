Sans le PSG, la Coupe de France un vrai objectif pour l'OL ?

Après sa qualification en huitièmes à Lille, l'OL a été plutôt bien servi avec Laval comme troisième adversaire dans cette Coupe de France. Un tirage favorable alors que le PSG n'est plus dans la compétition. De quoi faire remonter cette coupe dans la hiérarchie du club cette saison ?

Avant le déplacement à Lille, Paulo Fonseca préférait ironiser dessus. À la question de savoir où se situait la Coupe de France dans la saison de l'OL, l'entraîneur portugais regrettait de voir son équipe être tombée sur le tirage le plus difficile des seizièmes. Malgré l'adversité, les Lyonnais s'en sont très bien sortis avec une victoire et une qualification au bout. Après le plus difficile, place certainement au plus abordable le 4 février prochain.

En effet, le tirage au sort des huitièmes a placé Laval sur la route du club rhodanien. Entre un match qui se jouera au Parc OL et la 17e place des Lavallois en Ligue 2, l'affiche n'a rien d'un contrat impossible à réaliser. Néanmoins, comme l'équipe de TKYDG a l'habitude de le dire : attention danger. Il ne faudra pas prendre l'adversaire de haut et garder le sérieux affiché dans le nord de la France pour accéder au top 8 de la Coupe de France.

Un tirage au sort qui peut tout changer

Finaliste en 2024 et éliminé sans les honneurs la saison passée, l'OL sait que trop bien que la plus ancienne des compétitions françaises n'a rien d'un long fleuve tranquille. Néanmoins, ne peut-elle pas être érigée comme un objectif prioritaire dans cette saison ? Interrogé lundi sur la question, notre consultant Nicolas Puydebois avait gardé une certaine mesure. "L'appétit vient en mangeant et bien sûr que l'enchainement des victoires peut pousser à aller jusqu'au bout. Mais en Coupe de France, tu restes très dépendant du tirage." Celui des huitièmes a été plutôt gentil avec l'OL, d'autant plus qu'à côté, un peu de ménage pourrait être fait.

Avec Lorient - Paris FC, Strasbourg - Monaco et Marseille - Rennes au programme, trois clubs de Ligue 1 ne seront pas au rendez-vous des quarts. Tout comme le PSG, éliminé à la surprise générale dans le derby contre le PFC. L'ogre parisien représentait un frein pour Enzo Reale au moment de se projeter sur la suite de la compétition, car "pour la gagner, il faut battre le PSG". L'OL l'avait malheureusement appris à ses dépens en 2024 lors de la finale à Lille, obligé de rendre les armes et de continuer sa disette de trophées.

Un titre, une participation européenne, de l'argent...

En 2025-2026, il y aura un nouveau vainqueur, le tenant du titre n'étant plus en mesure de combattre. Le fameux appétit lyonnais, mis en avant par Nicolas Puydebois, doit être aiguisé. Non pas que le chemin vers la finale du 23 mai prochain soit déjà tout tracé. Seulement, cela fait quatorze ans que l'OL n'a rien gagné depuis cette fameuse Coupe de France 2012. L'opportunité est trop belle pour être laissée passer et peut aussi donner une confiance supplémentaire pour la Ligue 1 et la Ligue Europa. L'effectif lyonnais est-il assez dense pour courir trois lièvres à la fois ? C'est toute la question.

Mais à l'heure où le club cherche une histoire à construire du côté de Décines, la Coupe de France peut être un bon moyen de revivre les émotions passées. "La victoire finale ? On sait qu’il y a quelques matchs pour la gagner. Après, ce n’est jamais facile de gagner ici. On est qualifiés pour les 8es, bien sûr que l’OL a envie de gagner un trophée. Ça fait tant d’années qu’on n’en a pas gagné." Capitaine de son club formateur, Corentin Tolisso aimerait tellement pouvoir boucler la boucle avec un titre qui le fuit depuis ses débuts en pros. Néanmoins, le traumatisme de 2019 et de cette demi-finale complètement ratée à la maison face à Rennes pousse à prendre du recul sur la situation.

Mais l'OL aurait tort de se priver d'un tel dessert, surtout s'il lui tend la main dans les semaines à venir. Car, en plus d'une armoire à trophées qui se remplit à nouveau, ce serait l'assurance d'être en Ligue Europa la saison prochaine. Et donc la manne financière qui va avec...