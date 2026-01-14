7 commentaires
  1. janot06
    janot06 - mer 14 Jan 26 à 18 h 58

    Merci.

  2. Dede Passion 69
    Dede Passion 69 - mer 14 Jan 26 à 19 h 04

    Plusieurs fils, ça va être compliqué de commenter !....

    1. janot06
      janot06 - mer 14 Jan 26 à 19 h 09

      Prenons le fil qui donne la compo lyonnaise.
      https://www.olympique-et-lyonnais.com/ol-lyonnes-lens-katoto-en-pointe-micah-dans-les-buts,388663.html

  3. Avatar
    JackP - mer 14 Jan 26 à 19 h 19

    Un joli premier tir de Lilly

  4. Avatar
    JackP - mer 14 Jan 26 à 19 h 28

    Belle action collective terminée par un but de Lilly

  5. Avatar
    JackP - mer 14 Jan 26 à 19 h 34

    Katoto ne fait rien de bon et elle perd beaucoup de balles

  6. Avatar
    brad - mer 14 Jan 26 à 19 h 52

    1ére mi temps plaisante , une Brand omniprésente une Lily distribuant bien le jeu , on n'est mal payé pour notre maitrise devant une équipe voulant jouer elle aussi , mais en manque d'automatismes .
    Normalement la débauche d'effort des Lensoises en 1ére , va leur être fatale dans les jambes et les filets.....

Korbin Albert (OL Lyonnes)
Suivez OL Lyonnes - Lens en direct 18:55
Marie-Antoinette Katoto lors d'OL Lyonnes - OM
OL Lyonnes - Lens : Katoto en pointe, Micah dans les buts 18:02
Moussa Niakhaté avec le Sénégal
CAN 2025 : Niakhaté (OL) titulaire pour la demie Sénégal - Égypte 16:49
La joie des joueurs de Laval après la qualification en Coupe de France
Coupe de France : Laval "déçu" de ne pas jouer l'OL en Mayenne 15:30
Endrick célèbre son premier but avec l'OL à Lille
OL : "Tant qu’il y aura des Gones" du lundi 12 janvier en podcast 14:40
Emeline Rochebilière, arbitre de D1 féminine (OL)
Paris FC - OL Lyonnes arbitré par Émeline Rochebilière 13:50
Endrick (OL) et Romain Perraud (Lille)
Coupe de France : l'OL recevra Laval le mercredi 4 février à 20h30 13:00
Hans Hateboer (OL)
OL : Hateboer a encore deux matchs à tenir pour faire sauter son sursis 12:20
Les joueurs de Laval
L'OL recroisera Laval pour la première fois depuis plus de 30 ans 11:30
De Carvalho, Molebe et Merah lors d'OL - Angers
Académie : l’OL reste dans le gratin européen de la formation 10:40
Tanbitha Chawinga (OL Lyonnes)
Un OL Lyonnes - Lens délocalisé mais qui ne change pas l’appétit 09:50
Téo Barisic lors d'OL - RWDM Brussels
Mercato : Barisic quitte l’OL et rejoint la Croatie 09:02
Des supporters devant le Parc OL
Pour ses 10 ans, le Parc OL affiche la 2e affluence de Ligue 1 08:45
La joie des joueurs de l'OL après la victoire à Lille.
Sans le PSG, la Coupe de France un vrai objectif pour l'OL ? 08:00
Lindsey Heaps (OL Lyonnes)
Lindsey Heaps (OL Lyonnes) : "Je quitte une famille, je quitte mon club" 07:30
Ngal'ayel Mukau (Lille) et Afonso Moreira (OL)
Coupe de France : l'OL recevra Laval en huitièmes de finale 13/01/26
Les joueuse de l'OL Lyonnes (Dumornay, Renard) à l'entraînement
OL Lyonnes sans Hegerberg, Renard ou encore Dumornay contre Lens 13/01/26
Michel Bastos
Retraité depuis 2019, Michel Bastos (ex-OL) refait parler de lui 13/01/26
