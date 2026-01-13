Coupe de France : l'OL recevra Laval en huitièmes de finale

Après une qualification sérieuse à Lille dimanche, l'OL n'est plus qu'à une marche du top 8 de la Coupe de France. Il faudra pour cela passer l'obstacle Laval le 4 février prochain en huitièmes de finale.

La Coupe de France peut-elle permettre de mettre fin à treize années de disette ? Il est encore trop tôt pour le dire car l'OL n'est qu'en huitième de finale. Néanmoins, avec l'élimination surprise du PSG lundi soir, tous les clubs encore en lice se mettent logiquement à rêver. Il y a un obstacle en moins à passer, et non des moindres. Le club de la capitale avait empêché l'OL de gagner le titre final en 2024. Le samedi 23 mai 2026 est encore loin dans le calendrier et il y a des étapes à passer. Cependant, après leur qualification sérieuse à Lille, les coéquipiers de Corentin Tolisso ne s'interdisent rien.

Laval, 17e de Ligue 2

Il restait encore à savoir qui se mettrait sur leur chemin pour les huitièmes de finale. Ce mardi soir, en marge du dernier match entre Bayeux et l'OM, le tirage au sort a été réalisé et l'OL est désormais fixé. La semaine du mercredi 4 février, les joueurs de Paulo Fonseca défieront Laval, 17e de Ligue 2 à la maison. En jeu, une place dans le top 8 de cette Coupe de France et plus que deux étapes pour atteindre une potentielle finale.