OL : Endrick n'a pas mis fin aux débats

Mis sur le banc dimanche contre Lorient, Endrick a eu besoin de dix minutes pour faire gagner l'OL (2-0). Mais les débats sur l'apport du Brésilien ne cessent pas pour autant.

Ça ne vous rappelle pas quelqu'un ? Un milieu offensif formé à l'OL, devenu international français après sa première saison très aboutie l'été dernier et depuis véritable révélation en Angleterre. Il paraît intéressant de comparer le cas Endrick avec celui de Rayan Cherki. Deux garçons ayant débuté très tôt chez les professionnels et qui ont suscité de nombreuses discussions chez les observateurs.

Pour se concentrer sur le Madrilène prêté à l'Olympique lyonnais, ses débuts en fanfare ont laissé place à de l'exaspération. Un sentiment perceptible jusque chez Paulo Fonseca. Le Portugais l'a en effet mis sur le banc dimanche contre Lorient (2-0). Une vraie "sanction" pour ses dernières performances.

Choix logique de Fonseca

Un choix compris par nos consultants. "Il lui a expliqué les choses. Si en tête-à-tête tu ne comprends pas, je vais publiquement exposer ce que tu dois faire. C'est aussi du management. Tu n'as pas l'immunité, il faut se battre pour le collectif, faire le travail défensif et avoir une meilleure attitude, énumérait Nicolas Puydebois dans Tant qu'il y aura des Gones. C'est simplement un rappel à l'ordre."

Ses coéquipiers aussi ont bien saisi la décision du technicien de 53 ans. "C'est un élément talentueux, mais tout le monde doit comprendre qu'il est encore jeune. Les attentes qui l'ont accompagné à son arrivée sont parfois injustes, je pense. [...] Il a beaucoup à apprendre de notre entraîneur. C'est une bonne chose pour lui de comprendre que le football n'est pas toujours facile car, bien sûr, il y a des bons et des mauvais moments dans une carrière", a souligné Dominik Greif.

Décisif puis à nouveau effacé

Au vu des difficultés en première période (0-0), Paulo Fonseca n'a pas traîné. Dès la pause, Corentin Tolisso, Orel Mangala et Endrick sont entrés. Dix minutes plus tard, bien aidés par les remplaçants, les Rhodaniens menaient 2 à 0. L'attaquant offrait le premier but à Roman Yaremchuk et faisait la différence sur la réalisation du capitaine dans la foulée.

Une performance satisfaisante ? Oui, d'après le responsable du staff lyonnais. "En général, les personnes ne comprennent pas, mais nous devons, comme entraîneurs, trouver des stratégies pour avoir une réaction des joueurs. J'avais besoin de trouver quelque chose pour qu'il en donne davantage, pour qu'il soit encore plus important pour nous, se justifiait-il après le match. Il a très bien réagi avec cette attitude dont nous avions besoin. C'est positif."

Nos deux anciens footballeurs formés à Tola-Vologe sont plus que circonspects. "Il a fait du Memphis Depay sur deux actions. Il a été décisif. Pour moi, l'avertissement n'a pas été compris, estimait Nicolas Puydebois. Il a été piqué dans son orgueil et a montré au coach que s'il veut, il peut faire des différences. [...] Mais on a encore remarqué qu'il ne faisait pas les courses en profondeur sans ballon. Je trouve qu'il se repose trop sur ses acquis."

Cinq matchs pour bien conclure cette aventure

Même constat pour Enzo Reale. "C'est aussi un message pour le reste du vestiaire, il a bien fait de le faire. Après, est-ce que cela lui a servi, je ne sais pas. Il a eu deux fulgurances, mais il n'a pas changé d'état d'esprit par la suite, observait-il. On va voir sur la fin de saison, et ensuite il repartira, donc il faut exploiter au mieux ses capacités. Peut-être doit-il pour cela démarrer sur le banc ?"

Bien qu'ils le jugent "pas indispensable", nos deux consultants en conviennent. Endrick retrouvera une place de titulaire sur la fin de l'exercice. Dès dimanche pour le choc face au PSG. "Il a eu une très bonne réaction. On connaît ses qualités, maintenant c'est une question de maturité, savoir quand provoquer, quand jouer simple. Il ne doute pas de lui, et il a montré que sur quelques moments, il peut enflammer le stade, a apprécié Orel Mangala. Lorsqu'il est décisif comme ça, c'est positif pour l'équipe." Il a encore cinq rencontres pour réussir sa sortie et compléter ses bonnes statistiques (6 buts et 6 caviars en 16 apparitions).