Actualités
Léa Motyka buteuse avec l'équipe de France à l'Euro U17
Léa Motyka buteuse avec l’équipe de France à l’Euro U17 (@UEFA)

Euro U17 : Léa Motyka (OL Lyonnes) buteuse, la France en finale

  • par Gwendal Chabas
  • 1 Commentaire

    • À une marche du titre. Ce jeudi, la France U17 s'est qualifiée pour la finale de l'Euro en éliminant la Norvège. Léa Motyka a marqué le seul but français.

    Après un début de tournoi parfait - trois matchs, trois victoires - une autre compétition débutait pour les Françaises. Elles jouaient ce jeudi la demi-finale de l'Euro U17. Opposées à la Norvège, deuxième de l'autre groupe, elles ont dû s'accrocher jusqu'au bout pour passer cet obstacle. En effet, malgré l'ouverture du score de la Lyonnaise Léa Motyka juste avant la pause, les Bleuettes ont été poussées aux tirs au but.

    Car très vite au retour des vestiaires, leur adversaire a égalisé. Malgré 17 tirs, dont 6 cadrés, et une possession sans partage (63%), les joueuses de Franck Plenecassagne n'ont pas réussi à reprendre l'avantage pour s'éviter cette conclusion à suspense. Heureusement, la gardienne dijonnaise Clélia Ducreux a sorti trois tentatives norvégiennes.

    Léa Motyka et Maëlys Ane ont réussi leur tir au but

    De l'autre côté, les Fenottes Léa Motyka et Maëlys Ane ont réussi à tromper leur vis-à-vis. Au total, la France a remporté la séance 3 à 1. Elles disputeront donc la finale dimanche 17 mai à Belfast (Irlande). Rendez-vous à 19 heures pour ce choc contre l'Espagne ou l'Allemagne, et potentiellement un titre européen pour la génération 2009. Dans cette équipe, nous retrouvons d'autres Rhodaniennes, la capitaine Emma Motyka, associée en défense centrale à Rosie Olando, ainsi que Méhisane Zidi. L'attaquante est entrée pour le dernier quart d'heure.

    à lire également
    Léa Motyka buteuse avec l'équipe de France à l'Euro U17
    Euro U17 : sans-faute pour la France et ses joueuses d'OL Lyonnes
    1 commentaire
    1. Avatar
      calone - jeu 14 Mai 26 à 18 h 56

      Bravo les petites Fenottes

      Signaler

    Laisser un commentaire

    Score'n'co - Lyon Capitale
    d'heure en heure
    Léa Motyka buteuse avec l'équipe de France à l'Euro U17
    Euro U17 : Léa Motyka (OL Lyonnes) buteuse, la France en finale 18:20
    Le plateau de TKYDG
    OL : "Tant qu’il y aura des Gones" du lundi 11 mai en podcast 17:35
    Pavel Sulc lors d'OL - Go Ahead Eagles
    OL - Lens : duel de fortes têtes 16:50
    Khalis Merah en discussions avec Clinton Mata et Ainsley Maitland-Niles lors de Toulouse - OL
    Ligue 1 : l’OL n’a plus que 21% de chances de terminer sur le podium 15:50
    On connaît l'arbitre de la finale Barcelone - OL Lyonnes en Ligue des champions 15:00
    Mercato : le jeune Haktan Sener prolonge avec l'OL 14:20
    Jonatan Giraldez, coach de l'OL Lyonnes
    Première Ligue : Jonatan Giráldez (OL Lyonnes) sera-t-il le meilleur entraîneur ? 13:30
    Jacen Russel-Rowe face à Moussa Niakhaté lors de Toulouse - OL
    Avant Lens, l'OL a raté sa répétition tactique contre Toulouse 12:40
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    Corentin Tolisso lors d'OL - Auxerre
    L'OL n'inaugurera pas son nouveau maillot face à Lens 11:50
    Michele Kang, présidente de l'OL contre Metz
    L'OL détaille son plan de financement et de restructuration 11:00
    Roman Yaremchuk lors d'OL - Lens
    Avant l'OL, Lens perd face au PSG et s'inquiète pour un défenseur 10:10
    Rémi Himbert lors d'OL - PAOK
    L'OL a sa licence UEFA pour 2026-2027 09:25
    Igor Jesus, attaquant de Botafogo
    Mercato : le cas Igor Jesus entre l'OL et Botafogo se précise 08:45
    Les supporters de l'OL contre Nice au Parc OL
    Les droits TV européens et la billetterie sauvent l'OL, mais... 08:00
    Fleury Di Nallo inaugurant l'Allée des Lumières à Décines en 2016
    Décès de Fleury Di Nallo : "Plus que l’OL, il était Lyon" 07:30
    Fleury Di Nallo après sa blessure à la jambe avec l'OL en 1968
    Laurent Nicollin (Montpellier) : "Mon père était amoureux de l'OL et de Di Nallo" 13/05/26
    Le Celta de Vigo et l'OL avant le huitième de finale aller de Ligue Europa
    L'OL inquiété par l'UEFA pour la Coupe d'Europe ? On fait le point 13/05/26
    Enzo Molebe lors de son prêt à Montpellier
    OL : Enzo Molebe fait ses adieux à Montpellier 13/05/26
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut