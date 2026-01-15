Actualités
Ruben Kluivert face à Khvicha Kvaratskhelia lors d'OL - PSG
Ruben Kluivert face à Khvicha Kvaratskhelia lors d’OL – PSG (Photo by Jean-Philippe KSIAZEK / AFP)

OL : Ruben Kluivert parmi les joueurs les plus rapides de Ligue 1

  • par Gwendal Chabas

    • À Monaco voilà dix jours, Ruben Kluivert a été flashé à près de 36 km/h. L'une des courses les plus rapides de la saison en Ligue 1.

    Ses deux prestations de 2026 donnent de l'espoir. Il faudra néanmoins en rééditer d'autres afin de maintenir cette confiance et s'imposer comme une solution très crédible en défense. À Monaco (1-3) et à Lille (1-2), Ruben Kluivert a répondu présent et a parfaitement suppléé Moussa Niakhaté. Le Néerlandais s'est montré particulièrement costaud face à Folarin Balogun, Mika Biereth et Olivier Giroud.

    Il s'est notamment illustré dans le domaine physique, affichant sa robustesse et sa pointe de vitesse. Dans la Principauté, il a d'ailleurs couru à 35,86 km/h selon les statistiques de la LFP. En Ligue 1, il s'agit de la cinquième marque la plus rapide de l'exercice 2025-2026.

    Plus rapide qu'Hakimi, Barcola ou Nuno Mendes

    Tout en haut du classement des sprints, nous avons l'ancien Lyonnais Mama Baldé (Brest), à 36,89 km/h. Derrière, nous retrouvons Alimami Gory, du Paris FC (36,32 km/h) et le tout jeune Dayann Methalie (Toulouse, 36,15 km/h). L'arrière de l'OL fait en revanche mieux que les joueurs du PSG Achraf Hakimi (35,6 km/h), Bradley Barcola (35,55 km/h) et Nuno Mendes (35,53 km/h).

    Une qualité qui permet à Ruben Kluivert de récupérer certains coups, mais aussi de s'imposer physiquement au duel face à ses vis-à-vis. Dimanche contre Brest (20h45), il aura un autre affrontement à négocier face à un gaillard, à savoir Ludovic Ajorque. L'une des clés de la partie.

    à lire également
    Ligue 1 : Nantes - OL se jouera le samedi 7 février

    Laisser un commentaire

    Score'n'co - Lyon Capitale
    d'heure en heure
    Ruben Kluivert face à Khvicha Kvaratskhelia lors d'OL - PSG
    OL : Ruben Kluivert parmi les joueurs les plus rapides de Ligue 1 16:00
    OL Académie
    OL Académie : les U9 et U11 disputeront un tournoi au Maroc début février 15:10
    Jonatan Giráldez, entraîneur de l'OL Lyonnes
    OL Lyonnes - Lens (1-0) : un "bon début de match", mais une "finition pas au rendez-vous" pour Giráldez 14:20
    Téo Barisic, joueur de la réserve de l'OL
    Teo Barišić "n'oubliera jamais ses 9 années" à l'OL 13:25
    Ruben Kluivert (OL) au duel face à Olivier Giroud (Lille)
    Coupe de France : un plateau exceptionnellement relevé avec l'OL 12:30
    Christian Bassila, ancien joueur et formateur de l'OL
    C'est officiel, Christian Bassila prend la tête de l'OL Académie 11:35
    Brest : Mama Baldé ne recroisera pas la route de l'OL dimanche 11:00
    Abner Vinicius, défenseur de l'OL
    OL : Abner est bien à l'entraînement avant Brest 10:10
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    Alice Sombath contre Dijon
    OL Lyonnes : premier capitanat pour Alice Sombath 09:25
    Tyler Morton félicite Pavel Sulc après son but lors de Monaco - OL
    L'OL sur la route d'une montée en puissance en 2026 ? 08:40
    Ligue 1 : Nantes - OL se jouera le samedi 7 février 08:00
    Moussa Niakhaté et le Sénégal contre le Soudan
    CAN 2025 : Niakhaté (OL) visera le titre final avec le Sénégal dimanche 07:30
    Lily Yohannes, milieu de l'OL Lyonnes
    Sans briller, l’OL Lyonnes fait le minimum contre Lens (1-0) 14/01/26
    Korbin Albert (OL Lyonnes)
    Suivez OL Lyonnes - Lens en direct 14/01/26
    Marie-Antoinette Katoto lors d'OL Lyonnes - OM
    OL Lyonnes - Lens : Katoto en pointe, Micah dans les buts 14/01/26
    Moussa Niakhaté avec le Sénégal
    CAN 2025 : Niakhaté (OL) titulaire pour la demie Sénégal - Égypte 14/01/26
    La joie des joueurs de Laval après la qualification en Coupe de France
    Coupe de France : Laval "déçu" de ne pas jouer l'OL en Mayenne 14/01/26
    Endrick célèbre son premier but avec l'OL à Lille
    OL : "Tant qu’il y aura des Gones" du lundi 12 janvier en podcast 14/01/26
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut