Sans briller, l’OL Lyonnes fait le minimum contre Lens (1-0)

Avec une équipe totalement remaniée, l’OL Lyonnes n’a pas affiché son meilleur visage mercredi soir au GOLTC. Ce fut malgré tout suffisant pour s’imposer contre le RC Lens.

Au moment de faire le bilan de la rencontre, Jonatan Giraldez ne risque pas d’avoir la tête des bons jours. Ce mercredi soir, l’entraîneur espagnol pourra se satisfaire d’une deuxième victoire en 2026, mais certainement pas de la manière. Après dix-sept matchs sur le premier semestre et un dans cette nouvelle année à Saint-Étienne, l’OL Lyonnes a probablement livré son plus mauvais match contre le RC Lens. Il y a bien les trois points au bout du compte, mais ce fut clairement poussif. Est-ce à cause de tous les changements opérés par Giraldez entre le derby et cette première journée de la phase retour de Première Ligue ? On a assez vanté le turnover imposé par le coach pour ne pas le mettre en excuse quand ça ne tourne pas rond.

Katoto peu inspirée

Néanmoins, en changeant l’intégralité de son onze à quatre jours d’intervalle, Jonatan Giraldez n’a pas aidé, même si l’équipe alignée avait encore belle allure. Cependant, les absences de cadres sur le banc ou en tribunes se sont fait ressentir dans l’appréciation générale. Trop d’hésitation, trop d’approximation et un sentiment de maitrise pas assez flagrant qu’à l’accoutumée. Cela s’est senti dans les occasions franches puisqu’avant le but de Yohannes juste avant la demi-heure de jeu, l’OL Lyonnes n’avait que peu mis en danger Anderson. Ce but de l’Américaine a presque été un soulagement, tant Marie-Antoinette Katoto n’a pas eu l’inspiration attendue en l’absence d’Hegerberg (10e, 45e) bien qu’étant au départ de l'unique but lyonnais.

Un match sans rythme

Avec une Alice Sombath capitaine pour la première fois, les Lyonnaises ont clairement eu la possession, mais les tentatives furent timides. Svava a bien poussé Anderson à la parade (62e) sur une frappe lourde, mais le secteur offensif du soir n’a pas été des plus inspirés. Le constat valait finalement un peu pour tout le monde. Derrière, ce ne fut pas l’assurance tous risques avec une Nelhage pas dans un grand soir, ce qui a profité par deux fois à El Koumir d’apporter un peu de frissons pour les Lensoises. Dans un match sans rythme, l’OL Lyonnes a fait le strict minimum mais continue sa série de victoires en championnat. La seule chose à retenir avant le déplacement au Paris FC, dimanche.