OL Académie : Doganay et Hamdani en stage avec l’équipe de France U17

  • par David Hernandez

    • Éléments centraux des U18 de l’OL engagés en Coupe Gambardella, Kenan Doganay et Adil Hamdani vont s’absenter pendant cinq jours. Les deux Lyonnais effectueront un stage à Clairefontaine avec l’équipe de France U17 du 18 au 22 janvier.

    Après la Coupe Gambardella, les U19 de l'OL retrouvent le championnat ce dimanche 18 janvier avec un déplacement en Alsace. Les joueurs de Florent Balmont ont rendez-vous à Schiltigheim pour tenter de recoller à Clermont, qui compte six points d'avance en tête de la poule B. Qualifiés pour les seizièmes de finale de coupe, les Lyonnais ont à cœur de relancer la machine en championnat après une fin d'année 2025 compliquée avec deux défaites de suite. Cela a relancé la course aux play-offs. Kenan Doganay sera-t-il du voyage alors qu'il est attendu dimanche en fin de journée à Clairefontaine ? Cela ne devrait pas être un frein.

    Une préparation avant les qualifications pour l'Euro

    En effet, ce mardi, José Alcocer a dévoilé une liste de 34 joueurs pour un stage de cinq jours au centre national. Une première rentrée en 2026 pour le milieu de l'OL qui ne sera pas le seul à représenter les couleurs lyonnaises. Redescendu en Gambardella contre le FC Annecy, Adil Hamdani va également rejoindre le rassemblement des Bleuets. Un stage en vue du tour 2 de qualification à l'Euro 2026 (phase finale en Estonie du 25 mai au 7 juin), où ils défieront l'Allemagne, la Slovénie et la Macédoine du Nord du 23 au 31 mars. 

