Euro U17 : Léa Motyka (OL Lyonnes) buteuse, la France en finale

À une marche du titre. Ce jeudi, la France U17 s'est qualifiée pour la finale de l'Euro en éliminant la Norvège. Léa Motyka a marqué le seul but français.

Après un début de tournoi parfait - trois matchs, trois victoires - une autre compétition débutait pour les Françaises. Elles jouaient ce jeudi la demi-finale de l'Euro U17. Opposées à la Norvège, deuxième de l'autre groupe, elles ont dû s'accrocher jusqu'au bout pour passer cet obstacle. En effet, malgré l'ouverture du score de la Lyonnaise Léa Motyka juste avant la pause, les Bleuettes ont été poussées aux tirs au but.

Car très vite au retour des vestiaires, leur adversaire a égalisé. Malgré 17 tirs, dont 6 cadrés, et une possession sans partage (63%), les joueuses de Franck Plenecassagne n'ont pas réussi à reprendre l'avantage pour s'éviter cette conclusion à suspense. Heureusement, la gardienne dijonnaise Clélia Ducreux a sorti trois tentatives norvégiennes.

Léa Motyka et Maëlys Ane ont réussi leur tir au but

De l'autre côté, les Fenottes Léa Motyka et Maëlys Ane ont réussi à tromper leur vis-à-vis. Au total, la France a remporté la séance 3 à 1. Elles disputeront donc la finale dimanche 17 mai à Belfast (Irlande). Rendez-vous à 19 heures pour ce choc contre l'Espagne ou l'Allemagne, et potentiellement un titre européen pour la génération 2009. Dans cette équipe, nous retrouvons d'autres Rhodaniennes, la capitaine Emma Motyka, associée en défense centrale à Rosie Olando, ainsi que Méhisane Zidi. L'attaquante est entrée pour le dernier quart d'heure.