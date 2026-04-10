Actualités
Afonso Moreira lors d'OL - Monaco
Afonso Moreira lors d’OL – Monaco (Photo by JEFF PACHOUD / AFP)

Moreira (OL) : "Nous ne manquons pas de confiance"

  • par David Hernandez
  • 1 Commentaire

    • Joueur lyonnais le plus remuant dimanche dernier à Angers, Afonso Moreira espère des jours meilleurs à l'OL. Toutefois, l'ailier portugais ne veut pas tirer la sonnette d'alarme.

    Contre Angers (0-0), on n'a pas senti l'OL être capable de faire la différence, que ce soit dans le jeu ou dans la tête. Y a-t-il un manque de confiance ?

    Afonso Moreira : Ce n'est pas un manque de confiance, c'est la même équipe, celle qui a eu les 13 victoires consécutives. On travaille, on est tous ensemble et maintenant, à part le travail, la confiance est là et on doit le montrer sur le terrain.

    À Angers, vous avez eu le ballon, mais n'avez pas été très dangereux offensivement. C'est avant tout ce qui a manqué ?

    Oui, on est conscient qu'on n'a pas fait un très bon jeu face à Angers. On a analysé en groupe avec les entraîneurs les aspects à améliorer. On sait ce qu'il manque, on sait ce qu'il faut améliorer. On a travaillé pendant la semaine pour faire le meilleur possible, pour marquer les buts. Je suis sûr qu'on aura le résultat de ce travail en fin de semaine.

    "Les éliminations en coupe nous ont fait du mal"

    Dimanche, la victoire est presque obligatoire à Lorient. Est-ce que vous avez plus de pression à présent ?

    Jouer à Lyon, en jouant dans un grand club, il y a toujours la pression. Depuis le premier jour où on a commencé à jouer, il y a cette pression. On joue devant ce club, devant ce public qui est incroyable. On ne peut pas prévoir l'avenir. Je crois juste qu'il faut croire en nous et prendre les matchs comme ils viennent.

    Il y a du positif dans votre discours et ça se comprend. Mais ne vaut-il pas mieux avouer que c'est compliqué ?

    Je l'ai dit au début qu'on est conscient de ne pas avoir fait un bon match à Angers. C'est pour ça qu'il faudra passer aux prochains matchs, mais ça ne veut pas dire qu'on ne parle pas ou qu'on n'est pas préoccupé. Tout le monde souffre avec les éliminations qu'on a eues. Mais il ne faut pas continuer à regarder en arrière ce qu'on a eu avec les 13 victoires ou ce qu'on aurait pu avoir. Il vaut mieux regarder vers le futur et penser aux prochains matchs.

    à lire également
    Paulo Fonseca en discussions avec Endrick lors d'OL - Lens
    Fonseca (OL) : "J'en attends plus d'Endrick"
    1 commentaire
    1. JUNi DU 36
      JUNi DU 36 - ven 10 Avr 26 à 14 h 23

      Aie confiance
      Crois en moi
      Que je puisse
      Veiller sur toi
      Attention à la descente...

      Tiens c'est nouveau maintenant il y 2 matchs le vendredi :
      Paris FC-Monaco 19h
      Marseille-Metz 21h

      Du coup à 23h on en saura déjà un peu plus sur le classement.

      Signaler

    Laisser un commentaire

    Score'n'co - Lyon Capitale
    d'heure en heure
    Kadidiatou Diani lors d'OL Lyonnes - Arsenal
    OL Lyonnes - Arsenal : profitez d'une remise de 50% sur les billets 06/04/26
    Paulo Fonseca en discussions avec Endrick lors d'OL - Lens
    Fonseca (OL) : "J'en attends plus d'Endrick" 14:50
    Ernest Nuamah lors d'OL - Ludogorets
    OL - Lorient : un "doute" pour Tolisso et Nuamah 14:24
    Afonso Moreira lors d'OL - Monaco
    Moreira (OL) : "Nous ne manquons pas de confiance" 14:04
    OL académie
    OL Académie : le programme du week-end 13:00
    Pavel Sulc lors de Lorient - OL.
    OL - Lorient : Sulc forfait, Tolisso en individuel 12:14
    Moussa Niakhaté (OL) face à l'OM
    Niakhaté (OL) nommé pour le titre de meilleur joueur africain de Ligue 1 11:45
    Maïssa Fathallah, défenseuse de l'OL Lyonnes et de l'équipe de France U17
    OL Lyonnes : Fathallah et Endler lancent la trêve internationale 11:00
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    Jonathan David, attaquant de la Juventus Turin
    Mercato : Jonathan David vraiment accessible pour l'OL ? 10:15
    Christian Bassila, ancien joueur et formateur de l'OL
    Avec Bassila, l'OL Académie retrouve un seul capitaine 09:30
    Khalis Merah lors de Rennes - OL
    Ligue 1 : l'OL recevra Rennes le dimanche 3 mai (20h45) 08:45
    Benoit Bastien lors de Monaco - OL en 2024-2025
    OL - Lorient comme deuxième test de sonorisation des arbitres ? 08:00
    Selma Bacha à l'entraînement de l'équipe de France
    France : touchée au mollet, Selma Bacha (OL Lyonnes) déclare forfait 07:30
    Le partenariat entre le Mâcon 71 et l'OL définitivement lancé 09/04/26
    Tanbitha Chawinga (OL Lyonnes)
    Ligue des champions : rendez-vous le 26 avril pour Arsenal - OL Lyonnes 09/04/26
    Ernest Nuamah face à Quentin Merlin lors d'OL - OM
    OL : Ernest Nuamah, plus d'un an loin des terrains 09/04/26
    Christiane Endler lors d'Arsenal - OL
    Arsenal - OL Lyonnes : un calendrier équivalent avant la demi-finale 09/04/26
    Olivier Pantaloni, entraîneur de Lorient
    Un Lorient un peu secoué avant d'affronter l'OL ? 09/04/26
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut