Absent de la séance ce vendredi, Tyler Morton ne rejouera pas cette saison avec l’OL. Victime d’une pubalgie, l’Anglais n’est pas disponible pour le match contre Lens.
Il n’y aura pas de 44e match cette saison pour Tyler Morton. Le total est déjà bien haut et peut en partie expliquer l’information qui est tombée ce vendredi. Pour le dernier match de la saison contre le RC Lens, le milieu de terrain prendra place en tribunes plutôt que sur le terrain. Ayant beaucoup tiré sur la corde depuis le début de la saison, pour sa première à haut niveau, l’Anglais a joué sa dernière rencontre à Toulouse, dimanche dernier.
Fonseca : "Il y a les vacances qui arrivent, il va se reposer"
En délicatesse avec ses adducteurs, il est au repos forcé et donc pas disponible pour OL - Lens, dimanche (21h). "Il est dans le dur physiquement depuis quelque temps. Il a essayé cette semaine, mais ça n’a pas été concluant", a annoncé Paulo Fonseca. Mettant en avant "une pubalgie", l’entraîneur portugais estime toutefois qu’il n’y aura "pas besoin d’opération. Il y a les vacances qui arrivent, il va se reposer et se remettre comme il faut." Avec Tanner Tessmann, Tyler Morton est donc le deuxième joueur à ne pas finir cette saison au soir de la 34e journée.
...jusqu'au bout...!
Depuis la fin de saison dernière, on les aura toutes eues ! Il faut vraiment que le club soit fort pour tenir le coup.
Quelle déception qu’il ne participe pas à ce match décisif. Espérons qu’on le revoit au groupama la saison prochaine.🙏🏽🙏🏽
Vous la sentez venir la contre-performance de notre équipe ?
Franchement on a parfois l’impression que l’équipe fait exprès de faire des exploits pour mieux nous décevoir ensuite…
Faut s’accrocher avec l’OL…une formidable raison de devenir fou…
aie, et dire que certains se réjouissent de l'absence de Tessmann, on va avoir du mal au milieu. On sait si Mangala est là ?
Voilà l'une des explications qui fait qu'on a un rythme de "sénateur".
Je ne peux pas croire que les joueurs ont manqué d'envie comme on l'entend partout. Pas tous en tout cas. Ils sont simplement usés après avoir tiré sur la corde.
Des Mata Niakhaté Morton Abner Tolisso Iaremchuk Sulc et d'autres ne jouent pas à 100%. Ils sont soit en retour de forme, soit ils composent avec des bobos plus ou moins gros, mais ça on ne ne le saura jamais. Une pubalgie, c'est hyper handicapant.
Et, pour autant, la conclusion des analyses quand le rythme baisse c'est :"on joue encore comme des sénateurs, les joueurs ne comprennent rien, comment ne peut-on pas avoir envie, ça manque d'agressivité c'est honteux, au prix où ils sont payés ils pourraient au moins courir, il faudrait les sanctionner"...
La tuile pour ce dernier match capital.
Le reverra-t-on sous le maillot lyonnais ?
😡👺 Robot de m.... 💩