Marie-Antoinette Katoto lors d'OL Lyonnes - OM
Marie-Antoinette Katoto lors d’OL Lyonnes – OM (Photo by Cyril Lestage / DPPI via AFP)

OL Lyonnes - Lens : Katoto en pointe, Micah dans les buts

  • par David Hernandez
    • Ce mercredi, l'OL Lyonnes retrouve son public pour la première fois en 2026. Pour affronter le RC Lens au GOLTC, Marie-Antoinette Katoto est titulaire en pointe.

    Ce n'est plus une surprise avec Jonatan Giraldez. D'un match à l'autre, les changements sont nombreux et cela se confirme encore ce mercredi contre le RC Lens. L'entraîneur espagnol a choisi de changer l'intégralité de son onze de départ par rapport au derby. Aucune des titulaires de samedi à Saint-Etienne n'est présente au coup d'envoi, certaines n'étant même pas sur la feuille de match. Un choix qui s'explique par l'enchaînement des matchs dans cette reprise avec le Paris FC, dès dimanche (13h).

    Ce mercredi, les supporters présents au GOLTC ne vont clairement pas voir le onze type de l'OL Lyonnes, mais les titulaires auront fière allure malgré tout. Marie-Antoinette Katoto occupera la place d'attaquante de pointe accompagnée par Jule Brand et Vicki Becho. Dans le but, Christiane Endler laisse sa place à Teagan Micah qui aura encore l'occasion de se mettre en évidence.

    La composition de l'OL Lyonnes : Micah - Lawrence, Sombath, Nelhage, Svava - Yohannes, Shrader, Benyahia - Becho, Katoto, Brand

    1. dede74
      dede74 - mer 14 Jan 26 à 18 h 08

      Les "cadres" sont donc au repos, c'est bien. Mais cette équipe "B" est bien belle, elle ferait le bonheur de nombreux clubs.

