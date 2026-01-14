Académie : l’OL reste dans le gratin européen de la formation

Parmi les meilleurs centres de formation sur les cinq et dix dernières années, l’OL accuse un petit recul sur la saison en cours en terme de joueurs passés par l’Académie. Mais sur les minutes jouées, le club lyonnais reste encore en haut.

Avec la récession estivale et un train de vie qui n'a désormais plus rien à voir avec celui des années précédentes, les supporters de l'OL s'imaginaient revivre un peu de ce qui avait fait le charme du club au milieu des années 2010. Une formation lyonnaise en grande partie composée par des éléments issus du centre et donc une vraie identité. Cette dernière est bien présente avec un état d'esprit irréprochable mais on est loin du passé pas si lointain. En 2025-2026, Paulo Fonseca n'a utilisé "que" six éléments sortis de l'Académie et on ne peut pas dire qu'ils soient des réels titulaires, hormis le capitaine Corentin Tolisso.

Peu de minutes en Ligue 1 pour les jeunes sur le dernier semestre 2025

Si Khalis Merah, Mathys De Carvalho et, à un degré moindre, Enzo Molebe et le partant Téo Barisic ont fait partie de la rotation de groupe sur la première partie de saison, ils ont dû se contenter de miettes en Ligue 1. Ce mercredi, le CIES a recensé les clubs ayant formé le plus de joueurs alignés par les clubs des 5 grands championnats en 2025. Avec 21 éléments passés par l'Académie, l'OL arrive en onzième place, notamment un recul par rapport au classement sur les cinq et dix dernières années dans lesquels le club rhodanien occupe la quatrième position. Néanmoins, cette place hors top 10 est à nuancer puisqu'au niveau des minutes jouées sur l'année civile, l'OL remonte à la cinquième place avec 17 823 minutes.