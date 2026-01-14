Sans briller, l’OL Lyonnes fait le minimum contre Lens (1-0)

Avec une équipe totalement remaniée, l’OL Lyonnes n’a pas affiché son meilleur visage mercredi soir au GOLTC. Ce fut malgré tout suffisant pour s’imposer contre le RC Lens.
Au moment de faire le bilan de la rencontre, Jonatan Giraldez ne risque pas d’avoir la tête des bons jours. Ce mercredi soir, l’entraîneur espagnol pourra se satisfaire d’une deuxième victoire en 2026, mais certainement pas de la manière. Après dix-sept matchs sur le premier semestre et un dans cette nouvelle année à Saint-Étienne, l’OL Lyonnes a probablement livré son plus mauvais match contre le RC Lens. Il y a bien les trois points au bout du compte, mais ce fut clairement poussif. Est-ce à cause de tous les changements opérés par Giraldez entre le derby et cette première journée de la phase retour de Première Ligue ? On a assez vanté le turnover imposé par le coach pour ne pas le mettre en excuse quand ça ne tourne pas rond.
Katoto peu inspirée
Néanmoins, en changeant l’intégralité de son onze à quatre jours d’intervalle, Jonatan Giraldez n’a pas aidé, même si l’équipe alignée avait encore belle allure. Cependant, les absences de cadres sur le banc ou en tribunes se sont fait ressentir dans l’appréciation générale. Trop d’hésitation, trop d’approximation et un sentiment de maitrise pas assez flagrant qu’à l’accoutumée. Cela s’est senti dans les occasions franches puisqu’avant le but de Yohannes juste avant la demi-heure de jeu, l’OL Lyonnes n’avait que peu mis en danger Anderson. Ce but de l’Américaine a presque été un soulagement, tant Marie-Antoinette Katoto n’a pas eu l’inspiration attendue en l’absence d’Hegerberg (10e, 45e) bien qu’étant au départ de l'unique but lyonnais.
Un match sans rythme
Avec une Alice Sombath capitaine pour la première fois, les Lyonnaises ont clairement eu la possession, mais les tentatives furent timides. Svava a bien poussé Anderson à la parade (62e) sur une frappe lourde, mais le secteur offensif du soir n’a pas été des plus inspirés. Le constat valait finalement un peu pour tout le monde. Derrière, ce ne fut pas l’assurance tous risques avec une Nelhage pas dans un grand soir, ce qui a profité par deux fois à El Koumir d’apporter un peu de frissons pour les Lensoises. Dans un match sans rythme, l’OL Lyonnes a fait le strict minimum mais continue sa série de victoires en championnat. La seule chose à retenir avant le déplacement au Paris FC, dimanche.
L'envie d'avoir envie dirait OL-91, et Johnny.
Comme prévu, ce fut difficile, pas facile de jouer contre ce type d'équipe, qui ne voulait pas sombrer comme au match aller et qui, il faut bien le reconnaître, a été fidèle aux valeurs de ce club nordique.
Petite victoire mais 3 pts quand même.
PS : les jeunes de l'OLL auront appris.
Les changements sont trop tardifs, il est difficile, en rentrant à 10 mn de la fin, de faire des différences. Oublions vite ce match.
On n'a que 13 points d'avance sur le PFC (qui a fait nul); on peut perdre 4 matchs et être quand même en play off
Bon, je vais faire très court avec une Lapalissade :
L'équipe B ce n'est pas l'équipe A !
Ce n'est pas une critique mais un simple constat.
Instiller quelques joueuses à petites doses dans l'équipe type ne pose aucun problème.
Mais à l'inverse changer 11 joueuses ne donne pas toujours les résultats escomptés.
Cela permettra aux joueuses de voir qu'il faut encore bosser, et bosser encore pour prétendre grimper les échelons.
La concurrence a un sens, et ce genre de match peut être positif pour certaines joueuses peu en verve ce soir.
A elles d'en prendre conscience.
Je me garderai bien de citer des noms, les concernées le savent très bien.
Bien évidemment, ce soir cela n'a aucune conséquence, mais....
Complètement d'accord avec DP69,
Lens est la pire défense de la D1 Arkema 🤔
Marre de ces joueuses qui tirent sur la gardienne, limite qui font une passe à la gardienne, au moins Lilly, elle a visé le petit filet, beau but
Bien gentil d'avoir l'obsession de la possession et faire le siège de l'adversaire , mais leur défense jouant bien le coup à empêcher nos offensives de se retourner dans les six mètres fait que notre possession est rendue stérile . Gigi est surement bon dans l'animation car il a les joueuses pour , mais tactiquement je ne sais pas ? cela fait deux fois qu'il ne change pas de braquet dans le cours des matchs en score serré , juste faire des changements opportuns ou pas.
Laisser faire un peu le jeu à l'adversaire pour qu'ils s'enhardissent et on a suffisamment de joueuses rapides pour amener une autre sorte de danger dans les espaces qu'ils nous laisserons....déçu par cette 2éme mi temps.....
Pour juste compléter ce que je dis plus haut.
Il aurait été plus judicieux à mon sens, de démarrer avec une équipe mixte dont Diani, Chawinga, Heaps, entre autres entrées en cours de jeu, puis de les sortir à 3- 0.
Ce n'est qu'un simple avis vu de ma fenêtre, et je ne vais pas en rajouter car il parait que je sais tout ! 😜😉
Bonne soirée à tous.( ou presque!)