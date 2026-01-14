Mercato : Barisic quitte l’OL et rejoint la Croatie

En manque de temps de jeu à l’OL, Téo Barisic a choisi de quitter son club formateur. À 21 ans, le défenseur rejoint le club croate de Rijeka.

Sa polyvalence ne lui aura pas servi à se faire une vraie place dans la rotation instaurée par Paulo Fonseca depuis le début de la saison. Malgré certains manques défensifs sur la première partie, Téo Barisic n’a rien eu à se mettre sous la dent, si ce n’est une vingtaine de minutes en Ligue Europa contre le Maccabi Tel Aviv. Face à cette situation et un avenir bouché à l’OL, le Croate a choisi de lancer sa carrière professionnelle loin de son club formateur. Comme annoncé depuis quelques jours, Barisic s’est engagé avec le club de Rijeka.

Un intéressement de 12,5% pour l'OL

International espoir croate, le natif de Viriat (Ain) va donc profiter de l’air du pays pour se faire une place au soleil. Téo Barisic a signé pour quatre saisons et demie avec le 5e du championnat local. Le HNK Rijeka a déboursé 400 000 euros dans l’opération. L’OL garde un intéressement de 12,5% sur une potentielle future plus value du défenseur vainqueur de la Coupe Gambardella 2022. Il ne reste plus qu’à espérer une éclosion de Barisic pour que la direction lyonnaise récupère une somme plus importante.