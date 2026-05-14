Alors qu’il avait son destin entre les mains avant sa défaite à Toulouse (2-1), l’OL devra gagner contre Lens dimanche (21h), mais aussi espérer un faux pas lillois pour récupérer la troisième place.

Si vous avez bien suivi en cours de mathématiques, vous devez normalement l’avoir. Si l’OL a 21% de chances de finir sur le podium selon Opta, cela signifie qu’il a 79% de chances de ne pas y figurer dimanche soir (21h), après son match face à Lens. La statistique est éloquente, mais fort heureusement, le foot n’est pas qu’une histoire de chiffres.

L'OL avait 75% de chances de finir troisième avant Toulouse

Cela aide tout de même à la compréhension des enjeux sportifs, des dynamiques. Après sa belle victoire contre Rennes (4-2), et avant d’aller à Toulouse, l’Olympique lyonnais avait 75% de chances de retrouver le podium à l’issue d’une saison de Ligue 1, pour la première fois depuis l’exercice 2018-2019. Mais les joueurs de Paulo Fonseca se sont pris les pieds dans le tapis toulousain (2-1), chez une équipe qui n’avait plus grand-chose à jouer.

Désormais, ils comptent sur un bégaiement lillois lors de l’ultime journée. Le club rhodanien devra déjà s'imposer face aux Sang et Or de Pierre Sage pour assurer, a minima, la quatrième place. Lille recevra, dans le même temps, Auxerre, qui joue sa survie en Ligue 1. En cas de victoire de l'OL, un match nul entre le LOSC et l’AJA pourrait suffire à son bonheur. Il retrouverait alors cette troisième place tant convoitée, synonyme de qualification directe pour la Ligue des champions.