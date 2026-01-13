Actualités
Tête à l'entraînement de l'OL
Tête à l’entraînement de l’OL (crédit : David Hernandez)

Ephémère joueur de l’OL, Tetê retrouve son club formateur au Brésil

  par David Hernandez
  • 2 Commentaires

    • Passé par l’OL pendant quelques mois au moment du début de la guerre en Ukraine, Tetê va faire son retour au Brésil. L’ailier retrouve son club formateur de Grêmio après sept saisons en Europe.

    Comme Endrick, il avait inscrit son premier but sous les couleurs lyonnaises dès son premier match. Avec Tetê, les supporters de l’OL pensaient retrouver un ailier percutant, capable de mettre le feu dans les défenses de Ligue 1 Débarqué entre Rhône et Saône à la fin mars 2022 suite à la situation en Ukraine, Tetê n’a jamais vraiment confirmé les attentes. Trente petits matchs jusqu'à janvier 2023 et surtout des imbroglios avec le Shakhtar Donetsk. Parti à Leicester puis Galatasaray, le Brésilien évoluait depuis deux saisons au Panathinaïkos.

    Enfin des matchs en pros avec le Grêmio

    Après sept ans en Europe, Tetê a finalement fait le choix de rentrer au pays. Ces dernières heures, le club de Grêmio a annoncé le retour de l’enfant prodigue jusqu’en 2029. À 25 ans, l’ancien international espoir brésilien retrouve ses premiers amours et disputera enfin un match officiel après le Grêmio. Bien que formé là-bas, il avait fait ses débuts en pro en Ukraine.

    La joueuse de l'OL et des Bleues, Delphine Cascarino
    Mercato : Delphine Cascarino (ex-OL Lyonnes) dans le giron Michele Kang ?
    2 commentaires
    1. Avatar
      lekinslayer - mar 13 Jan 26 à 15 h 07

      J'ai un peu de la peine pour ce joueur, il était considéré comme un top top talent, puis il se fait transférer en Europe :
      1ere saison : PAF COVID
      2eme saison : PAF guerre en Ukraine
      3eme saison : PAF bordel Textor Aulas
      4eme saison : PAF embrouille Shaktior - OL + Leicester au milieu
      5eme saison : Galatasaray où il joue juste des bouts de match
      ...

      Un peu un enfer sa carrière

      Signaler
    2. Avatar
      BadGone91 - mar 13 Jan 26 à 15 h 28

      Oui il n'a vraiment pas eu de bol jusque là, mais il est encore jeune !

      Signaler

