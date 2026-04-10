Moreira (OL) : "Nous ne manquons pas de confiance"

Joueur lyonnais le plus remuant dimanche dernier à Angers, Afonso Moreira espère des jours meilleurs à l'OL. Toutefois, l'ailier portugais ne veut pas tirer la sonnette d'alarme.

Contre Angers (0-0), on n'a pas senti l'OL être capable de faire la différence, que ce soit dans le jeu ou dans la tête. Y a-t-il un manque de confiance ?

Afonso Moreira : Ce n'est pas un manque de confiance, c'est la même équipe, celle qui a eu les 13 victoires consécutives. On travaille, on est tous ensemble et maintenant, à part le travail, la confiance est là et on doit le montrer sur le terrain.

À Angers, vous avez eu le ballon, mais n'avez pas été très dangereux offensivement. C'est avant tout ce qui a manqué ?

Oui, on est conscient qu'on n'a pas fait un très bon jeu face à Angers. On a analysé en groupe avec les entraîneurs les aspects à améliorer. On sait ce qu'il manque, on sait ce qu'il faut améliorer. On a travaillé pendant la semaine pour faire le meilleur possible, pour marquer les buts. Je suis sûr qu'on aura le résultat de ce travail en fin de semaine.

"Les éliminations en coupe nous ont fait du mal"

Dimanche, la victoire est presque obligatoire à Lorient. Est-ce que vous avez plus de pression à présent ?

Jouer à Lyon, en jouant dans un grand club, il y a toujours la pression. Depuis le premier jour où on a commencé à jouer, il y a cette pression. On joue devant ce club, devant ce public qui est incroyable. On ne peut pas prévoir l'avenir. Je crois juste qu'il faut croire en nous et prendre les matchs comme ils viennent.

Il y a du positif dans votre discours et ça se comprend. Mais ne vaut-il pas mieux avouer que c'est compliqué ?

Je l'ai dit au début qu'on est conscient de ne pas avoir fait un bon match à Angers. C'est pour ça qu'il faudra passer aux prochains matchs, mais ça ne veut pas dire qu'on ne parle pas ou qu'on n'est pas préoccupé. Tout le monde souffre avec les éliminations qu'on a eues. Mais il ne faut pas continuer à regarder en arrière ce qu'on a eu avec les 13 victoires ou ce qu'on aurait pu avoir. Il vaut mieux regarder vers le futur et penser aux prochains matchs.