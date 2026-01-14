Actualités
La joie des joueurs de Laval après la qualification en Coupe de France
La joie des joueurs de Laval après la qualification en Coupe de France (@stadelavallois)

Coupe de France : Laval "déçu" de ne pas jouer l'OL en Mayenne

  • par David Hernandez
  • 3 Commentaires

    • Qualifié pour les huitièmes de finale de Coupe de France après son succès contre Istres, le Stade Lavallois espérait pouvoir jouer à la maison. À la fierté de se frotter à l’OL se mêle la déception de ne pas avoir une telle affiche au stade Francis-Le-Basser.

    De cette aventure en Coupe de France, les supporters du Stade Lavallois n’en ont pas vraiment profité pour le moment. Si l’entrée en lice au 8e tour contre Saint-Pauloise s’était jouée à la maison, les joueurs d’Olivier Frapolli enchaînent depuis les déplacements. Cela n’a pas perturbé la dynamique avec des succès à Guingamp en 32es, puis à Istres le week-end dernier. Alors forcément, au moment de jouer les huitièmes de finale, le club de Mayenne espérait pouvoir jouer au stade Francis-Le-Basser.

    Les prières lavalloises n’ont pas été entendues puisque le 17e de Ligue 2 se rendra à Décines le 4 février (20h30). "Forcément déçu comme tous les Mayennais de ne pas pouvoir enfin jouer une si belle affiche à domicile", a réagi l'entraîneur Olivier Frapolli, après le tirage dans des propos rapportés par les médias locaux.

    "Être à la hauteur de l'évènement contre un grand club"

    Dans le dur en championnat, Laval compte sur la Coupe de France pour se donner un peu d’oxygène. Néanmoins, le coach Frapolli sait pertinemment que son équipe n’a pas eu le meilleur des tirages avec l’OL, "un grand club, qui a une très belle équipe cette saison". Néanmoins, pas question de s’avouer déjà vaincu, à trois semaines de l’opposition au Parc OL. "Il faudra être à la hauteur de l’événement. On ira défendre fièrement nos couleurs avec force et détermination." Défendre, peut-être la stratégie qui permettra de faire l’exploit le 4 février prochain.

    Endrick célèbre son premier but avec l'OL à Lille
    OL : "Tant qu'il y aura des Gones" du lundi 12 janvier en podcast
    3 commentaires
    1. cavegone
      cavegone - mer 14 Jan 26 à 16 h 29

      HS:

      J’ai une dent contre Canal et BeIN et je me réjouis donc qu’ils soient déboutés:
      https://www.footmercato.net/a4529805553878459332-droits-tv-la-lfp-obtient-gain-de-cause-face-a-canal-et-bein-sports

      Un jour, quand Bolloré aura perdu de sa puissance de raisonnance, il conviendra de se demander à quel point Canal a provoqué l’effondrement de la ligue 1 par simple vexation…
      Les voir aujourd’hui massivement investir sur le foot étranger et l’Europe quand le championnat domestique qui t’a mis là où tu es est en grande difficulté c’est quand même sacrément naze...
      Ils n’ont pas accepté de sortir de leur position de quasi monopole.

      Mais bon Saada, Bolloré….on sait à qui on a à faire 🙄

      Signaler
      1. JUNi DU 36
        JUNi DU 36 - mer 14 Jan 26 à 16 h 33

        En voilà une bonne nouvelle 🍻

        Signaler
        1. cavegone
          cavegone - mer 14 Jan 26 à 16 h 46

          ☺️🍻

    Laisser un commentaire

    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut