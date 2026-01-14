Mercato : Barisic quitte l’OL et rejoint la Croatie

Actualités
  • par David Hernandez
  • 3 Commentaires

    • En manque de temps de jeu à l’OL, Téo Barisic a choisi de quitter son club formateur. À 21 ans, le défenseur rejoint le club croate de Rijeka.

    Sa polyvalence ne lui aura pas servi à se faire une vraie place dans la rotation instaurée par Paulo Fonseca depuis le début de la saison. Malgré certains manques défensifs sur la première partie, Téo Barisic n’a rien eu à se mettre sous la dent, si ce n’est une vingtaine de minutes en Ligue Europa contre le Maccabi Tel Aviv. Face à cette situation et un avenir bouché à l’OL, le Croate a choisi de lancer sa carrière professionnelle loin de son club formateur. Comme annoncé depuis quelques jours, Barisic s’est engagé avec le club de Rijeka.

    Un intéressement de 12,5% pour l'OL

    International espoir croate, le natif de Viriat (Ain) va donc profiter de l’air du pays pour se faire une place au soleil. Téo Barisic a signé pour quatre saisons et demie avec le 5e du championnat local. Le HNK Rijeka a déboursé 400 000 euros dans l’opération. L’OL garde un intéressement de 12,5% sur une potentielle future plus value du défenseur vainqueur de la Coupe Gambardella 2022. Il ne reste plus qu’à espérer une éclosion de Barisic pour que la direction lyonnaise récupère une somme plus importante.

    3 commentaires
    1. Juni38
      Juni38 - mer 14 Jan 26 à 9 h 20

      Vraiment pas cher , il est bradé mais c'est mieux pour lui , son horizon est bouché ici .
      Un peu de monnaie qui iront dans les recrues .

    2. Avatar
      lekinslayer - mer 14 Jan 26 à 9 h 27

      Entre Kalulu, Mamadou Sarr, Abdoulaye Ndiaye et maintenant Barisic, on fait n'importe quoi avec nos défenseurs du centre

    3. Avatar
      Jeanmasse 39 le mytho - mer 14 Jan 26 à 9 h 58

      Bonjour à tous et très bonne année,

      Très belle petite ville que Rijeka, un bon club du championnat croate qui joue régulièrement la coupe d'Europe.
      Bref, tu vas être dans un championnat plutôt joueur, dans un club solide, le stade est vraiment sympa ( sur les hauteurs qui dominent l'Adriatique), tu es jeune, tu lances ta carrière.
      Perso je serais un proche de Barisic je lui dirais de foncer er de kiffer sa vie de footballeur pro.

