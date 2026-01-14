L'OL recroisera Laval pour la première fois depuis plus de 30 ans

Mardi soir, l'OL a découvert qui sera son futur adversaire en huitième de Coupe de France. Les Lyonnais affronteront Laval, un club qu'il n'a plus croisé depuis 1994.

Après un tirage plus que compliqué au tour précédent avec un déplacement à Lille, l'OL a plutôt été bien loti pour les huitièmes de finale de la Coupe de France. Il y a la réalité du tirage et celle du terrain, mais avec le Stade Levallois, les joueurs de Paulo Fonseca ont évité certains gros noms de la Ligue 1. Ils ont surtout la chance de pouvoir recevoir au Parc OL début février et donc d'avoir des chances accrues d'aller en quarts de finale. Face au 17e de Ligue 2, la tâche est loin d'être insurmontable, même si la magie de la coupe apporte son lot de surprises.

Une dernière confrontation comme mauvais souvenir

Le 3, 4 ou 5 février, ce sera en tout cas une grande première au 21e siècle entre l'OL et Laval. Les deux clubs n'ont plus croisé le fer depuis plus de trente ans et c'était déjà en Coupe de France. Un mauvais souvenir pour les Lyonnais, éliminés lors de la séance des tirs au but en seizièmes de finale (1-1, 3 Tab 1), le 12 février 1994. Dans l'histoire, ce sera la 16e confrontation avec un bilan largement favorable pour l'OL. Sept victoires contre le club de la Mayenne pour quatre défaites et quatre nuls.