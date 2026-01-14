Score'n'co - Lyon Capitale
d'heure en heure
d'heure en heure
+ d'infos
derniers commentaires
- seb.66 OL Lyonnes - Lens : Katoto en pointe, Micah dans les butsEt en plus elles s'entendent bien.
- brad Suivez OL Lyonnes - Lens en direct1ére mi temps plaisante , une Brand omniprésente une Lily distribuant bien le jeu , on n'est mal payé pour notre maitrise devant une équipe voulant jouer elle aussi ,…
- JackP OL Lyonnes - Lens : Katoto en pointe, Micah dans les butsines fait tourner le ballon et on a des occasions mais on rate beaucoup.
- Poupette38 OL Lyonnes - Lens : Katoto en pointe, Micah dans les butsBof 🤔
- Gune56 OL Lyonnes - Lens : Katoto en pointe, Micah dans les butsMAK la catastrophe, Lawrence moyenne inférieure
- janot06 OL Lyonnes - Lens : Katoto en pointe, Micah dans les butsMi-temps, service minimum.Il va falloir hausser le niveau en seconde période. Pour ma part, je décroche au niveau commentaires, c'est l'heure de passer à table. Je suivrai sur le smartphone.
- undeuxtrois OL Lyonnes - Lens : Katoto en pointe, Micah dans les butsJe me faisais la même réflexion ! Je me fie aux crampons.
- janot06 OL Lyonnes - Lens : Katoto en pointe, Micah dans les butsPareil, je confonds les deux ; même morphologie !
- janot06 OL Lyonnes - Lens : Katoto en pointe, Micah dans les butsManque de précision dans les tirs ; là, c'est MAK à côté.
- JUNi DU 36 OL Lyonnes - Lens : Katoto en pointe, Micah dans les butsMal joué ce coup franc
- chignol OL Lyonnes - Lens : Katoto en pointe, Micah dans les butsMAK et Lawrence ne sont pas vraiment au diapason de l'équipe. Jule et Inès on dirait deux soeurs, par moment j'ai du mal à les différencier.
- JackP Suivez OL Lyonnes - Lens en directKatoto ne fait rien de bon et elle perd beaucoup de balles
- chignol OL Lyonnes - Lens : Katoto en pointe, Micah dans les butsLa zébulonite est une maladie orpheline, en principe il n'y a pas de risque de contagion.
- seb.66 OL Lyonnes - Lens : Katoto en pointe, Micah dans les butsOn peut aussi suivre sur firefox et poster sur chrome...
- seb.66 OL Lyonnes - Lens : Katoto en pointe, Micah dans les butsBenyahia au four et au moulin comme d'hab, mais sans zébuloner...
Merci.
Plusieurs fils, ça va être compliqué de commenter !....
Prenons le fil qui donne la compo lyonnaise.
https://www.olympique-et-lyonnais.com/ol-lyonnes-lens-katoto-en-pointe-micah-dans-les-buts,388663.html
Un joli premier tir de Lilly
Belle action collective terminée par un but de Lilly
Katoto ne fait rien de bon et elle perd beaucoup de balles
1ére mi temps plaisante , une Brand omniprésente une Lily distribuant bien le jeu , on n'est mal payé pour notre maitrise devant une équipe voulant jouer elle aussi , mais en manque d'automatismes .
Normalement la débauche d'effort des Lensoises en 1ére , va leur être fatale dans les jambes et les filets.....