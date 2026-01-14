Actualités
Les joueurs de Laval
Les joueurs de Laval (@stadelavallois)

L'OL recroisera Laval pour la première fois depuis plus de 30 ans

  • par David Hernandez
  • 1 Commentaire

    • Mardi soir, l'OL a découvert qui sera son futur adversaire en huitième de Coupe de France. Les Lyonnais affronteront Laval, un club qu'il n'a plus croisé depuis 1994.

    Après un tirage plus que compliqué au tour précédent avec un déplacement à Lille, l'OL a plutôt été bien loti pour les huitièmes de finale de la Coupe de France. Il y a la réalité du tirage et celle du terrain, mais avec le Stade Levallois, les joueurs de Paulo Fonseca ont évité certains gros noms de la Ligue 1. Ils ont surtout la chance de pouvoir recevoir au Parc OL début février et donc d'avoir des chances accrues d'aller en quarts de finale. Face au 17e de Ligue 2, la tâche est loin d'être insurmontable, même si la magie de la coupe apporte son lot de surprises.

    Une dernière confrontation comme mauvais souvenir

    Le 3, 4 ou 5 février, ce sera en tout cas une grande première au 21e siècle entre l'OL et Laval. Les deux clubs n'ont plus croisé le fer depuis plus de trente ans et c'était déjà en Coupe de France. Un mauvais souvenir pour les Lyonnais, éliminés lors de la séance des tirs au but en seizièmes de finale (1-1, 3 Tab 1), le 12 février 1994. Dans l'histoire, ce sera la 16e confrontation avec un bilan largement favorable pour l'OL. Sept victoires contre le club de la Mayenne pour quatre défaites et quatre nuls.

    à lire également
    De Carvalho, Molebe et Merah lors d'OL - Angers
    Académie : l’OL reste dans le gratin européen de la formation
    1 commentaire
    1. steph54321
      steph54321 - mer 14 Jan 26 à 11 h 42

      Je ne suis pas sûr que le bilan soit "largement favorable" : en 15 matchs on n'a gagné que 7 fois.

      Signaler

    Laisser un commentaire

    Score'n'co - Lyon Capitale
    d'heure en heure
    Les joueurs de Laval
    L'OL recroisera Laval pour la première fois depuis plus de 30 ans 11:30
    De Carvalho, Molebe et Merah lors d'OL - Angers
    Académie : l’OL reste dans le gratin européen de la formation 10:40
    Tanbitha Chawinga (OL Lyonnes)
    Un OL Lyonnes - Lens délocalisé mais qui ne change pas l’appétit 09:50
    Téo Barisic lors d'OL - RWDM Brussels
    Mercato : Barisic quitte l’OL et rejoint la Croatie 09:02
    Des supporters devant le Parc OL
    Pour ses 10 ans, le Parc OL affiche la 2e affluence de Ligue 1 08:45
    La joie des joueurs de l'OL après la victoire à Lille.
    Sans le PSG, la Coupe de France un vrai objectif pour l'OL ? 08:00
    Lindsey Heaps (OL Lyonnes)
    Lindsey Heaps (OL Lyonnes) : "Je quitte une famille, je quitte mon club" 07:30
    Ngal'ayel Mukau (Lille) et Afonso Moreira (OL)
    Coupe de France : l'OL recevra Laval en huitièmes de finale 13/01/26
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    Les joueuse de l'OL Lyonnes (Dumornay, Renard) à l'entraînement
    OL Lyonnes sans Hegerberg, Renard ou encore Dumornay contre Lens 13/01/26
    Michel Bastos
    Retraité depuis 2019, Michel Bastos (ex-OL) refait parler de lui 13/01/26
    La joueuse de l'OL et des Bleues, Delphine Cascarino
    Mercato : Delphine Cascarino (ex-OL Lyonnes) dans le giron Michele Kang ? 13/01/26
    Tête à l'entraînement de l'OL
    Ephémère joueur de l’OL, Tetê retrouve son club formateur au Brésil 13/01/26
    Kenan Doganay, capitaine des U17 de l'OL
    OL Académie : Doganay et Hamdani en stage avec l’équipe de France U17 13/01/26
    Lindsey Heaps et Vincent Ponsot, directeur général de l'OL Lyonnes
    Mercato - Ponsot (OL Lyonnes) : "Lindsey Heaps est irremplaçable" 13/01/26
    Adil Hamdani lors d'Auxerre - OL
    Coupe Gambardella : l'OL se déplacera à Hyères le 1er février 13/01/26
    Endrick avec ses coéquipiers de l'OL
    "Comme à la maison"… Endrick déjà adopté à l’OL 13/01/26
    La joie des joueurs de l'OL après la victoire à Lille.
    OL : cinq victoires de suite, une première depuis mars 2025 13/01/26
    Les joueuses de l'OL Lyonnes
    Première Ligue : l’OL Lyonnes n’a pas la meilleure affluence 13/01/26
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut