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OL Académie : le programme du week-end

  • par Alban Nivet

    • Alors que l’équipe première de l’Olympique Lyonnais aborde une période importante de sa saison, l’Académie sera également mobilisée ce week-end. Découvrez le programme.

    Le défi le plus relevé concernera la réserve, qui se déplacera ce samedi à 18 heures sur la pelouse de l’Olympique de Marseille, dans le cadre du championnat de National 3. Sur le papier, la rencontre s’annonce compliquée pour les joueurs de Gueïda Fofana. Au classement, les Marseillais occupent la 4e place avec 36 points, quand l’OL pointe au 9e rang avec 26 unités. L’OL, qui se trouve à seulement deux points du barragiste, devra renverser la tendance actuelle après une défaite (3-0) face à l’ES Fosséenne.

    Une réaction attendue chez les U19

    De leur côté, les U19 lyonnais recevront le FC 93 Bobigny ce samedi à 15h00. Troisièmes avec 41 points, les Lyonnais abordent cette rencontre avec l’objectif de rester au contact des premières places. Face à une formation de Bobigny classée 10e avec 24 points, l’OL partira favori sur le papier. Toutefois, la capacité de réaction des joueurs de Florent Balmont sera scrutée une semaine après l'élimination en Coupe Gambardella. À quatre points de la deuxième place qualificative à la phase finale, les coéquipiers de Kenan Doganay ne peuvent se manquer.

    Les U19 féminines face à un concurrent direct

    Les U19 féminines de l’OL Lyonnes seront également concernées ce dimanche à 15h avec un déplacement sur la pelouse de Montpellier, dans le cadre du championnat national U19 féminin (phase Élite). Dans sa course derrière le PSG (15 points), les joueuses de Rachel Saïdi se doivent de faire un sans-faute jusqu'à la fin de la saison. Cela leur permettrait de retrouver un titre qui leur avait échappé la saison passée après une domination pendant quatre ans.

    Les U17 dans le sprint final

    Enfin, les U17 lyonnais se déplaceront à Troyes ce dimanche à 15h00 pour poursuivre leur saison en championnat national. Classés à la 2e place avec 43 points, les Lyonnais ont 4 matchs pour atteindre cette 1re place, qualificative aux phases finales, détenue actuellement par Sochaux avec 44 points. Surtout, ce déplacement dans l'Aube doit permettre de repousser l'ESTAC à quatre longueurs.

    Le programme de l’Académie 

    N3 : Marseille - OL, samedi à 18h

    U19 : OL - Bobigny, samedi à 15h

    U19F : Montpellier - OL Lyonnes, dimanche à 15h

    U17 : Troyes - OL, dimanche à 15h

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