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Matthieu Louis-Jean, directeur technique de l'OL
Matthieu Louis-Jean, directeur technique de l’OL

Les dates du mercato en 2026-2027 dévoilées

  • par Gwendal Chabas

    • Déjà actif en coulisses, l'OL aura fort à faire cet été lors du mercato estival. Celui-ci s'ouvrira le 15 juin 2026 et s'achèvera début septembre.

    Matthieu Louis-Jean, directeur technique, et ses équipes sont déjà au boulot depuis plusieurs semaines. L'OL sera actif sur le mercato, notamment dans le sens des départs, dans un premier temps. Il doit encore se séparer de quelques gros contrats pour baisser sa masse salariale. Surtout, il aura besoin de rentrées d'argent afin de lui-même recruter pour bâtir une équipe capable de rééditer, voire de faire mieux, que la quatrième place de 2025-2026.

    Surtout qu'il faudra être sur pied très rapidement. L'Olympique lyonnais disputera en effet le 3e tour préliminaire de la Ligue des champions début août (4/5 et 11/08). Un délai très court si l'on prend en compte la Coupe du monde de juin à juillet. En attendant, les dirigeants rhodaniens connaissent à présent les dates du marché des transferts estival.

    La France calquée sur l'Angleterre

    La LFP a communiqué là-dessus ce jeudi. Pour les clubs, les nouveaux arrivants et les partants seront à enregistrer entre le lundi 15 juin et le mardi 1er septembre à 19h59. Un delta semblable à ce qui se fera en Angleterre. En revanche, l'Allemagne (1er juillet - 1er septembre), l'Espagne (01/07 - 01/09) et le Portugal (01/07 - 15/09) agiront différemment. Tout comme la Belgique (17/07 - 03/09) et les Pays-Bas (22/06 - 02/09).

    À noter que la fenêtre hivernale courra du vendredi 1er janvier 2027 au lundi 1er février avant 20 heures. Aucun bouleversement majeur répertorié, mais le Mondial devrait forcer les directeurs sportifs et les présidents à planifier différemment leur recrutement.

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