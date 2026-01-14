Actualités
Endrick célèbre son premier but avec l'OL à Lille
Endrick célèbre son premier but avec l'OL à Lille

OL : "Tant qu’il y aura des Gones" du lundi 12 janvier en podcast

  • par David Hernandez

    • Retrouvez votre émission hebdomadaire sur l'OL, "Tant qu'il y aura des Gones", en podcast sur différentes plateformes.

    Des débuts rêvés. Pour sa première avec l'OL, Endrick s'est enlevé une belle pression en trouvant le chemin des filets à Lille. Un premier but pour permettre à son équipe de s'imposer 2-1 et ainsi de se qualifier pour les huitièmes de finale de la Coupe de France. La "Endrick-mania" n'en est qu'à son commencement dans la capitale des Gaules. Cette première titularisation a forcément été décryptée par l'équipe de "Tant qu'il y aura des Gones". Des bons points distribués, mais aussi quelques conseils pour les six mois à venir du Brésilien.

    Ce dernier ne manque pas d'ambition et peut-il ainsi aider l'OL à accrocher une Coupe de France à son palmarès ? C'est la question qui a été posée à nos consultants alors que le Parc OL cherche à se créer une histoire, dix ans après l'inauguration le 9 janvier 2016. Dix ans loin de Gerland, mais pas loin des souvenirs qui ont jalonné la jeunesse de Nicolas Puydebois et Enzo Reale.

    Vous pouvez également écouter "Tant qu'il y aura des Gones" sur AushaApple PodcastDeezerPodcast AddictAmazon Music. Et évidemment en replay sur YouTube.

