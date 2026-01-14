Actualités
Des supporters devant le Parc OL (Photo by Cyril Lestage / DPPI via AFP)

Pour ses 10 ans, le Parc OL affiche la 2e affluence de Ligue 1

  • par David Hernandez

    • En marge de la première journée de la phase retour contre Brest dimanche, le Parc OL affiche la deuxième affluence de la phase aller. Avec un bémol sur le taux de remplissage, le 11e du championnat.

    Y aura-t-il une ambiance des grands soirs pour la venue de Brest dans quelques jours ? La programmation un dimanche soir en période scolaire rend le match anniversaire des 10 ans du Parc OL moins attractif que s’il avait eu lieu quelques heures plus tôt. Toutefois, l’enceinte décinoise devrait se rapprocher de la barre des 50 000 pour ce premier match à domicile en 2026, marquant également le début de la phase retour en Ligue 1. Autant la commencer de la manière des façons avec un public au rendez-vous.

    Un stade trop grand en dehors des grosses affiches ?

    C’est plutôt le cas depuis le début de la saison puisque le Parc OL affiche la deuxième meilleure affluence du championnat sur les dix-sept premières journées. Avec 49 216 spectateurs en moyenne, le Grand Stade se place derrière l’OM (64 951) et devant le PSG (47 703). Preuve que le déménagement à Décines a eu un impact positif, même si le bémol de la taille de ce dernier revient sur la table. En effet, avec un taux de remplissage de seulement 84%, l’OL se place à la 11e position de ce point de vue là. 

    réseaux sociaux
    
    Derniers commentaires
