Après quatre saisons à l'OL Lyonnes, Lindsey Heaps va retourner jouer aux États-Unis la saison prochaine. Un choix guidé par un rapprochement familial mais un vrai déchirement pour la milieu.

Comment vous sentez-vous après l’annonce de votre départ à Denver ?

Lindsey Heaps : Je me sens forcément un peu triste de voir cette aventure se terminer dans quelques mois. La journée de lundi a été difficile. J’avais besoin d’en parler avec l’équipe avant l’annonce officielle, et ça m’a fait du bien, parce que toutes les joueuses et le staff ont compris. C'est avant tout une décision personnelle pour me rapprocher de ma famille, qui vit là-bas, pour me rapprocher de mon mari (directeur sportif de San Diego en MLS).

C’est triste de partir, car cette équipe est devenue une famille pour moi. Mais aujourd’hui, l’essentiel est ailleurs : rester pleinement concentrée sur les cinq derniers mois. Je veux tout donner pour l’équipe et terminer ces quatre années ici avec l’espoir de tout gagner.

C’était important de prendre cette décision rapidement pour avoir l’esprit libre ?

Oui, c’était très important de la prendre le plus tôt possible, pour être libre dans ma tête et au sein de l’équipe. Il était aussi essentiel de pouvoir l’expliquer publiquement. Ça apporte un peu de calme, et désormais nous pouvons nous concentrer totalement sur le football et sur la fin de saison avec Lyon.

Denver, c'est un retour à la maison. Comment se sont passées les discussions ?

Comme vous le savez, c’est une nouvelle équipe là-bas, une équipe d’expansion. Quand j’ai découvert le projet, je me suis dit que, peut-être, un jour, j’irais là-bas. C’est chez moi. Mais je ne savais pas si cela serait possible aussi rapidement. Lorsque les discussions ont commencé, j’ai senti que j’avais besoin de me poser et de voir si c’était la bonne décision pour moi. Je respecte énormément mon club ici. C’était difficile d’avoir ce genre de conversations alors que j’étais pleinement engagée avec Lyon et concentrée sur la saison.

Après de nombreux échanges avec Lyon et Denver, j’ai finalement pris cette décision. Elle a été difficile, mais elle devient plus facile à accepter quand on comprend que c’est avant tout une décision personnelle. Parce que si la décision avait été uniquement sportive, je serais restée ici. Pour moi, c’est la meilleure équipe du monde. Et Jonatan Giráldez, je le dis sincèrement, est l’un des meilleurs coachs que j’ai rencontrés dans ma carrière.

"Je veux être un modèle pour les jeunes"

Vous étiez arrivée en prêt à la base. Est-ce que vous imaginiez vivre une telle expérience ?

Non, pas du tout. Quand je suis arrivée, je pensais rester 18 mois. Et puis, au bout de ces 18 mois, j’ai compris que je ne pouvais plus repartir. C’était devenu mon club. Il y avait tellement de choses que je voulais accomplir avec cette équipe. Le football, le club, l’expérience… tout m’a énormément apporté. C’est dans mon cœur maintenant. Ce n’est pas seulement un club, c’est une famille. Quand j’ai parlé à mes coéquipières, leur réaction a été incroyable. C’est vraiment, vraiment spécial.

En quoi la Lindsey Heaps de 2026 est-elle différente de celle de 2022 ?

Le leadership. Je n’aurais jamais imaginé devenir capitaine ici, ni avoir ce rôle aux côtés de joueuses comme Wendie (Renard), Christiane (Endler), Ada (Hegerberg) ou Selma (Bacha). Je suis capitaine en sélection nationale, mais ici, c’est différent. C’est quelque chose de très spécial pour moi. Je veux être un modèle pour les jeunes joueuses, aider toute l’équipe et transmettre mon expérience. C’est la personne que je suis. Et si je peux avoir un impact, sur le terrain comme en dehors, sur chaque personne, d’une manière ou d’une autre, alors c’est réellement quelque chose de précieux pour moi.