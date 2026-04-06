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Khalis Merah lors d'Angers - OL.
Khalis Merah lors d’Angers – OL. (Photo by Sebastien Salom-Gomis / AFP)

Ligue 1 : l'OL et l'OM grands perdants de la 28e journée

  • par David Hernandez
  • 1 Commentaire

    • En concédant le nul à Angers, l'OL n'a pas enregistré de troisième défaite consécutive. Néanmoins, ce point du nul fait reculer les Lyonnais à la sixième place du classement, avec une course à la Ligue des champions plus serrée que jamais.

    On savait que le sprint final serait une histoire de yo-yo et que la vérité d'une journée pourrait ne pas être celle de la prochaine. En rentrant d'Angers dimanche (0-0), l'OL espère bien que ce dicton prenne forme dimanche prochain (20h45) à Décines face à Lorient. Car, à la sortie de la 28e journée, la formation lyonnaise est la grande perdante de ce retour de trêve internationale avec l'OM. En concédant le nul à Angers, les hommes de Paulo Fonseca ont limité la casse. Seulement, ils n'ont pas su répondre aux victoires de Rennes et Lille la veille. Ajoutez à cela la victoire de Monaco quelques heures plus tard et c'est à la 6e place que l'OL va commencer à préparer son match de la 29e journée dès mardi.

    Trois points entre la 3e et la 7e place

    La magie du début de l'année s'en est allée et le club va devoir se retrousser les manches s'il veut atteindre cet objectif qu'est la Ligue des champions. Dans son malheur actuel, il peut se consoler en se disant qu'il n'est pas encore largué. Le podium n'est qu'à deux longueurs, mais il ne jouera plus aucune des équipes devant avec l'espoir de pouvoir les dépasser lors d'une confrontation directe. Avec désormais trois points entre Lille, troisième, et Rennes, septième, la lutte s'annonce plus acharnée que jamais. Et il serait temps que l'OL en prenne conscience.

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    1 commentaire
    1. J.fin de saison.ol
      J.fin de saison.ol - lun 6 Avr 26 à 9 h 05

      On avait un coup a faire cette journée
      C'est raté
      Vivement fin de saison... pour passer à rater la fin de la suivante

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