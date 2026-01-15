OL : Abner est bien à l'entraînement avant Brest

La semaine passée, Abner avait manqué le voyage à Lille car le Brésilien était malade. Il devrait bien retrouver le groupe pour la réception de Brest, puisqu'il a participé à l'entraînement mercredi.

Moussa Niakhaté (CAN), Malick Fofana et Ernest Nuamah (blessés). Voilà les trois absents certains pour la réception de Brest dimanche (20h45). Ajoutons à cette liste Corentin Tolisso, suspendu. Pour le match des dix ans du Parc OL, Paulo Fonseca devra se passer de plusieurs éléments majeurs, dont ses deux capitaines. En revanche, Abner devrait être de retour.

Le week-end passé, il n'a pas fait le voyage à Lille avec le reste de l'équipe. Le Brésilien était souffrant, et le staff n'a pas pris de risque pour le 16e de finale de la Coupe de France (1-2). Il est à présent guéri, et postule pour l'affiche dominicale comptant pour la 18e journée de Ligue 1.

Quid de Molebe et Rodriguez ?

En effet, il a participé à l'entraînement de mercredi, comme le montrent les images prises par le club. Il devrait y avoir peu de suspense autour de l'effectif qui participera à cette confrontation. À voir néanmoins si un des deux jeunes, Enzo Molebe et Alejandro Gomes Rodriguez, retrouvera une place, ou si le latéral gauche sera le seul à réintégrer le groupe.