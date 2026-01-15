Actualités
Jonatan Giráldez, entraîneur de l'OL Lyonnes
Jonatan Giráldez, entraîneur de l’OL Lyonnes (crédit : David Hernandez)

OL Lyonnes - Lens (1-0) : un "bon début de match", mais une "finition pas au rendez-vous" pour Giráldez

  par Gwendal Chabas

    • 12e victoire en championnat pour l'OL Lyonnes, qui a dominé petitement Lens mercredi (1-0). Ce nouveau succès n'a pas déplu à l'entraîneur, Jonatan Giráldez, même s'il aurait aimé davantage de réussite offensive.

    Au coup de sifflet final, Jonatan Giráldez n'était pas chafouin après la prestation de l'OL Lyonnes. Pourtant, sa formation a battu Lens, 10e, sur la plus petite des marges (1-0). D'autant plus que dans le jeu, les Rhodaniennes ont été assez brouillonnes, notamment au moment de conclure. Mais l'entraîneur soulignait surtout les situations obtenues, davantage que le reste.

    Jonatan Giráldez, comment analysez-vous cette courte victoire ?

    "Le début de match était bon. Nous avons eu des occasions, principalement dans le cœur du jeu avec Lily (Yohannes) et Korbin (Shrader), mais aussi Inès (Benyahia) et Vicki (Becho). On avait cet objectif de trouver des situations à l'intérieur. Néanmoins, nos sensations dans les derniers mètres n'étaient pas positives. Sur les transitions défensives, on a concédé deux ou trois situations avant la pause, puis on a réglé ça à la mi-temps et c'était mieux.

    "Les changements dans le 11, ce n'est pas une excuse"

    Tous ces changements ont-ils joué dans ce manque de réussite offensive ?

    Offensivement, je trouve que l'on a créé beaucoup d'opportunités, mais le dernier geste ou la dernière action manquaient d'efficacité. Le fait d'avoir fait des changements dans le 11 n'est pas une excuse. La qualité technique de cette équipe est élevée à chaque match. Nous avons des joueuses fortes pour marquer, cependant, aujourd'hui (mercredi) la finition n'était pas au rendez-vous. On va travailler là-dessus avant le duel face au Paris FC.

    "Ce n'était pas facile de trouver des espaces à l'intérieur"

    Pensiez-vous que Lens allait défendre aussi bas ?

    Nous savions que l'adversaire allait défendre en 5-2-3. Après un quart d'heure, ils ont changé leur disposition avec l'intention de se placer plus bas car on trouvait facilement Lily Yohannes et Korbin Shrader, puis Inès Benyahia. On se doit de se procurer des occasions de différentes manières. Il faudra que je visionne la partie pour mieux analyser, mais on a vu que ce n'était pas facile de trouver des espaces à l'intérieur. Nous devons réfléchir à cela pour progresser.

    Un mot sur Lily Yohannes, qui est décisive dans ce match.

    Elle fait une très bonne performance. On sait que c'est une footballeuse exceptionnelle. On a énormément travaillé avec elle, particulièrement sur le jeu à l'intérieur afin de donner de la vitesse aux transmissions. Sur cette rencontre, elle a eu la possibilité d'être proche de la surface. Elle a aussi fait le boulot défensivement afin d'aider l'équipe dans sa position de milieu de terrain. Avec ce but en plus, c'est positif pour elle."

    Avec David Hernandez.

    Alice Sombath contre Dijon
    OL Lyonnes : premier capitanat pour Alice Sombath

