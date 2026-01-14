Actualités
Endrick (OL) et Romain Perraud (Lille)
Endrick (OL) et Romain Perraud (Lille) (Photo by Matthieu Mirville / DPPI via AFP)

Coupe de France : l'OL recevra Laval le mercredi 4 février à 20h30

    • Au lendemain du tirage au sort des huitièmes de finale de la Coupe de France, la FFF a dévoilé la programmation. L'OL recevra le Stade Lavallois au Parc OL le mercredi 4 février à 20h30.

    La Coupe de France va-t-elle devenir un véritable objectif pour l'OL ? Avec Laval comme futur adversaire en huitième de finale, la formation lyonnaise a une belle opportunité de rejoindre les quarts de finale. Il faudra pour cela faire preuve d'un vrai sérieux contre le 17e de Ligue 2, à l'image de ce qui a été montré à Lille au tour précédent. Ce sera à Paulo Fonseca de trouver les bons mots auprès de ses joueurs dans un enchaînement de matchs qui pourrait donner lieu à de la rotation.

    Un match de coupe trois jours après un match de Ligue 1

    En effet, en se qualifiant pour un nouveau tour dans cette Coupe de France, l'OL va enchaîner les matchs tous les trois jours à compter de ce dimanche 18 janvier avec la réception de Brest. Pour ce qui est de la venue du Stade Lavallois, la FFF a communiqué sur la programmation au lendemain du tirage. Le huitième de finale se tiendra le mercredi 4 février à 20h30 au Parc OL et dans un multiplex à quatre matchs sur beIN Sports 2. Il interviendra trois jours après la réception de Lille en Ligue 1 (dimanche 1er février 15h).

