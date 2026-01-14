Actualités
Moussa Niakhaté avec le Sénégal
Moussa Niakhaté avec le Sénégal (Photo by RYAN PIERSE / GETTY IMAGES EUROPE / Getty Images via AFP)

CAN 2025 : Niakhaté (OL) titulaire pour la demie Sénégal - Égypte

  • par David Hernandez
  • 1 Commentaire

    • Ce mercredi, Moussa Niakhaté et le Sénégal jouent leur place pour la finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Le défenseur de l'OL est titulaire en défense centrale face à l'Egypte.

    Mardi, pour la reprise de l'entraînement, les joueurs de l'OL ont envoyé leur soutien à Moussa Niakhaté. A la différence de Clinton Mata, le défenseur n'est toujours pas rentré de la Coupe d'Afrique des Nations et manquera quoi qu'il arrive le match contre Brest, dimanche soir à Décines. Reste à savoir si ce sera pour jouer la petite finale le samedi 17 ou la grande finale le dimanche 18. Pour répondre à cette question, il faudra attendre a minima les 90 minutes de la première demi-finale de la CAN entre le Sénégal et l'Egypte ce mercredi à 18h.

    Un duo en défense avec Koulibaly

    A Tanger, devenu le fief des Lions de la Teranga, les Sénégalais comptent bien poursuivre leur bonne dynamique face à Mohamed Salah et ses compatriotes. Pas une mince affaire. Pour cet avant-dernier rendez-vous de la CAN 2025, Moussa Niakhaté est de nouveau titulaire. Il partagera l'axe central de la défense avec Kalidou Koulibaly.

    à lire également
    Marie-Antoinette Katoto lors d'OL Lyonnes - OM
    OL Lyonnes - Lens : Katoto en pointe, Micah dans les buts
    1 commentaire
    1. Monark
      Monark - mer 14 Jan 26 à 17 h 40

      Forza Moussa !! 💪👍
      Il faudra contenir Mo Salah pour parvenir en finale.

      Signaler

    Laisser un commentaire

    Score'n'co - Lyon Capitale
    d'heure en heure
    Marie-Antoinette Katoto lors d'OL Lyonnes - OM
    OL Lyonnes - Lens : Katoto en pointe, Micah dans les buts 18:02
    Moussa Niakhaté avec le Sénégal
    CAN 2025 : Niakhaté (OL) titulaire pour la demie Sénégal - Égypte 16:49
    La joie des joueurs de Laval après la qualification en Coupe de France
    Coupe de France : Laval "déçu" de ne pas jouer l'OL en Mayenne 15:30
    Endrick célèbre son premier but avec l'OL à Lille
    OL : "Tant qu’il y aura des Gones" du lundi 12 janvier en podcast 14:40
    Emeline Rochebilière, arbitre de D1 féminine (OL)
    Paris FC - OL Lyonnes arbitré par Émeline Rochebilière 13:50
    Endrick (OL) et Romain Perraud (Lille)
    Coupe de France : l'OL recevra Laval le mercredi 4 février à 20h30 13:00
    Hans Hateboer (OL)
    OL : Hateboer a encore deux matchs à tenir pour faire sauter son sursis 12:20
    Les joueurs de Laval
    L'OL recroisera Laval pour la première fois depuis plus de 30 ans 11:30
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    De Carvalho, Molebe et Merah lors d'OL - Angers
    Académie : l’OL reste dans le gratin européen de la formation 10:40
    Tanbitha Chawinga (OL Lyonnes)
    Un OL Lyonnes - Lens délocalisé mais qui ne change pas l’appétit 09:50
    Téo Barisic lors d'OL - RWDM Brussels
    Mercato : Barisic quitte l’OL et rejoint la Croatie 09:02
    Des supporters devant le Parc OL
    Pour ses 10 ans, le Parc OL affiche la 2e affluence de Ligue 1 08:45
    La joie des joueurs de l'OL après la victoire à Lille.
    Sans le PSG, la Coupe de France un vrai objectif pour l'OL ? 08:00
    Lindsey Heaps (OL Lyonnes)
    Lindsey Heaps (OL Lyonnes) : "Je quitte une famille, je quitte mon club" 07:30
    Ngal'ayel Mukau (Lille) et Afonso Moreira (OL)
    Coupe de France : l'OL recevra Laval en huitièmes de finale 13/01/26
    Les joueuse de l'OL Lyonnes (Dumornay, Renard) à l'entraînement
    OL Lyonnes sans Hegerberg, Renard ou encore Dumornay contre Lens 13/01/26
    Michel Bastos
    Retraité depuis 2019, Michel Bastos (ex-OL) refait parler de lui 13/01/26
    La joueuse de l'OL et des Bleues, Delphine Cascarino
    Mercato : Delphine Cascarino (ex-OL Lyonnes) dans le giron Michele Kang ? 13/01/26
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut