Actualités
La joueuse de l'OL et des Bleues, Delphine Cascarino
La joueuse de l’OL et des Bleues, Delphine Cascarino / (Photo by FRANCK FIFE / AFP)

Mercato : Delphine Cascarino (ex-OL Lyonnes) dans le giron Michele Kang ?

  • par David Hernandez

    • Partie à San Diego il y a dix-huit mois, Delphine Cascarino pourrait bien faire son retour en Europe. L’ailière française serait sur le point de rejoindre le London City Lionesses de Michele Kang.

    Ces dernières saisons, l’OL Lyonnes a connu un véritable renouvellement d’effectif. Il y a eu les neuf départs de l’été dernier, mais cela avait déjà commencé douze mois avant. Figures de la formation rhodanienne, Griedge Mbock et Delphine Cascarino avaient choisi de relever un autre challenge. Partie en NWSL, l’ailière goûte depuis dix-huit mois à la culture américaine sur le football féminin. Aperçue il y a quelques semaines à Décines pour observer son club formateur, Cascarino n’est pourtant pas certaine de rester de l’autre côté de l’Atlantique et de participer à la reprise du championnat en mars.

    Sa sœur jumelle a rejoint Londres cet hiver

    À 29 ans, l’internationale française ne va pas retrouver l’OL Lyonnes, mais devrait rentrer dans la galaxie Kynisca de Michele Kang, d’après nos confrères de L'Équipe. Elle serait sur le point de s'engager avec les London City Lionesses, le club anglais de la femme d'affaires américaine. Un déménagement à Londres alors que sa sœur jumelle, Estelle, vient de rejoindre West Ham sous la forme d’un prêt en provenance de la Juventus Turin.

    à lire également
    Tête à l'entraînement de l'OL
    Ephémère joueur de l’OL, Tetê retrouve son club formateur au Brésil

    Laisser un commentaire

    Score'n'co - Lyon Capitale
    d'heure en heure
    La joueuse de l'OL et des Bleues, Delphine Cascarino
    Mercato : Delphine Cascarino (ex-OL Lyonnes) dans le giron Michele Kang ? 15:40
    Tête à l'entraînement de l'OL
    Ephémère joueur de l’OL, Tetê retrouve son club formateur au Brésil 14:50
    Kenan Doganay, capitaine des U17 de l'OL
    OL Académie : Doganay et Hamdani en stage avec l’équipe de France U17 14:01
    Lindsey Heaps et Vincent Ponsot, directeur général de l'OL Lyonnes
    Mercato - Ponsot (OL Lyonnes) : "Lindsey Heaps est irremplaçable" 13:15
    Adil Hamdani lors d'Auxerre - OL
    Coupe Gambardella : l'OL se déplacera à Hyères le 1er février 12:30
    Endrick avec ses coéquipiers de l'OL
    "Comme à la maison"… Endrick déjà adopté à l’OL 11:45
    La joie des joueurs de l'OL après la victoire à Lille.
    OL : cinq victoires de suite, une première depuis mars 2025 11:00
    Les joueuses de l'OL Lyonnes
    Première Ligue : l’OL Lyonnes n’a pas la meilleure affluence 10:15
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    Les U19 féminines de l'OL Lyonnes
    Coupe féminine U18 : l’OL Lyonnes ira à Strasbourg en huitièmes 09:30
    OL : Greif et Descamps passeurs décisifs dans la même saison 08:45
    Endrick et Afonso Moreira après Lille - OL
    OL : Endrick les a séduits mais… 08:00
    Jeffinho lors de l'entraînement de l'OL
    Mercato : Jeffinho (ex-OL) rebondit en Chine 07:30
    Endrick célèbre son premier but avec l'OL à Lille
    TKYDG : Endrick frappe fort d'entrée avec l'OL ! 12/01/26
    Romain Lissorgue était au sifflet d'Angers - Troyes
    OL - Brest : Romain Lissorgue au sifflet 12/01/26
    Lucas Paqueta avec le Brésil contre le Japon
    Mercato : l’OL finalement bredouille dans le dossier Paqueta ? 12/01/26
    Lindsey Horan et les joueuses de l'OL à l'entraînement
    Mercato : Heaps quittera l'OL Lyonnes à la fin de la saison 12/01/26
    Jean-Michel Aulas et Karim Benzema en 2008
    Mercato : quand Aulas pousse pour un retour de Benzema à l'OL 12/01/26
    Bojan Zeković, attaquant des U17 de l'OL
    OL Académie : sans match de championnat, les U17 se sont frottés au PSG 12/01/26
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut