OL Lyonnes : premier capitanat pour Alice Sombath

Pour sa 92e apparition avec l'OL Lyonnes, Alice Sombath portait fièrement le brassard de capitaine face à Lens (1-0). Une première pour la joueuse de 22 ans.

Derrière Inès Benyahia, elle était la plus ancienne à l'OL Lyonnes dans le 11 de départ face à Lens. Mercredi, Alice Sombath était la deuxième plus expérimentée au club du haut de ses 92 rencontres avec ce maillot, juste derrière Vicki Becho 99). Mais c'est bien la défenseure qui a été choisie pour officier comme capitaine lors de ce court succès (1-0).

Une première pour l'internationale française arrivée en provenance du PSG en 2020. "C'est une fierté et je suis très contente que le coach et tout le groupe me fassent confiance pour me donner cette responsabilité. Je suis assez exigeante, à l'image de toutes mes coéquipières, donc j'essaie vraiment de mettre mes qualités au service du collectif, a-t-elle confié. Je suis ravie que nous ayons obtenu la victoire pour finir. C'est une grande étape, et ça montre que j'ai des responsabilités au sein de l'équipe."

Wendie Renard, l'indétrônable

Ce premier brassard fait d'Alice Sombath la 31e meneuse de l'histoire des Lyonnaises. Elle rejoint par exemple Amandine Henry (un également) ou encore Saki Kumagai (un). Tout en haut de ce classement, on retrouve évidemment l'indétrônable Wendie Renard, qui sera compliquée à déloger (339).

Pour la footballeuse de 22 ans, c'est une marque de confiance, alors qu'elle arrive en fin de contrat à l'issue de l'exercice 2025-2026. Un signe qu'elle pourrait s'inscrire dans la durée chez les Fenottes ?