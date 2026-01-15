Ligue 1 : Nantes - OL se jouera le samedi 7 février

Lyon’s English midfielder #23 Tyler Morton (L) fights for the ball with Nantes’ Nigerian defender #06 Chidozie Awaziem (R) during the French L1 football match between Olympique Lyonnais (OL) and FC Nantes at the Parc Olympique Lyonnais stadium in Decines-Charpieu, central-eastern France on November 30, 2025. (Photo by Alex MARTIN / AFP)

Lors de la 21e journée de Ligue 1, l'OL voyagera à Nantes. Le match se disputera le samedi 7 février à 21h05.

La LFP attendait sans doute l'annonce de la planification des 8es de finale de la Coupe de France afin de construire la programmation de la 21e journée de Ligue 1. Chose faite dans l'après-midi le mercredi 14 janvier. Après l'officialisation de la FFF, elle a donc communiqué sur le menu du week-end du 6 au 8 février prochain. Avec pour l'OL, un déplacement à Nantes à négocier.

Celui-ci aura lieu le samedi 7 février. Une rencontre en soirée, puisque le coup d'envoi sera donné à 21h05. La partie sera à suivre sur la plateforme du championnat, Ligue 1+.

La fin d'un lourd menu

Plus tôt dans la semaine, les Lyonnais auront reçu Laval (mercredi 4 février), en espérant obtenir une place en quarts de finale de la Coupe. Après ce voyage en Loire-Atlantique, Paulo Fonseca et ses joueurs pourront souffler. Ils auront une semaine pour préparer le rendez-vous suivant, contre Nice. Ce duel face aux Nantais marquera la fin d'un calendrier assez dense de sept matchs en 21 jours. Soit une affiche tous les trois jours depuis celle de dimanche contre Brest (20h45).

Le programme de la 21e journée de Ligue 1

Vendredi 6 février :

Metz - Lille (20h45)

Samedi 7 février :

Lens - Rennes (17h, beIN Sports)

Brest - Lorient (19h)

Nantes - OL (21h05)

Dimanche 8 février :