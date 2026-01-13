Coupe de France : l'OL recevra Laval en huitièmes de finale

Après une qualification sérieuse à Lille dimanche, l'OL n'est plus qu'à une marche du top 8 de la Coupe de France. Il faudra pour cela passer l'obstacle Laval le 4 février prochain en huitièmes de finale.
La Coupe de France peut-elle permettre de mettre fin à treize années de disette ? Il est encore trop tôt pour le dire car l'OL n'est qu'en huitième de finale. Néanmoins, avec l'élimination surprise du PSG lundi soir, tous les clubs encore en lice se mettent logiquement à rêver. Il y a un obstacle en moins à passer, et non des moindres. Le club de la capitale avait empêché l'OL de gagner le titre final en 2024. Le samedi 23 mai 2026 est encore loin dans le calendrier et il y a des étapes à passer. Cependant, après leur qualification sérieuse à Lille, les coéquipiers de Corentin Tolisso ne s'interdisent rien.
Laval, 17e de Ligue 2
Il restait encore à savoir qui se mettrait sur leur chemin pour les huitièmes de finale. Ce mardi soir, en marge du dernier match entre Bayeux et l'OM, le tirage au sort a été réalisé et l'OL est désormais fixé. La semaine du mercredi 4 février, les joueurs de Paulo Fonseca défieront Laval, 17e de Ligue 2 à la maison. En jeu, une place dans le top 8 de cette Coupe de France et plus que deux étapes pour atteindre une potentielle finale.
Tirage favorable
Y a plus qu'à ...
2 gros vont sortir avec Marseille renne et Strasbourg monaco même si il y aura le rc lens également qui devrait poursuivre en quart
QSG n'est plus, plus aucune excuse de l'un de ces gros clubs pour ne pas la gagner
Sortie de route interdite contre une equipe jouant le maintient en ligue 2....a domicile en plus....
Cochez le 23 mai sur vos agendas , ce sera une belle fête .
qui disait que le QSG remporterait automatiquement la coupe cette année ?
Moi, mais je me trompe tout le temp .
Vous m'en voulez pas . 😀
on est très heureux que tu te sois trompé 😀
un des meilleurs tirages possibles, et en plus à la maison.
Les étoiles s'alignent.
nous sommes cocus , elle est pour nous cette année
Du sérieux, comme à Lille, et ça devrait le faire !
Allez l'OL !
Plus tard, une demie à Décines contre les sardines,et..............
Je retourne au stade , promis ! 😜
Record d'affluence en vue .....
HS . Je le met là
Je n'ai lu aucun commentaire sur les chants "sympathiques" anti-lyonnais, des lillois, chanté et re chanté pendant la rencontre
Je n'ai pas vu non plus la (soi-disant) faute d'Endrick, un coup de pied sur un joueur lillois qui aurait mérité rouge parait-il
Et aussi l'épisode de la bouteille d'eau, Endrick a fait le signe qu'il avait soif, Abdel Redissi lui donne une bouteille d'eau, il le laisse l'emporter sur le terrain (pourquoi ?) M. Turpin va vers Endrick, lui demande sûrement de sortir, Endrick balance la bouteille, j'avais jamais vu ça .
On a du le rappeler en effet pour aller remercier les supporters lyonnais, ça ne doit pas se pratiquer en Espagne 🤔