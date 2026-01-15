L'OL sur la route d'une montée en puissance en 2026 ?

Vainqueur à Monaco et à Lille de manière convaincante, l'OL entame 2026 sur des bases solides. Avec en point de mire de belles choses pour le printemps ?
Sur le papier, l'Olympique lyonnais pouvait difficilement démarrer plus difficilement 2026. En Ligue 1, il se rendait à Monaco le 3 janvier, puis à Lille en Coupe de France le dimanche 11. De sérieux tests pour entamer l'année face à de possibles concurrents directs. Après une trêve rythmée par l'arrivée d'Endrick, on attendait avec une certaine impatience de voir ce que Paulo Fonseca et ses troupes allaient proposer sur ces deux rendez-vous.
Après ces deux confrontations, la réponse est positive avec des succès convaincants dans la Principauté (1-3) et à Villeneuve-d'Ascq (1-2). La qualification pour les 8es de finale contre le LOSC a en plus le mérite d'ouvrir le tableau dans cette compétition. "L'OL a été très costaud, c'était une belle prestation. Au milieu de terrain, l'équipe a affiché de la maîtrise et un gros volume de courses. Ils ont montré de la densité physique en étant bons dans le un contre un", observait Enzo Reale, ancien pensionnaire de Tola-Vologe.
Une description partagée par son compère de Tant qu'il y aura des Gones. "C'était effectivement contrôlé, avec une défense centrale solide", enchaînait Nicolas Puydebois. Des performances qui ouvrent quelques perspectives, car les Rhodaniens sont à deux longueurs de l'OM (troisième) et bien en lice dans les autres tournois. Avec donc l'espoir de vivre un printemps captivant ?
L'OL donne envie de voir la suite
En tout cas l'hiver a bien démarré et donne envie d'assister à la suite. Sur le terrain, on remarque en plus une formation assez attrayante. "Je pense qu'on a eu deux semaines pour travailler. C'est quelque chose que nous n'avons pas quand nous jouons la Ligue Europa. On était très équilibrés aujourd'hui (dimanche) à chaque instant. Si nous voulons faire une comparaison avec le premier duel à Lille (victoire 1-0 le 28 septembre), on avait davantage souffert, se rappelait Paulo Fonseca. Cette fois-ci, l'adversaire a très bien joué, mais nous étions bien en place."
Des résultats et un rendu qui amènent à revoir les ambitions du club ? Pas forcément à l'heure actuelle. "À chaque fois qu'il y a eu une enflammade, le retour de bâton est arrivé, soulignait Enzo Reale. Cette saison, il faut, je pense, prendre rencontre après rencontre. Ce groupe n'est pas armé selon moi pour faire top 3 dans la constance d'un championnat."
Comment manœuvrer dans toutes les compétitions ?
Même opinion pour Nicolas Puydebois. "Je n'ai pas changé d'avis sur le podium, selon moi, l'effectif est trop limité pour y arriver à l'instant T, constatait l'ex-gardien trois fois champion de France. Mais s'il se retrouve en capacité de le faire par la défaillance des rivaux, il ne faut pas se priver. Cependant, il y a encore des manques pour prétendre à gagner la Coupe de France, à aller loin en Ligue Europa et en plus finir dans les trois premiers en Ligue 1."
Chez les joueurs, on souhaite surtout conserver la dynamique et ne pas s'écarter de ce chemin afin de ne rien s'interdire pour la suite de l'exercice 2025-2026. "Il faut qu’on continue comme ça, on a fait deux gros matchs en 2026, on les a gagnés. C’est de bon augure pour la suite", se réjouissait Corentin Tolisso. Pour le capitaine et ses comparses, l'essentiel sera de confirmer contre Brest dimanche pour ne pas gâcher la bonne impression laissée jusqu'ici.
Jamais 2 sans 3 de bonne augure pour Brest
Je ne souscris pas à ce défaitisme .
Des manques , lesquels ?
Et pourquoi on ne la gagnerait pas cette coupe de France , et pourquoi on ne pourrait pas aller loin en ligua europa , on l'a bien fait l'an dernier .
Soyons ambitieux , à l'instar de michelle Kang .
La chance sourit aux audacieux .
Je suis du même avis que les consultants Enzo et Nico.
Avec Nico parce qu'on est en train de s'enflammer pour une belle série de victoires, et l'arrivée d'une belle recrue provisoire, mais on est encore loin des équipes comme le PSG, Marseille, et on a pris beaucoup de retard sur Lens déjà. Le podium semble donc inatteignable. Mais un top 4-5 serait déjà un super résultat selon moi.
Avec Enzo aussi parce que si l'on enchaine ne serait-ce que deux mauvais résultats face à Brest et Metz, on va tout remettre en question, dire que l'effectif est trop faible, et qu'il faut qu'on s'estime heureux de ne pas être en L2 cette saison.
Cependant il faut rester positif, selon moi c'est un des gros changements par rapport aux années précédentes, où notre ambition nous mettait une pression monstre, ce qui a forcément pesé, et pas que positivement, sur le club et les joueurs. Cette année on a la chance de n'avoir presque aucune pression, vu d'où l'on vient, et on dirait que ça paye plutôt bien au final.
Malgré tout il faut quand même rester ambitieux, et se dire que les autres équipes auront toutes des périodes creuses, qu'on a l'opportunité de remporter des titres cette année, pour lesquels nous ne sommes pas forcément le top favoris, mais loin d'être largués !
Salut, le podium semble donc inattégnable ?
Alors que nous sommes à 2 points?
Bah maintenant qu'on a Endrick si on ne bat pas Brest et Metz ca ne sera pas à cause de notre effectif, ca sera juste parce qu'on a pas été bon.
Priorité au championnat toujours et tout faire pour gagner les matchs couperet, sachant qu'il faudra se coltiner un gros un moment ou un autre..
salut leroilyon , je crois que nous sommes encore traumatisés par les résultats du club depuis une bonne décennie , à savoir terminer aux alentours de la 7ème place chaque saison , et qu'il parait impensable de faire bien mieux cette année , surtout après les chamboulements de cet été et après avoir été au bord du précipice .
Pourtant , à mi course , l'équipe est à deux point du podium , et en ayant joué sans avant centre !
Pourquoi il serait impossible qu'ils continuent sur cette trajectoire , d'autant plus que l'effectif sera considérablement renforcé avec endrick et le retour de fofana , plus les recrues !
Salut leroi,
Non je dirais pas inatteignable, mais ça serait une très grosse surprise il faut être honnête. Une équipe comme Marseille, de laquelle nous sommes à deux points, à été pénalisée en quelque sorte par le fait que son mercato s'est terminé alors que le championnat avait déjà commencé (on en a d'ailleurs bien profité). Je ne vois pas ce qui pourrait stopper le PSG et Marseille d'enchainer les séries de victoires en cette deuxième partie de saison, si ce n'est peut-être leur parcours en LDC ou bien une hécatombe à l'infirmerie.
Pour la priorité, oui au championnat, mais au même titre que l'EL. Il faut qu'on fasse honneur à cette compétition européenne pour laquelle on se bat toute l'année, et ne pas faire comme la plupart des autres clubs français qui se qualifie juste pour l'argent, et laisse ces matchs de côté.
Pour moi la différence tient en deux facteurs essentiellement :
-la capacité tactique de Fonseca a très souvent faire déjouer les adversaires, ou du moins les contrer et exploiter leurs faiblesses
-l'état d'esprit du groupe. Franchement, les mecs savent qu'ils ne sont pas les meilleurs, mais c'est une équipe soudée, qui fait les efforts, qui mouille le maillot et qui a de la gnaque. Et ça, ça peut renverser des montagnes bien plus qu'un amas de joueurs très forts techniquement mais qui n'ont en rien à foutre du maillot.
Pour une montée en puissance il faudra bien gérer l'effectif lors des séries de matchs, comme celle des prochains sept matchs en trois semaines. Mais c'est là que l'on risque de se coincer, notre banc est très léger. Il faudra sûrement faire jouer les titulaires un peu plus que de raisonnable pour avoir des bons résultats et ceci se paie généralement à un moment de la saison.
On vise haut, mais il faut bien garder en tête que l'on peut encore tout rater cette saison, rien n'est encore acquis si on ne se renforce pas plus ou si certains joueurs sont vendus en janvier.
Mais la donne va changer , Fonseca est bien conscient de la faiblesse du banc et a demandé aux dirigeants des renforts.
J'ai toute confiance au staff et à la cellule de recrutement pour qu'ils lui donnent les joueurs pour enrichir l'effectif , et ça a plutot bien commencé avec Endrick .
Ajoutons les retours des blessés , comme Fofana , Nuamah , Mangala , ça nous donne quand même 6 joueurs supplémentaires ( 3 recrues ) et pas des moindres !
De plus , des jeunes peuvent monter en puissance , je pense à AGR ou Merah .
Je ne sais pas si les pistes sont pour enrichir l'effectif ou pour remplacer des joueurs qui partiraient.
Pour l'instant, une arrivée en prêt et un départ d'un jeune, la somme est nulle.
On verra la suite, mais tant que le mercato n'est pas fini, tout peut arriver