Paris FC - OL Lyonnes arbitré par Émeline Rochebilière

Après la réception de Lens ce mercredi soir (19h), les joueuses de l'OL Lyonnes se rendront à Paris, dimanche (13h). Émeline Rochebilière arbitrera le choc contre le Paris FC.

2026 vient tout juste de commencer que le calendrier a déjà une belle cadence pour les joueuses de l'OL Lyonnes. Après le derby en Coupe de France samedi dernier, elles enchaînent ce mercredi à domicile contre le RC Lens. Une première sortie en Première Ligue qui en appellera une deuxième dans quatre jours. Et pas des moindres avec un déplacement au Paris FC (13h). Le premier contre le deuxième du championnat même si dix points d'écart les séparent. Mais ce sera l'occasion pour les Fenottes de tuer tout suspense et de faire un pas supplémentaire vers la première place et donc la certitude de recevoir en demie et en finale des play-offs.

Pas le premier duel PFC - OL Lyonnes pour l'arbitre de 37 ans

Pour ce premier déplacement dans la capitale avant celui au Parc des Princes quinze jours plus tard pour affronter le PSG, l'OL Lyonnes sera arbitré par Émeline Rochebilière. Une habituée des rencontres entre le club lyonnais et le PFC, ce qui avait été le cas la saison passée à Décines ou encore en avril 2023. Cette saison, Rochebilière avait arbitré le match de l'OL Lyonnes à Montpellier en novembre.