Le capitaine et l’entraîneur de l’OL se sont adressés aux supporters lyonnais sur leurs réseaux sociaux pour les remercier de leur soutien inconditionnel cette saison.

Ils ont marché main dans la main. Envers et contre tous, le club lyonnais avait démarré 2025-2026 dans la peur, relégué administrativement par la DNCG, avant d'être sauvé quelques semaines plus tard. Michele Kang et Michael Gerlinger avaient alors repris le contrôle à John Textor. À partir de là, l’environnement rhodanien s’est soudé et aligné, des supporters jusqu’aux dirigeants en passant par les joueurs et le staff de Paulo Fonseca. Les fans se sont attachés à une équipe. Des joueurs comme Alexandre Lacazette, Rayan Cherki ou encore Georges Mikautadze sont partis, mais Paulo Fonseca en a profité pour construire un collectif avec des éléments inconnus du grand public.

Les supporters semblent s'identifier à cette équipe

Et cela a plu aux spectateurs, du Parc OL et d’ailleurs. Ils se sont rangés derrière ce groupe travailleu et ne les ont jamais lâchés, même dans les périodes compliquése. Ce fut le cas au mois de mars, avec les éliminations, précoces, en Coupe de France et en Ligue Europa, et à la fin, quand l’Olympique lyonnais a laissé échapper la troisième place qu’il tenait pourtant fermement. Acteurs majeurs de l'exercice, Corentin Tolisso et Paulo Fonseca ont tenu à remercier chaleureusement les supporters pour leur soutien sans faille.

"Une saison de plus. Des hauts, des bas, des émotions… mais toujours la même fierté de porter ce maillot. Merci pour votre soutien tout au long de la saison, dans chaque moment", s’est exprimé le capitaine sur ses réseaux sociaux. Avant de conclure par un "à très vite", qui ravira les fans du club.

L’entraîneur portugais, lui, a été encore plus éloquent. "Maintenant que la saison est terminée, je tiens à rendre hommage à tous les Gones. Vous avez été incroyables. Vous avez été notre soutien, notre énergie et notre inspiration. Merci pour les beaux moments que nous avons vécus ensemble. Notre famille est toujours restée unie. Personnellement, je n'oublierai jamais la façon dont vous m'avez ému. À bientôt". Signe également qu'il poursuivra, lui aussi, l’aventure.