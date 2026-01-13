Partie à San Diego il y a dix-huit mois, Delphine Cascarino pourrait bien faire son retour en Europe. L’ailière française serait sur le point de rejoindre le London City Lionesses de Michele Kang.

Ces dernières saisons, l’OL Lyonnes a connu un véritable renouvellement d’effectif. Il y a eu les neuf départs de l’été dernier, mais cela avait déjà commencé douze mois avant. Figures de la formation rhodanienne, Griedge Mbock et Delphine Cascarino avaient choisi de relever un autre challenge. Partie en NWSL, l’ailière goûte depuis dix-huit mois à la culture américaine sur le football féminin. Aperçue il y a quelques semaines à Décines pour observer son club formateur, Cascarino n’est pourtant pas certaine de rester de l’autre côté de l’Atlantique et de participer à la reprise du championnat en mars.

Sa sœur jumelle a rejoint Londres cet hiver

À 29 ans, l’internationale française ne va pas retrouver l’OL Lyonnes, mais devrait rentrer dans la galaxie Kynisca de Michele Kang, d’après nos confrères de L'Équipe. Elle serait sur le point de s'engager avec les London City Lionesses, le club anglais de la femme d'affaires américaine. Un déménagement à Londres alors que sa sœur jumelle, Estelle, vient de rejoindre West Ham sous la forme d’un prêt en provenance de la Juventus Turin.