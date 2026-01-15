Entre les 6 et 8 février, une délégation de l'OL se rendra au Maroc. Les U9 et U11 prendront part à un tournoi organisé à Marrakech

Un beau voyage pour ces jeunes footballeurs en herbe. Début février, les U9 et U11 de l'OL partiront à Marrakech, au Maroc, pour y disputer un tournoi international. Ce sera la deuxième édition de l'AEF Cup, à laquelle participeront, outre l'Olympique lyonnais, plusieurs formations françaises.

L'OM, Toulouse ou encore Lille y participeront

Deux épreuves y sont organisées, les 6 et 7 février pour les U9, et du 7 au 8 pour leurs ainés. Les premiers défieront Marseille, Anderlecht, Lille, Toulouse et Nice. Les U11, eux, affronteront en plus Angers, qui a inscrit une équipe dans cette catégorie.

Le Paris Saint-Germain est également annoncé, tout comme les institutions locales du Wydad Casablanca et du Wydad Athletic de Fès. L'an passé, les Niçois avaient remporté la compétition chez les U9. On y retrouvait par exemple le Téfécé (6e), l'OM (7e), ainsi que plusieurs académies marocaines et des clubs amateurs venus de l'Hexagone.