Fonseca scelle son avenir à l’OL

Sous contrat jusqu’en juin 2027, Paulo Fonseca ne quittera pas son poste avant l’heure. L’entraîneur portugais a confirmé qu’il sera bien présent à la reprise de l’OL cet été.
Ligue des champions ou Ligue Europa ? C’est toute la question qui anime l’OL pour cette fin de championnat. Ce dimanche, la formation lyonnaise reçoit le RC Lens pour la 34e et dernière journée de Ligue 1 avec un espoir mais aussi la peur de tout perdre. Actuellement quatrièmes, les coéquipiers de Corentin Tolisso peuvent encore espérer repasser troisièmes suivant différents scenarii. Dans le même temps, ils pourraient aussi reculer d’un rang s’ils ne font pas le travail et que dans le même temps Rennes fait le sien à Marseille. L’issue de cette saison ne remettra pas en cause le futur de Paulo Fonseca.
"Je crois beaucoup au projet"
Débarqué sur le banc de l’OL en février 2025, le Portugais a réussi à tirer la quintessence de son groupe cette saison. Il y a eu des ratés et notamment cette sortie en Ligue Europa ou même ce match à Toulouse dimanche dernier qui pourrait avoir de lourdes conséquences. Mais dans l’ensemble, la saison reste une réussite et Fonseca espère pouvoir faire encore de plus belles choses la saison prochaine. Car il se voit encore à Lyon, avec qui il est sous contrat jusqu’en 2027. "Je serai ici la saison prochaine. La ville, le club, l’atmosphère, les personnes, je suis très content d’être ici et de la façon dont se déroule mon travail. Je crois beaucoup au projet, aux personnes et au futur du club. Je suis très motivé." Reste à savoir si un projet de renouvellement est dans les tuyaux ou non avec la direction.
Vous m'avez fait peur, j'ai cru que ça y'est la prolongation était actée, et là j'aurai criser qu'il reste au club
Rien de nouveau sous le soleil donc qu'il reste jusqu'à la fin de son contrat, on fera avec jusque là
Il fallait gagner contre Tou lose, Paulo !
🙄La Champions League paraît loin maintenant.🙄
Si on améliore notre 11 type avec un renfort sur chaque ligne, on pourrait viser la 2nd place la saison prochaine. Et ensuite viser les 8eme de finale de champions ligue dans 2 saisons !!!
Pour moi , si l'objectif C1 est raté dimanche soir , je ne le prolonge pas .
Les " oui mais si en début d'année on avait dit , blabla " , ça ne tient plus aujourd'hui , on n'est plus en début d'année , et l'objectif numéro 1 de la saison est le retour en LdC , c'est absolument vital sinon le club va végéter encore longtemps à jouer les seconds roles .
Ceux qui pensent que finir 3 ou 5 c'est du pareil au même , sont à côté de la plaque , je suis désolé .
On peut-être contre plein de choses à son sujet mais il faut admettre qu'on a vu du football et des idées depuis qu'il est là. C'était agréable de voir l'OL jouer cette année et c'est déjà une réussite à mon sens.
100% d’accord avec ce commentaire. Beaucoup de gens tapent sur Fonseca à longueur de saison mais franchement, regardez l’effectif ! Regardez le nombre de matchs, de blessés, de vols arbitraux…
Et malgré tout cela, on arrive à être en course pour la 3eme place !
ENFIN on a une équipe qui donne tout sur le terrain, sans grosses stars, avec un véritable esprit d’équipe…
Et c’est aussi grâce à Fonseca et son staff, que vous le vouliez ou non.
L’époque Garcia, Blanc, Bosz, Grosso vous manque tant que ça ?