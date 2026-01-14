Un OL Lyonnes - Lens délocalisé mais qui ne change pas l’appétit

En raison de l’état de la pelouse du Parc OL, le match entre l’OL Lyonnes et Lens ce mercredi soir (19h) a été délocalisé au centre d’entraînement. Une première pour Jonatan Giraldez, dont l’ambition reste intacte pour le lancement de la phase retour de Première Ligue.

Elle pensait ne plus avoir à remettre les pieds dans ce stade. Ce mercredi soir, Michele Kang ne devrait pas être dans la loge du terrain d’honneur du GOLTC, mais la présidente de l’OL Lyonnes s’est fixée un combat depuis sa prise de pouvoir. Donner à ses joueuses les vrais outils pour performer et donc en finir avec ce stade indigne d’une équipe octuple championne d’Europe. Ayant posé leurs valises au Parc OL cette saison, les joueuses de l’OL vont faire une petite entorse à la règle ce mercredi face au RC Lens.

Dans un souci de préserver la pelouse du Parc OL, pourtant bientôt changée, la rencontre de Première Ligue se retrouve donc délocaliser. De quoi perturber les habitudes de Jonatan Giraldez ? La découverte du terrain Gérard Houllier n’a pas été source d’angoisse pour l’Espagnol. "Ça ne change rien. Cela reste du foot que l’on joue dans un stade ou dans un autre. On préfère jouer au Grand Stade, mais on a l’habitude de faire des entraînements sur ce terrain donc ce ne sera pas une surprise."

Une victoire 8-1 à l'aller sous les yeux de Pierre Sage

Malgré le match de la réserve masculine samedi dernier, le gazon décinois était plutôt en bon état mardi et ne devrait pas être une excuse pour l’OL Lyonnes dans les prochaines heures. Pour cette première sortie de l’année 2026 en championnat, Giraldez a encore une fois fait tourner son effectif. Il a laissé cinq cadres au repos et la venue de Lens sera l’occasion pour certaines de continuer d’envoyer des messages positifs à leur entraineur.

Il faudra d’ailleurs faire preuve de sérieux face à une formation lensoise, dixième et rentrée dans le rang après des débuts prometteurs. "Le match aller à Lens avait donné lieu à une pression très haute, très agressive. On a travaillé des petites choses spécifiques pour ce deuxième match, mais l'équipe a été confrontée à de nombreuses oppositions depuis le début de la saison. Maintenant elles sont capables de gérer les différents scénarios", nous a confié le coach. Après 10 victoires en 10 matchs sur la phase aller, l’OL Lyonnes veut continuer sur le droit chemin pour le retour.