OL : Abner est bien à l'entraînement avant Brest

La semaine passée, Abner avait manqué le voyage à Lille car le Brésilien était malade. Il devrait bien retrouver le groupe pour la réception de Brest, puisqu'il a participé à l'entraînement mercredi.
Moussa Niakhaté (CAN), Malick Fofana et Ernest Nuamah (blessés). Voilà les trois absents certains pour la réception de Brest dimanche (20h45). Ajoutons à cette liste Corentin Tolisso, suspendu. Pour le match des dix ans du Parc OL, Paulo Fonseca devra se passer de plusieurs éléments majeurs, dont ses deux capitaines. En revanche, Abner devrait être de retour.
Le week-end passé, il n'a pas fait le voyage à Lille avec le reste de l'équipe. Le Brésilien était souffrant, et le staff n'a pas pris de risque pour le 16e de finale de la Coupe de France (1-2). Il est à présent guéri, et postule pour l'affiche dominicale comptant pour la 18e journée de Ligue 1.
Quid de Molebe et Rodriguez ?
En effet, il a participé à l'entraînement de mercredi, comme le montrent les images prises par le club. Il devrait y avoir peu de suspense autour de l'effectif qui participera à cette confrontation. À voir néanmoins si un des deux jeunes, Enzo Molebe et Alejandro Gomes Rodriguez, retrouvera une place, ou si le latéral gauche sera le seul à réintégrer le groupe.
C'est bien qu'il revienne, il a parfois la capacité à débloquer des matchs difficiles, c'est un joker intéressant. Je le vois bien titulaire en EL par exemple
Oui par contre il est beaucoup plus intéressant dans un rôle de piston que dans un rôle de latéral où il n'apporte pas de sérénité défensive.
Oui c'est une bonne remarque BG91.
J'ajouterai qu'il n'a globalement pas été mauvais en milieu latéral, ça fait deux bons postes avec le piston.
Après pour le poste de défenseur latéral il faut voir que le titulaire, Ainsley, a plus d'irrégularités dans ses performances qu'un junior de l'OL. A la mesure de sérénité défensive je ne sais pas qui est le meilleur sur la saison.
Mais du coup avec l'arrivée d'Endrick, je ne sais pas s'il est encore prévu de repasser à un système qui lui corresponde.
Parce que devant, je ne pense pas qu'on puisse se passer de Sulc ou de Moreira.
A moins qu'il joue comme tu le dis en milieu latéral, mais je suis moins fan.
La solution serait de rejouer en 442 losange, mais je n'ai pas l'impression que beaucoup de coachs sont fans de cette compo
Un 352 ou 3412 pourrait etre une alternative aussi pour mettre les 2 devants et Tolisso derriere
Greif
Mata-Niakhate-Tagliafico
AMN- Morton, Tessman-Moreira (Abner)
Tolisso
Sulc-Endrick
Fonseca a désormais beaucoup de possibilités tactiques , en tout cas il faut faire jouer moreira sulc et endrick ensembles .
Du coup maintenant il faut qu'on parte du principe que Mangala est de retour a 100% ça y'est ? Parce qu'il a une place a prendre au milieu, et s'il n'en n'est pas capable faudra trouver une solution
Ça dépend surtout de la confiance qu'a le coach envers Tessmann. S'il retrouve son niveau, pour moi le milieu Tessmann, Morton, Tolisso reste indéboulonnable.
Mangala peut apporter en sortie de banc, ou permettre de faire tourner lors des matchs moins importants. J'ai peur qu'il soit toujours trop neutre malheureusement, mais ça reste toujours mieux qu'un De Carvalho.
Ça permet du coup d'avoir 6 milieux de terrain et donc de doubler les postes.
Tessmann (De Carvalho)
Morton (Mangala)
Tolisso (Merah)
Sur le principe je suis d'accord avec toi, mais dans les faits : Mangala est un joueur qui nous a couté 28M d'euros. Soit on peut le faire jouer en titulaire parce qu'il est revenu a 100%. Soit on le fait partir. Sinon les amortissements de son achat + salaire on n'en aura plus aucun intérêt. Ce n'est pas un joueur qu'on peut mettre remplaçant et se dire "on verra bien"
Je ne pense qu'il soit possible de vendre Mangala d'ici à la fin du mois. Qu'on se pose la question sur son positionnement sur la moitié de saison qui reste me semble naturel
Bonjour a tous
Je ne vais pas speculer sur le systeme / animation que va chosir Fonseca desormais... surtout que ca risque de changer match par match.
Sur Abner et Mangala, je les mettrais plutot titulaires en Ligue Europa ces prochaines semaines.
Pour Abner, il avait fait un bon debut de saison avant sa premiere blessure, mais Tagliafico est devant lui pour moi.
A voir eventuellement en fonction du profil du cote droit adverse.
Pour Mangala, ca lui ferait 2 matches en janvier pour retrouver le rythme et montrer a l entraineur si il est capable de bousculer la hierarchie au milieu, avec moins de pression et en permettant a Tolisso / Morton de souffler.
Ce qui va etre interessant ce weekend, c est comment Fonseca va remplacer Tolisso (et cette annee des que Tolisso n est pas la, l equipe a tendance a s ecrouler. J etais au stade pour le match du Paris FC). Est ce qu il va mettre Mangala titulaire avec Morton et Tessman??