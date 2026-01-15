Actualités
Alice Sombath contre Dijon
Alice Sombath contre Dijon (Crédit photo : FFF)

OL Lyonnes : premier capitanat pour Alice Sombath

  • par Gwendal Chabas
  • 2 Commentaires

    • Pour sa 92e apparition avec l'OL Lyonnes, Alice Sombath portait fièrement le brassard de capitaine face à Lens (1-0). Une première pour la joueuse de 22 ans.

    Derrière Inès Benyahia, elle était la plus ancienne à l'OL Lyonnes dans le 11 de départ face à Lens. Mercredi, Alice Sombath était la deuxième plus expérimentée au club du haut de ses 92 rencontres avec ce maillot, juste derrière Vicki Becho 99). Mais c'est bien la défenseure qui a été choisie pour officier comme capitaine lors de ce court succès (1-0).

    Une première pour l'internationale française arrivée en provenance du PSG en 2020. "C'est une fierté et je suis très contente que le coach et tout le groupe me fassent confiance pour me donner cette responsabilité. Je suis assez exigeante, à l'image de toutes mes coéquipières, donc j'essaie vraiment de mettre mes qualités au service du collectif, a-t-elle confié. Je suis ravie que nous ayons obtenu la victoire pour finir. C'est une grande étape, et ça montre que j'ai des responsabilités au sein de l'équipe."

    Wendie Renard, l'indétrônable

    Ce premier brassard fait d'Alice Sombath la 31e meneuse de l'histoire des Lyonnaises. Elle rejoint par exemple Amandine Henry (un également) ou encore Saki Kumagai (un). Tout en haut de ce classement, on retrouve évidemment l'indétrônable Wendie Renard, qui sera compliquée à déloger (339).

    Pour la footballeuse de 22 ans, c'est une marque de confiance, alors qu'elle arrive en fin de contrat à l'issue de l'exercice 2025-2026. Un signe qu'elle pourrait s'inscrire dans la durée chez les Fenottes ?

    à lire également
    Jonatan Giraldez lors d'OL Lyonnes - Servette FC
    Saint-Étienne - OL Lyonnes (0-6) : Jonatan Giráldez extatique après la qualification
    2 commentaires
    1. seb.66
      seb.66 - jeu 15 Jan 26 à 9 h 34

      "Un signe qu'elle pourrait s'inscrire dans la durée chez les Fenottes ?"
      Je crois que c'est souhaité par beaucoup d'entre nous...

      Signaler
    2. JUNi DU 36
      JUNi DU 36 - jeu 15 Jan 26 à 9 h 48

      La relève est la quand Wendie par partir, on tient la joueuse qu'il fallait.

      Avec elle je suis déjà dans le :
      Alice un jour Alice pour toujours

      Signaler

    Laisser un commentaire

    Score'n'co - Lyon Capitale
    d'heure en heure
    Alice Sombath contre Dijon
    OL Lyonnes : premier capitanat pour Alice Sombath 09:25
    Tyler Morton félicite Pavel Sulc après son but lors de Monaco - OL
    L'OL sur la route d'une montée en puissance en 2026 ? 08:40
    Ligue 1 : Nantes - OL se jouera le samedi 7 février 08:00
    Moussa Niakhaté et le Sénégal contre le Soudan
    CAN 2025 : Niakhaté (OL) visera le titre final avec le Sénégal dimanche 07:30
    Lily Yohannes, milieu de l'OL Lyonnes
    Sans briller, l’OL Lyonnes fait le minimum contre Lens (1-0) 14/01/26
    Korbin Albert (OL Lyonnes)
    Suivez OL Lyonnes - Lens en direct 14/01/26
    Marie-Antoinette Katoto lors d'OL Lyonnes - OM
    OL Lyonnes - Lens : Katoto en pointe, Micah dans les buts 14/01/26
    Moussa Niakhaté avec le Sénégal
    CAN 2025 : Niakhaté (OL) titulaire pour la demie Sénégal - Égypte 14/01/26
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    La joie des joueurs de Laval après la qualification en Coupe de France
    Coupe de France : Laval "déçu" de ne pas jouer l'OL en Mayenne 14/01/26
    Endrick célèbre son premier but avec l'OL à Lille
    OL : "Tant qu’il y aura des Gones" du lundi 12 janvier en podcast 14/01/26
    Emeline Rochebilière, arbitre de D1 féminine (OL)
    Paris FC - OL Lyonnes arbitré par Émeline Rochebilière 14/01/26
    Endrick (OL) et Romain Perraud (Lille)
    Coupe de France : l'OL recevra Laval le mercredi 4 février à 20h30 14/01/26
    Hans Hateboer (OL)
    OL : Hateboer a encore deux matchs à tenir pour faire sauter son sursis 14/01/26
    Les joueurs de Laval
    L'OL recroisera Laval pour la première fois depuis plus de 30 ans 14/01/26
    De Carvalho, Molebe et Merah lors d'OL - Angers
    Académie : l’OL reste dans le gratin européen de la formation 14/01/26
    Tanbitha Chawinga (OL Lyonnes)
    Un OL Lyonnes - Lens délocalisé mais qui ne change pas l’appétit 14/01/26
    Téo Barisic lors d'OL - RWDM Brussels
    Mercato : Barisic quitte l’OL et rejoint la Croatie 14/01/26
    Des supporters devant le Parc OL
    Pour ses 10 ans, le Parc OL affiche la 2e affluence de Ligue 1 14/01/26
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut