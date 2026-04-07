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La joie des joueurs de l'OL après le but de Noah Nartey contre Lille.
La joie des joueurs de l’OL après le but de Noah Nartey contre Lille. (Photo by Olivier CHASSIGNOLE / AFP)

Ligue 1 : l'OL, un avenir européen ? Les prédictions d'Opta

  • par Alban Nivet
  • 1 Commentaire

    • Alors que la course à l’Europe entre dans son sprint final, l’Olympique lyonnais reste au cœur d’une lutte extrêmement serrée. Actuellement 6e avec 48 points, l'OL voit ses concurrents directs avancer plus vite, dans un classement toujours très compact. 

    Alors que la semaine dernière, Opta classait l'OL à la 5e position à égalité avec Lille et Monaco (58 points), la hiérarchie a totalement été chamboulée suite au match nul face à Angers dimanche (0-0). Dans ce contexte, les projections du spécialiste des statistiques viennent confirmer cette tendance. L’OL terminerait la saison avec 57 unités à la 6e place, comme aujourd'hui. Ce scénario n’a rien d’illogique au regard de la forme actuelle.

    Alors que le LOSC enchaîne les bons résultats et que l'ASM reste sur une série parfaite, l'Olympique lyonnais n'avance plus (six sorties sans victoires en Ligue 1). Une dynamique qui explique en partie ces prédictions. De son côté, Marseille, pas au mieux, pourrait également profiter d’un calendrier plus abordable pour conserver sa position dans la course au top 4.

    Une 6e place aux enjeux particuliers

    Terminer 6e ne serait pas forcément synonyme d’échec total. En l’état, cette position offrirait un billet pour la Ligue Conférence. Mais ce ticket européen pourrait évoluer selon le scénario de la Coupe de France. Si Lens (voire Strasbourg), déjà bien placé en championnat, venait à se qualifier pour une compétition européenne majeure (Ligue des champions ou Ligue Europa) et à remporter la coupe nationale, la 6e place pourrait alors devenir qualificative pour la C3.

    Avec six journées restantes, l’OL conserve toutefois ses chances de déjouer ces prévisions. L’écart reste faible avec ses concurrents directs, mais le cycle devra rapidement s’inverser. Plus que jamais, chaque point comptera dans une course à l’Europe où le moindre faux pas pourrait être décisif.

    Le classement final prédit par Opta

    1.  Paris Saint-Germain 79 points

    2.  RC Lens 68 points

     3.  Lille OSC 60 points

    4.  Olympique de Marseille 60 points

    5.  AS Monaco 59 points

    6.  Olympique lyonnais 57 points

    7.  Stade Rennais 56 points

    8.  RC Strasbourg 53 points

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    1 commentaire
    1. Avatar
      Olreal - mar 7 Avr 26 à 17 h 40

      Je lance un vrai débat…
      Pourquoi aller en Europe ??
      A part la ligue des champions, miam miam on prend des sous.
      Mais les autres europa league et conférence league??
      A quoi bon?
      Si on y vas on aura du coup pas d’argent, donc faudra vendre nos meilleurs joueurs et du coup impossible d’avoir un effectif pour aller sur deux voir 3 tableaux.
      Des supporters aujourd’hui sont satisfait de la situation car on était au bord du gouffre, mais là ça va être encore pire car même les joueurs qui on réussit à éclore vont devoir partir.
      Du coup je repose la question à quoi bon aller en europa league car vu la situation ils disent que c’est pas grave de sortir en 1/8 car on avait pas l’effectif.
      Donc si je les suis si on va en europa league, on va perdre des points en championnat… pour rien faire en europa league car on a pas l’effectif, c’est logique.
      Du coup, on joue rien et comme Lens avec de la
      Chance et un match par semaine on finit 2 eme ou 3 eme et personne critiquera.
      Sérieusement pleins de supporters aujourd’hui pensent comme cela.
      Moi je suis passionné et je regarderai meme des matchs de l’OL contre des CFA.
      L’europe me fait vibrer ( moins l’Europe league c’est sure ) , peut importe la compétion on aime voir l’OL gagner et se qualifier.
      Donc du coup europa league ou pas ???

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