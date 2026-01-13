Passé par l’OL pendant quelques mois au moment du début de la guerre en Ukraine, Tetê va faire son retour au Brésil. L’ailier retrouve son club formateur de Grêmio après sept saisons en Europe.

Comme Endrick, il avait inscrit son premier but sous les couleurs lyonnaises dès son premier match. Avec Tetê, les supporters de l’OL pensaient retrouver un ailier percutant, capable de mettre le feu dans les défenses de Ligue 1 Débarqué entre Rhône et Saône à la fin mars 2022 suite à la situation en Ukraine, Tetê n’a jamais vraiment confirmé les attentes. Trente petits matchs jusqu'à janvier 2023 et surtout des imbroglios avec le Shakhtar Donetsk. Parti à Leicester puis Galatasaray, le Brésilien évoluait depuis deux saisons au Panathinaïkos.

Enfin des matchs en pros avec le Grêmio

Après sept ans en Europe, Tetê a finalement fait le choix de rentrer au pays. Ces dernières heures, le club de Grêmio a annoncé le retour de l’enfant prodigue jusqu’en 2029. À 25 ans, l’ancien international espoir brésilien retrouve ses premiers amours et disputera enfin un match officiel après le Grêmio. Bien que formé là-bas, il avait fait ses débuts en pro en Ukraine.