L'OL sur la route d'une montée en puissance en 2026 ?

Vainqueur à Monaco et à Lille de manière convaincante, l'OL entame 2026 sur des bases solides. Avec en point de mire de belles choses pour le printemps ?

Sur le papier, l'Olympique lyonnais pouvait difficilement démarrer plus difficilement 2026. En Ligue 1, il se rendait à Monaco le 3 janvier, puis à Lille en Coupe de France le dimanche 11. De sérieux tests pour entamer l'année face à de possibles concurrents directs. Après une trêve rythmée par l'arrivée d'Endrick, on attendait avec une certaine impatience de voir ce que Paulo Fonseca et ses troupes allaient proposer sur ces deux rendez-vous.

Après ces deux confrontations, la réponse est positive avec des succès convaincants dans la Principauté (1-3) et à Villeneuve-d'Ascq (1-2). La qualification pour les 8es de finale contre le LOSC a en plus le mérite d'ouvrir le tableau dans cette compétition. "L'OL a été très costaud, c'était une belle prestation. Au milieu de terrain, l'équipe a affiché de la maîtrise et un gros volume de courses. Ils ont montré de la densité physique en étant bons dans le un contre un", observait Enzo Reale, ancien pensionnaire de Tola-Vologe.

Une description partagée par son compère de Tant qu'il y aura des Gones. "C'était effectivement contrôlé, avec une défense centrale solide", enchaînait Nicolas Puydebois. Des performances qui ouvrent quelques perspectives, car les Rhodaniens sont à deux longueurs de l'OM (troisième) et bien en lice dans les autres tournois. Avec donc l'espoir de vivre un printemps captivant ?

L'OL donne envie de voir la suite

En tout cas l'hiver a bien démarré et donne envie d'assister à la suite. Sur le terrain, on remarque en plus une formation assez attrayante. "Je pense qu'on a eu deux semaines pour travailler. C'est quelque chose que nous n'avons pas quand nous jouons la Ligue Europa. On était très équilibrés aujourd'hui (dimanche) à chaque instant. Si nous voulons faire une comparaison avec le premier duel à Lille (victoire 1-0 le 28 septembre), on avait davantage souffert, se rappelait Paulo Fonseca. Cette fois-ci, l'adversaire a très bien joué, mais nous étions bien en place."

Des résultats et un rendu qui amènent à revoir les ambitions du club ? Pas forcément à l'heure actuelle. "À chaque fois qu'il y a eu une enflammade, le retour de bâton est arrivé, soulignait Enzo Reale. Cette saison, il faut, je pense, prendre rencontre après rencontre. Ce groupe n'est pas armé selon moi pour faire top 3 dans la constance d'un championnat."

Comment manœuvrer dans toutes les compétitions ?

Même opinion pour Nicolas Puydebois. "Je n'ai pas changé d'avis sur le podium, selon moi, l'effectif est trop limité pour y arriver à l'instant T, constatait l'ex-gardien trois fois champion de France. Mais s'il se retrouve en capacité de le faire par la défaillance des rivaux, il ne faut pas se priver. Cependant, il y a encore des manques pour prétendre à gagner la Coupe de France, à aller loin en Ligue Europa et en plus finir dans les trois premiers en Ligue 1."

Chez les joueurs, on souhaite surtout conserver la dynamique et ne pas s'écarter de ce chemin afin de ne rien s'interdire pour la suite de l'exercice 2025-2026. "Il faut qu’on continue comme ça, on a fait deux gros matchs en 2026, on les a gagnés. C’est de bon augure pour la suite", se réjouissait Corentin Tolisso. Pour le capitaine et ses comparses, l'essentiel sera de confirmer contre Brest dimanche pour ne pas gâcher la bonne impression laissée jusqu'ici.