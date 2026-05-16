Fonseca scelle son avenir à l’OL

Sous contrat jusqu’en juin 2027, Paulo Fonseca ne quittera pas son poste avant l’heure. L’entraîneur portugais a confirmé qu’il sera bien présent à la reprise de l’OL cet été.

Ligue des champions ou Ligue Europa ? C’est toute la question qui anime l’OL pour cette fin de championnat. Ce dimanche, la formation lyonnaise reçoit le RC Lens pour la 34e et dernière journée de Ligue 1 avec un espoir mais aussi la peur de tout perdre. Actuellement quatrièmes, les coéquipiers de Corentin Tolisso peuvent encore espérer repasser troisièmes suivant différents scenarii. Dans le même temps, ils pourraient aussi reculer d’un rang s’ils ne font pas le travail et que dans le même temps Rennes fait le sien à Marseille. L’issue de cette saison ne remettra pas en cause le futur de Paulo Fonseca.

"Je crois beaucoup au projet"

Débarqué sur le banc de l’OL en février 2025, le Portugais a réussi à tirer la quintessence de son groupe cette saison. Il y a eu des ratés et notamment cette sortie en Ligue Europa ou même ce match à Toulouse dimanche dernier qui pourrait avoir de lourdes conséquences. Mais dans l’ensemble, la saison reste une réussite et Fonseca espère pouvoir faire encore de plus belles choses la saison prochaine. Car il se voit encore à Lyon, avec qui il est sous contrat jusqu’en 2027. "Je serai ici la saison prochaine. La ville, le club, l’atmosphère, les personnes, je suis très content d’être ici et de la façon dont se déroule mon travail. Je crois beaucoup au projet, aux personnes et au futur du club. Je suis très motivé." Reste à savoir si un projet de renouvellement est dans les tuyaux ou non avec la direction.