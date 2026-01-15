Actualités
OL Académie

OL Académie : les U9 et U11 disputeront un tournoi au Maroc début février

  • par Gwendal Chabas

    • Entre les 6 et 8 février, une délégation de l'OL se rendra au Maroc. Les U9 et U11 prendront part à un tournoi organisé à Marrakech

    Un beau voyage pour ces jeunes footballeurs en herbe. Début février, les U9 et U11 de l'OL partiront à Marrakech, au Maroc, pour y disputer un tournoi international. Ce sera la deuxième édition de l'AEF Cup, à laquelle participeront, outre l'Olympique lyonnais, plusieurs formations françaises.

    L'OM, Toulouse ou encore Lille y participeront

    Deux épreuves y sont organisées, les 6 et 7 février pour les U9, et du 7 au 8 pour leurs ainés. Les premiers défieront Marseille, Anderlecht, Lille, Toulouse et Nice. Les U11, eux, affronteront en plus Angers, qui a inscrit une équipe dans cette catégorie.

    Le Paris Saint-Germain est également annoncé, tout comme les institutions locales du Wydad Casablanca et du Wydad Athletic de Fès. L'an passé, les Niçois avaient remporté la compétition chez les U9. On y retrouvait par exemple le Téfécé (6e), l'OM (7e), ainsi que plusieurs académies marocaines et des clubs amateurs venus de l'Hexagone.

    Christian Bassila, ancien joueur et formateur de l'OL
    C'est officiel, Christian Bassila prend la tête de l'OL Académie

