Actualités
Tanbitha Chawinga (OL Lyonnes)
Tanbitha Chawinga (OL Lyonnes) (Photo by Ben STANSALL / AFP)

Un OL Lyonnes - Lens délocalisé mais qui ne change pas l’appétit

  • par David Hernandez
  • 1 Commentaire

    • En raison de l’état de la pelouse du Parc OL, le match entre l’OL Lyonnes et Lens ce mercredi soir (19h) a été délocalisé au centre d’entraînement. Une première pour Jonatan Giraldez, dont l’ambition reste intacte pour le lancement de la phase retour de Première Ligue.

    Elle pensait ne plus avoir à remettre les pieds dans ce stade. Ce mercredi soir, Michele Kang ne devrait pas être dans la loge du terrain d’honneur du GOLTC, mais la présidente de l’OL Lyonnes s’est fixée un combat depuis sa prise de pouvoir. Donner à ses joueuses les vrais outils pour performer et donc en finir avec ce stade indigne d’une équipe octuple championne d’Europe. Ayant posé leurs valises au Parc OL cette saison, les joueuses de l’OL vont faire une petite entorse à la règle ce mercredi face au RC Lens.

    Dans un souci de préserver la pelouse du Parc OL, pourtant bientôt changée, la rencontre de Première Ligue se retrouve donc délocaliser. De quoi perturber les habitudes de Jonatan Giraldez ? La découverte du terrain Gérard Houllier n’a pas été source d’angoisse pour l’Espagnol. "Ça ne change rien. Cela reste du foot que l’on joue dans un stade ou dans un autre. On préfère jouer au Grand Stade, mais on a l’habitude de faire des entraînements sur ce terrain donc ce ne sera pas une surprise."

    Une victoire 8-1 à l'aller sous les yeux de Pierre Sage

    Malgré le match de la réserve masculine samedi dernier, le gazon décinois était plutôt en bon état mardi et ne devrait pas être une excuse pour l’OL Lyonnes dans les prochaines heures. Pour cette première sortie de l’année 2026 en championnat, Giraldez a encore une fois fait tourner son effectif. Il a laissé cinq cadres au repos et la venue de Lens sera l’occasion pour certaines de continuer d’envoyer des messages positifs à leur entraineur.

    Il faudra d’ailleurs faire preuve de sérieux face à une formation lensoise, dixième et rentrée dans le rang après des débuts prometteurs. "Le match aller à Lens avait donné lieu à une pression très haute, très agressive. On a travaillé des petites choses spécifiques pour ce deuxième match, mais l'équipe a été confrontée à de nombreuses oppositions depuis le début de la saison. Maintenant elles sont capables de gérer les différents scénarios", nous a confié le coach. Après 10 victoires en 10 matchs sur la phase aller, l’OL Lyonnes veut continuer sur le droit chemin pour le retour.

    à lire également
    Téo Barisic lors d'OL - RWDM Brussels
    Mercato : Barisic quitte l’OL et rejoint la Croatie
    1 commentaire
    1. isabielle
      isabielle - mer 14 Jan 26 à 10 h 01

      « Prêtes à tout » : un changement de stade mais les mêmes ambitions pour OL Lyonnes face à Lens 👏🫶
      https://www.leprogres.fr/sport/2026/01/14/pretes-a-tout-un-changement-de-stade-mais-de-memes-ambitions-pour-ol-lyonnes-face-a-lens

      Signaler

    Laisser un commentaire

    Score'n'co - Lyon Capitale
    d'heure en heure
    Tanbitha Chawinga (OL Lyonnes)
    Un OL Lyonnes - Lens délocalisé mais qui ne change pas l’appétit 09:50
    Téo Barisic lors d'OL - RWDM Brussels
    Mercato : Barisic quitte l’OL et rejoint la Croatie 09:02
    Des supporters devant le Parc OL
    Pour ses 10 ans, le Parc OL affiche la 2e affluence de Ligue 1 08:45
    La joie des joueurs de l'OL après la victoire à Lille.
    Sans le PSG, la Coupe de France un vrai objectif pour l'OL ? 08:00
    Lindsey Heaps (OL Lyonnes)
    Lindsey Heaps (OL Lyonnes) : "Je quitte une famille, je quitte mon club" 07:30
    Ngal'ayel Mukau (Lille) et Afonso Moreira (OL)
    Coupe de France : l'OL recevra Laval en huitièmes de finale 13/01/26
    Les joueuse de l'OL Lyonnes (Dumornay, Renard) à l'entraînement
    OL Lyonnes sans Hegerberg, Renard ou encore Dumornay contre Lens 13/01/26
    Michel Bastos
    Retraité depuis 2019, Michel Bastos (ex-OL) refait parler de lui 13/01/26
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    La joueuse de l'OL et des Bleues, Delphine Cascarino
    Mercato : Delphine Cascarino (ex-OL Lyonnes) dans le giron Michele Kang ? 13/01/26
    Tête à l'entraînement de l'OL
    Ephémère joueur de l’OL, Tetê retrouve son club formateur au Brésil 13/01/26
    Kenan Doganay, capitaine des U17 de l'OL
    OL Académie : Doganay et Hamdani en stage avec l’équipe de France U17 13/01/26
    Lindsey Heaps et Vincent Ponsot, directeur général de l'OL Lyonnes
    Mercato - Ponsot (OL Lyonnes) : "Lindsey Heaps est irremplaçable" 13/01/26
    Adil Hamdani lors d'Auxerre - OL
    Coupe Gambardella : l'OL se déplacera à Hyères le 1er février 13/01/26
    Endrick avec ses coéquipiers de l'OL
    "Comme à la maison"… Endrick déjà adopté à l’OL 13/01/26
    La joie des joueurs de l'OL après la victoire à Lille.
    OL : cinq victoires de suite, une première depuis mars 2025 13/01/26
    Les joueuses de l'OL Lyonnes
    Première Ligue : l’OL Lyonnes n’a pas la meilleure affluence 13/01/26
    Les U19 féminines de l'OL Lyonnes
    Coupe féminine U18 : l’OL Lyonnes ira à Strasbourg en huitièmes 13/01/26
    OL : Greif et Descamps passeurs décisifs dans la même saison 13/01/26
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut