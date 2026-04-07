La joie des joueurs de l’OL après le but de Noah Nartey contre Lille. (Photo by Olivier CHASSIGNOLE / AFP)

Alors que la course à l’Europe entre dans son sprint final, l’Olympique lyonnais reste au cœur d’une lutte extrêmement serrée. Actuellement 6e avec 48 points, l'OL voit ses concurrents directs avancer plus vite, dans un classement toujours très compact.

Alors que la semaine dernière, Opta classait l'OL à la 5e position à égalité avec Lille et Monaco (58 points), la hiérarchie a totalement été chamboulée suite au match nul face à Angers dimanche (0-0). Dans ce contexte, les projections du spécialiste des statistiques viennent confirmer cette tendance. L’OL terminerait la saison avec 57 unités à la 6e place, comme aujourd'hui. Ce scénario n’a rien d’illogique au regard de la forme actuelle.

Alors que le LOSC enchaîne les bons résultats et que l'ASM reste sur une série parfaite, l'Olympique lyonnais n'avance plus (six sorties sans victoires en Ligue 1). Une dynamique qui explique en partie ces prédictions. De son côté, Marseille, pas au mieux, pourrait également profiter d’un calendrier plus abordable pour conserver sa position dans la course au top 4.

Une 6e place aux enjeux particuliers

Terminer 6e ne serait pas forcément synonyme d’échec total. En l’état, cette position offrirait un billet pour la Ligue Conférence. Mais ce ticket européen pourrait évoluer selon le scénario de la Coupe de France. Si Lens (voire Strasbourg), déjà bien placé en championnat, venait à se qualifier pour une compétition européenne majeure (Ligue des champions ou Ligue Europa) et à remporter la coupe nationale, la 6e place pourrait alors devenir qualificative pour la C3.

Avec six journées restantes, l’OL conserve toutefois ses chances de déjouer ces prévisions. L’écart reste faible avec ses concurrents directs, mais le cycle devra rapidement s’inverser. Plus que jamais, chaque point comptera dans une course à l’Europe où le moindre faux pas pourrait être décisif.

Le classement final prédit par Opta