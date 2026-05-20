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Endrick avec son nouveau maillot à l'OL
Endrick avec son nouveau maillot à l’OL (Photo by OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

Mercato : Endrick a dit adieu à l’OL

  • par Tristan Le Pezennec

    • Dans une vidéo publiée sur Instagram, Endrick a fait ses adieux à l'OL et à ses supporters. Il a tenu à remercier l'environnement lyonnais tout en affirmant avoir vécu une belle aventure dans le Rhône.

    C’est vraiment la fin. Après un semestre intense et un nombre incalculable de rumeurs sur un potentiel prolongement de son aventure à Lyon, Endrick est de retour à Madrid. En l’espace de 21 matchs, il aura été décisif à seize reprises, avec huit buts et huit offrandes. Un bilan statistique satisfaisant, mais aussi un petit goût d’inachevé. L’impression que l’histoire aurait pu être plus belle encore. Quoi qu'il en soit, le jeune Brésilien n’aura laissé personne indifférent. Son passage aura marqué les supporters lyonnais, positivement comme négativement. L’ovation à sa sortie face à Lens dimanche (0-4) indique clairement que ses quelques mois en terres lyonnaises resteront dans les esprits.

    Un passage réussi, et un billet pour le Mondial

    Et l’inverse semble vrai, aussi. Même si son aventure fut brève, l’attaquant de 19 ans a fait l’effort d’apprendre le français. Il s'est parfaitement intégré dans le vestiaire rhodanien. Dans l'Hexagone, il a obtenu ce qu’il était venu chercher. Grâce à ses performances avec l’OL, il a été appelé par Carlo Ancelotti, le sélectionneur du Brésil, pour disputer la prochaine Coupe du monde. De retour dans la capitale espagnole pour s'y préparer, il s’est adressé aux supporters, ainsi qu’à l’ensemble du club dans une vidéo postée sur Instagram.

    "Au Brésil, quand quelqu’un traverse une période difficile, on dit souvent que cette personne doit tuer un lion chaque jour. J’ai vécu pendant des mois une situation qu’aucun athlète ne devrait avoir à affronter, mais j’ai décidé que je n’allais pas tuer un seul lion. J’ai décidé d’en devenir un, a-t-il écrit. Je me suis fait de nouveaux amis. Je me suis rapproché de ceux que j’avais déjà et j’ai découvert que notre place est celle où nous nous trouvons avec ceux que nous aimons et ceux qui nous aiment. Je porterai cette ville en moi pour le reste de ma vie, dans mon cœur et dans ma mémoire, chaque fois que je verrai le sourire de mon fils, que Dieu a donné à notre famille ici."

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