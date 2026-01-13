Actualités
Michel Bastos
Michel Bastos (Photo by PHILIPPE MERLE / AFP)

Retraité depuis 2019, Michel Bastos (ex-OL) refait parler de lui

  par David Hernandez

    • Passé pendant quatre saisons à l’OL, Michel Bastos a pris sa retraite depuis six ans déjà. Néanmoins, le Brésilien n’est jamais loin du ballon rond et a refait parler de lui à l’occasion de la Kings World Cup Nations, créée par Gérard Piqué.

    Avec Endrick, l’OL a trouvé un joueur qui n’hésite pas à tenter sa chance de loin et à envoyer des frappes lourdes. Le numéro 9 a donné un petit aperçu de cette qualité dimanche soir à Lille. Des actions qui ne sont pas sans rappeler les frappes de mule de Michel Bastos. Pendant quatre saisons, l’ancien joueur lyonnais a fait lever à plusieurs reprises les supporters lyonnais dans les tribunes de Gerland grâce à ses coups de canon sur coup franc ou dans le jeu. Retraité des terrains depuis 2019 et une dernière pige à l'Atlético Mineiro, Bastos partage sa vie entre son pays natal et son pays d’adoption qu’est la France.

    S’il n’a pas embrassé le costume d’entraîneur, l’ancien international brésilien (10 sélections) continue d’être proche du ballon rond. Dans la nuit de lundi à mardi, il a refait parler de lui à l’occasion de la Kings World Cup Nations. La France et l’Argentine s’affrontaient pour obtenir un ticket pour les quarts de finale de la compétition créée par Gerard Piqué. Les Bleus ont fini par l’emporter sur leur rival, grâce notamment à "un penalty du président", qui n’était autre que Michel Bastos. À 42 ans, il n’a pas perdu sa patte gauche.

