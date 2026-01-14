Exclu en novembre dernier à Brest, Hans Hateboer avait écopé de deux matchs de suspension et un en sursis. Ce dernier deviendra caduc après le match à Metz si le Néerlandais n’a pas pris de jaune sur les deux prochains matchs de Ligue 1.

Ce dimanche, Brest débarque à Décines pour la 18e journée de Ligue 1. La venue du club breton n’est pas forcément un très bon souvenir pour Hans Hateboer. Après une première entrée en jeu contre le Paris FC, le Néerlandais avait connu sa première titularisation à Francis Le Blé le 2 novembre dernier. Sauf que le match a vite pris fin pour le défenseur, exclu après seulement six minutes de jeu. L’intervention non maitrisée d’Hateboer, après une passe pas assez appuyée de Tessmann, avait poussé la commission de discipline de la LFP à se montrer sévère. Deux matchs de suspension et un troisième en sursis.

Trois titularisations en six matchs depuis son retour de suspension

Ayant donc dû manquer la réception du PSG et le déplacement à Auxerre, Hans Hateboer est de nouveau une solution pour Paulo Fonseca depuis deux mois. Seulement, il reste toujours sous la menace d’un troisième match de suspension, en cas d’un jaune récolté. Le sursis s’étire sur dix rencontres et l’ancien Rennais va devoir se tenir à carreau encore quelque temps. Avec déjà huit matchs disputés depuis le rouge à Brest, Hateboer doit encore passer le match retour de ce dimanche puis Metz sans la moindre encombre pour ne plus être sous la menace. Sinon, ce sera un nouveau match manqué pour l’international Oranje.