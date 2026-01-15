OL : Ruben Kluivert parmi les joueurs les plus rapides de Ligue 1

À Monaco voilà dix jours, Ruben Kluivert a été flashé à près de 36 km/h. L'une des courses les plus rapides de la saison en Ligue 1.

Ses deux prestations de 2026 donnent de l'espoir. Il faudra néanmoins en rééditer d'autres afin de maintenir cette confiance et s'imposer comme une solution très crédible en défense. À Monaco (1-3) et à Lille (1-2), Ruben Kluivert a répondu présent et a parfaitement suppléé Moussa Niakhaté. Le Néerlandais s'est montré particulièrement costaud face à Folarin Balogun, Mika Biereth et Olivier Giroud.

Il s'est notamment illustré dans le domaine physique, affichant sa robustesse et sa pointe de vitesse. Dans la Principauté, il a d'ailleurs couru à 35,86 km/h selon les statistiques de la LFP. En Ligue 1, il s'agit de la cinquième marque la plus rapide de l'exercice 2025-2026.

Plus rapide qu'Hakimi, Barcola ou Nuno Mendes

Tout en haut du classement des sprints, nous avons l'ancien Lyonnais Mama Baldé (Brest), à 36,89 km/h. Derrière, nous retrouvons Alimami Gory, du Paris FC (36,32 km/h) et le tout jeune Dayann Methalie (Toulouse, 36,15 km/h). L'arrière de l'OL fait en revanche mieux que les joueurs du PSG Achraf Hakimi (35,6 km/h), Bradley Barcola (35,55 km/h) et Nuno Mendes (35,53 km/h).

Une qualité qui permet à Ruben Kluivert de récupérer certains coups, mais aussi de s'imposer physiquement au duel face à ses vis-à-vis. Dimanche contre Brest (20h45), il aura un autre affrontement à négocier face à un gaillard, à savoir Ludovic Ajorque. L'une des clés de la partie.