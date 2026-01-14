Coupe de France : Laval "déçu" de ne pas jouer l'OL en Mayenne

Qualifié pour les huitièmes de finale de Coupe de France après son succès contre Istres, le Stade Lavallois espérait pouvoir jouer à la maison. À la fierté de se frotter à l’OL se mêle la déception de ne pas avoir une telle affiche au stade Francis-Le-Basser.

De cette aventure en Coupe de France, les supporters du Stade Lavallois n’en ont pas vraiment profité pour le moment. Si l’entrée en lice au 8e tour contre Saint-Pauloise s’était jouée à la maison, les joueurs d’Olivier Frapolli enchaînent depuis les déplacements. Cela n’a pas perturbé la dynamique avec des succès à Guingamp en 32es, puis à Istres le week-end dernier. Alors forcément, au moment de jouer les huitièmes de finale, le club de Mayenne espérait pouvoir jouer au stade Francis-Le-Basser.

Les prières lavalloises n’ont pas été entendues puisque le 17e de Ligue 2 se rendra à Décines le 4 février (20h30). "Forcément déçu comme tous les Mayennais de ne pas pouvoir enfin jouer une si belle affiche à domicile", a réagi l'entraîneur Olivier Frapolli, après le tirage dans des propos rapportés par les médias locaux.

"Être à la hauteur de l'évènement contre un grand club"

Dans le dur en championnat, Laval compte sur la Coupe de France pour se donner un peu d’oxygène. Néanmoins, le coach Frapolli sait pertinemment que son équipe n’a pas eu le meilleur des tirages avec l’OL, "un grand club, qui a une très belle équipe cette saison". Néanmoins, pas question de s’avouer déjà vaincu, à trois semaines de l’opposition au Parc OL. "Il faudra être à la hauteur de l’événement. On ira défendre fièrement nos couleurs avec force et détermination." Défendre, peut-être la stratégie qui permettra de faire l’exploit le 4 février prochain.