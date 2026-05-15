Absent de la séance ce vendredi, Tyler Morton ne rejouera pas cette saison avec l’OL. Victime d’une pubalgie, l’Anglais n’est pas disponible pour le match contre Lens.

Il n’y aura pas de 44e match cette saison pour Tyler Morton. Le total est déjà bien haut et peut en partie expliquer l’information qui est tombée ce vendredi. Pour le dernier match de la saison contre le RC Lens, le milieu de terrain prendra place en tribunes plutôt que sur le terrain. Ayant beaucoup tiré sur la corde depuis le début de la saison, pour sa première à haut niveau, l’Anglais a joué sa dernière rencontre à Toulouse, dimanche dernier.

Fonseca : "Il y a les vacances qui arrivent, il va se reposer"

En délicatesse avec ses adducteurs, il est au repos forcé et donc pas disponible pour OL - Lens, dimanche (21h). "Il est dans le dur physiquement depuis quelque temps. Il a essayé cette semaine, mais ça n’a pas été concluant", a annoncé Paulo Fonseca. Mettant en avant "une pubalgie", l’entraîneur portugais estime toutefois qu’il n’y aura "pas besoin d’opération. Il y a les vacances qui arrivent, il va se reposer et se remettre comme il faut." Avec Tanner Tessmann, Tyler Morton est donc le deuxième joueur à ne pas finir cette saison au soir de la 34e journée.