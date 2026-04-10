Fonseca (OL) : "J'en attends plus d'Endrick"

Loin d'être alarmiste dans la course à la Ligue des champions, Paulo Fonseca espère retrouver le chemin de la victoire contre Lorient. Si possible avec un Endrick bien plus entreprenant qu'à Angers.

Comment fait-on pour retrouver le goût de la victoire ?

Paulo Fonseca : Travailler la tête, travailler tactiquement parce que nous avons vu des choses évidentes qui étaient difficiles dans notre jeu. Continuer à être positif. Continuer à faire croire aux joueurs que c'est possible. Nous savons que c'est plus difficile aujourd'hui, mais nous devons continuer à montrer aux joueurs que c'est possible, comme nous le faisons à chaque fois.

À Angers, vous avez été bien défensivement, mais en manque de différences offensivement. Le but était avant tout d'être solide ?

Quand le jeu est plus ouvert, quand nous avons de l'espace, l'équipe trouve des situations pour concrétiser. Quand le match est contre une équipe qui défend très bien, très compacte, nous avons des difficultés. Je pense que c'est difficile pour toutes les équipes, mais pour nous, je pense que c'est plus difficile. C'est pourquoi je dis que l'équipe a progressé défensivement. Offensivement, nous avons des difficultés dans ce contexte. Je pense que c'est évident, sans trouver d'excuses, la réalité pour moi, parce que j'assume toutes les responsabilités de ce qui se passe dans notre équipe. Mais sans Malick (Fofana), sans beaucoup de solutions, sans Ernest (Nuamah), c'est plus difficile.

"On est dépendant d'un joueur qui évoluait en 3e division portugaise"

Est-ce que le problème vient notamment d'Endrick, offensivement?

Je dois dire que je suis d'accord. Je ne suis pas satisfait du match d'Endrick. Il a été un peu fatigué du voyage, mais je pense qu'il a la responsabilité de faire plus. Je ne suis pas ici pour casser, mais je m'attends à plus d'un joueur comme Endrick. Je pense qu'il a l'obligation de faire plus. Nous en avons besoin, parce qu'en ce moment-là, nous sommes dépendants d'un joueur (Afonso Moreira) qui était en troisième division au Portugal.

Est-ce qu'Endrick paye un petit peu le fait qu'il soit resté longtemps sans jouer avant de venir à Lyon ?

Vraiment, je pense que oui. Je pense que jouer tous les trois jours pour Endrick, c'est beaucoup. Mais nous n'avons pas d'autre solution en ce moment que ce que nous aimerions et dont on aurait besoin.