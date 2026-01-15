Grâce à un but de Sadio Mané à un peu plus de dix minutes de la fin, le Sénégal a décroché son ticket pour la finale de la CAN 2025. Moussa Niakhaté et les siens défieront le Maroc à domicile dimanche.

Tout se jouera à Rabat pour Moussa Niakhaté et le Sénégal. Dimanche soir, pendant que l’OL fêtera les dix ans de son déménagement à Décines contre Brest, son défenseur central tentera d'être sur le toit de l'Afrique lors de la finale de la CAN 2025. Mercredi en début de soirée, les Lions de la Teranga sont devenus les premiers finalistes de la compétition grâce à leur courte mais précieuse victoire sur l'Égypte à Tanger. Titulaire en défense centrale, Niakhaté a laissé exploser sa joie à la 78e minute quand Sadio Mané a mis le Sénégal devant au tableau d'affichage.

Un duo avec Sarr en finale ?

Un unique mais précieux but qui propulse donc le Sénégal en finale avec l'espoir de s'imposer comme ce fut le cas en 2021. Il faudra pour cela prendre le meilleur sur le Maroc, qui a validé son ticket plus tard dans la soirée. Face au pays hôte qui rêve d’un titre à la maison, Moussa Niakhaté ne fera pas équipe avec Kalidou Koulibaly en défense centrale. Le capitaine sénégalais est sorti sur blessure en première mi-temps, remplacé par l'ancien Lyonnais Mamadou Sarr. Surtout, il a écopé d'un nouveau jaune, ce qui le suspend pour la finale.