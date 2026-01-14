Actualités
Hans Hateboer (OL)
Hans Hateboer (OL) (Photo by DAMIEN MEYER / AFP)

OL : Hateboer a encore deux matchs à tenir pour faire sauter son sursis

  • par David Hernandez
  • 2 Commentaires

    • Exclu en novembre dernier à Brest, Hans Hateboer avait écopé de deux matchs de suspension et un en sursis. Ce dernier deviendra caduc après le match à Metz si le Néerlandais n’a pas pris de jaune sur les deux prochains matchs de Ligue 1.

    Ce dimanche, Brest débarque à Décines pour la 18e journée de Ligue 1. La venue du club breton n’est pas forcément un très bon souvenir pour Hans Hateboer. Après une première entrée en jeu contre le Paris FC, le Néerlandais avait connu sa première titularisation à Francis Le Blé le 2 novembre dernier. Sauf que le match a vite pris fin pour le défenseur, exclu après seulement six minutes de jeu. L’intervention non maitrisée d’Hateboer, après une passe pas assez appuyée de Tessmann, avait poussé la commission de discipline de la LFP à se montrer sévère. Deux matchs de suspension et un troisième en sursis.

    Trois titularisations en six matchs depuis son retour de suspension

    Ayant donc dû manquer la réception du PSG et le déplacement à Auxerre, Hans Hateboer est de nouveau une solution pour Paulo Fonseca depuis deux mois. Seulement, il reste toujours sous la menace d’un troisième match de suspension, en cas d’un jaune récolté. Le sursis s’étire sur dix rencontres et l’ancien Rennais va devoir se tenir à carreau encore quelque temps. Avec déjà huit matchs disputés depuis le rouge à Brest, Hateboer doit encore passer le match retour de ce dimanche puis Metz sans la moindre encombre pour ne plus être sous la menace. Sinon, ce sera un nouveau match manqué pour l’international Oranje.

    à lire également
    Endrick (OL) et Romain Perraud (Lille)
    Coupe de France : l'OL recevra Laval le mercredi 4 février à 20h30
    2 commentaires
    1. Avatar
      lekinslayer - mer 14 Jan 26 à 13 h 08

      Toujours un peu de mal a comprendre pourquoi on l'a pris lui en joker en début de saison

      Signaler
    2. Juni38
      Juni38 - mer 14 Jan 26 à 13 h 16

      Dommage qu'il ait fait cette faute stupide lors de son premier match , mais Tessman lui met une telle saucisse ...
      C'est un joueur venu pour titiller un peu Amn qui avait tendance a se reposer sur ses lauriers .
      Il a été bon quand il a joué en piston , je compte sur lui pour la suite de la saison , il sera utile .

      Signaler

    Laisser un commentaire

    Score'n'co - Lyon Capitale
    d'heure en heure
    Endrick (OL) et Romain Perraud (Lille)
    Coupe de France : l'OL recevra Laval le mercredi 4 février à 20h30 13:00
    Hans Hateboer (OL)
    OL : Hateboer a encore deux matchs à tenir pour faire sauter son sursis 12:20
    Les joueurs de Laval
    L'OL recroisera Laval pour la première fois depuis plus de 30 ans 11:30
    De Carvalho, Molebe et Merah lors d'OL - Angers
    Académie : l’OL reste dans le gratin européen de la formation 10:40
    Tanbitha Chawinga (OL Lyonnes)
    Un OL Lyonnes - Lens délocalisé mais qui ne change pas l’appétit 09:50
    Téo Barisic lors d'OL - RWDM Brussels
    Mercato : Barisic quitte l’OL et rejoint la Croatie 09:02
    Des supporters devant le Parc OL
    Pour ses 10 ans, le Parc OL affiche la 2e affluence de Ligue 1 08:45
    La joie des joueurs de l'OL après la victoire à Lille.
    Sans le PSG, la Coupe de France un vrai objectif pour l'OL ? 08:00
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    Lindsey Heaps (OL Lyonnes)
    Lindsey Heaps (OL Lyonnes) : "Je quitte une famille, je quitte mon club" 07:30
    Ngal'ayel Mukau (Lille) et Afonso Moreira (OL)
    Coupe de France : l'OL recevra Laval en huitièmes de finale 13/01/26
    Les joueuse de l'OL Lyonnes (Dumornay, Renard) à l'entraînement
    OL Lyonnes sans Hegerberg, Renard ou encore Dumornay contre Lens 13/01/26
    Michel Bastos
    Retraité depuis 2019, Michel Bastos (ex-OL) refait parler de lui 13/01/26
    La joueuse de l'OL et des Bleues, Delphine Cascarino
    Mercato : Delphine Cascarino (ex-OL Lyonnes) dans le giron Michele Kang ? 13/01/26
    Tête à l'entraînement de l'OL
    Ephémère joueur de l’OL, Tetê retrouve son club formateur au Brésil 13/01/26
    Kenan Doganay, capitaine des U17 de l'OL
    OL Académie : Doganay et Hamdani en stage avec l’équipe de France U17 13/01/26
    Lindsey Heaps et Vincent Ponsot, directeur général de l'OL Lyonnes
    Mercato - Ponsot (OL Lyonnes) : "Lindsey Heaps est irremplaçable" 13/01/26
    Adil Hamdani lors d'Auxerre - OL
    Coupe Gambardella : l'OL se déplacera à Hyères le 1er février 13/01/26
    Endrick avec ses coéquipiers de l'OL
    "Comme à la maison"… Endrick déjà adopté à l’OL 13/01/26
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut