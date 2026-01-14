CAN 2025 : Niakhaté (OL) titulaire pour la demie Sénégal - Égypte

Ce mercredi, Moussa Niakhaté et le Sénégal jouent leur place pour la finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Le défenseur de l'OL est titulaire en défense centrale face à l'Egypte.

Mardi, pour la reprise de l'entraînement, les joueurs de l'OL ont envoyé leur soutien à Moussa Niakhaté. A la différence de Clinton Mata, le défenseur n'est toujours pas rentré de la Coupe d'Afrique des Nations et manquera quoi qu'il arrive le match contre Brest, dimanche soir à Décines. Reste à savoir si ce sera pour jouer la petite finale le samedi 17 ou la grande finale le dimanche 18. Pour répondre à cette question, il faudra attendre a minima les 90 minutes de la première demi-finale de la CAN entre le Sénégal et l'Egypte ce mercredi à 18h.

Un duo en défense avec Koulibaly

A Tanger, devenu le fief des Lions de la Teranga, les Sénégalais comptent bien poursuivre leur bonne dynamique face à Mohamed Salah et ses compatriotes. Pas une mince affaire. Pour cet avant-dernier rendez-vous de la CAN 2025, Moussa Niakhaté est de nouveau titulaire. Il partagera l'axe central de la défense avec Kalidou Koulibaly.