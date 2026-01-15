Teo Barišić "n'oubliera jamais ses 9 années" à l'OL

Formé à l'OL, Teo Barišić ne s'y sera jamais imposé. À 21 ans, le défenseur est parti pour Rijeka, en Croatie. Avant ce départ, il a tenu à remercier les différentes composantes du club.

Comme l'immense majorité des éléments de la génération 2004, sauf Yannis Lagha, ayant disputé la Coupe Gambardella 2022, Teo Barišić a quitté l'OL. Lui, contrairement à Mohamed El Arouch ou Mathieu Patouillet est resté un peu plus longtemps. Mais son temps de jeu sur ses deux matchs professionnels est par exemple inférieur à celui du milieu de terrain (38 minutes contre 22 pour le défenseur).

Son avenir immédiat ne passait a priori pas par l'Olympique lyonnais, où Paulo Fonseca ne comptait pas vraiment sur lui. Mercredi, l'international croate a officiellement rejoint Rijeka, formation de haut de tableau en Croatie. Un transfert qui pourrait lui permettre de lancer pour de bon sa carrière. Une nouvelle aventure après quasiment une décennie passée à Lyon, lui qui est né à Viriat, dans l'Ain.

"Beaucoup de gratitude pour tout ce que j'ai vécu ici"

Le jour même, le footballeur de 21 ans a publié un message d'au revoir adressé à l'ensemble de l'institution rhodanienne. "Je n’oublierai jamais ces neuf années. Le moment est venu pour moi de tourner une page importante de ma vie. Ce club m’a tout donné : il m’a fait grandir en tant que joueur, mais surtout en tant qu’homme. Aujourd’hui, je pars relever un nouveau défi, avec beaucoup de fierté et de gratitude pour tout ce que j’ai vécu ici", écrit-il.

Teo Barišić n'omet pas non plus de mentionner ses camarades et les staffs qu'il a pu côtoyer. "Merci à mes coachs, aux intendants, à mes coéquipiers et à tous ceux qui ont contribué à ma progression depuis le premier jour", conclut-il.