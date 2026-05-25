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Caleta-Car avec la Croatie
Caleta-Car avec la Croatie (Photo by KARIM JAAFAR / AFP)

Mercato : Duje Caleta-Car (prêté par l'OL) a-t-il un avenir à la Real Sociedad ?

  • par Gwendal Chabas

    • Samedi, Duje Caleta-Car n'a pas pris part au dernier match de la saison de la Real Sociedad. La presse espagnole indique que le Croate devrait retrouver l'OL à l'issue de son prêt.

    Au moins, Duje Caleta-Car aura rentabilisé son prêt. Transféré provisoirement l'été passé de l'OL à la Real Sociedad, il a plus que joué les remplaçants dans la formation basque. En effet, le défenseur a disputé 32 rencontres cette saison, dont 29 comme titulaire. Il en a profité pour gagner un trophée - la Coupe du Roi - même si le parcours en Liga a été irrégulier (10e). L'aventure pourrait néanmoins s'arrêter là pour l'ancien Marseillais.

    Option à 4 M€

    D'après la presse espagnole, et en particulier Marca, le joueur de 29 ans ne sera pas conservé par l'équipe dirigée par Pellegrino Matarazzo. Les dirigeants ont pourtant la possibilité de le recruter définitivement moyennant quatre millions d’euros. Mais la tendance serait plutôt à un retour du Croate dans le club lyonnais, au moins dans un premier temps. Lui indiquait en février dernier vouloir rester.

    Ensuite ? Duje Caleta-Car doit disputer le Mondial avec la Croatie. Quant à son avenir en club, il ne semble pas non plus s'inscrire à Décines, et une nouvelle option sera sûrement recherchée cet été.

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