Euro U17 : sans-faute pour la France et ses joueuses d'OL Lyonnes

Une phase de poules parfaite. Lundi, l'équipe de France U17 a balayé la Finlande (4-1). Elle jouera les demi-finales de l'Euro contre la Norvège.

La qualification et la première place étaient déjà acquises. Mais la France U17 a terminé de fort belle manière la phase de poules de l'Euro. Lundi, elle défiait une Finlande, déjà éliminée, pour la forme et maintenir sa confiance. Le groupe de Franck Plenecassagne a idéalement réussi sa mission. Après la Pologne (5-0) et l'Espagne (1-0), les Finlandaises n'ont pas fait le poids (4-1).

Une passe décisive pour Maëlys Ane

À la mi-temps, les Bleuettes gagnaient déjà 3 à 0. Si leur adversaire a réduit l'écart à la 66e, la Lyonnaise Maëlys Ane s'est muée en passeuse décisive pour le doublé de Rachael Adedini (81e). Toutes les Fenottes ont participé à ce succès, avec la défense centrale Rosie Olando - Emma Motyka. Sa sœur, Léa, était également titulaire. L'héroïne du duel face aux Espagnoles, Méhisane Zidi, a disputé les trente dernières minutes.

Place maintenant à une toute autre compétition. Les Françaises défieront la Norvège jeudi à 15 heures. L'autre demi-finale opposera l'Espagne à l'Allemagne à 19 heures. Objectif pour ce collectif : aller chercher la finale le dimanche 17 mai pour inscrire, lui aussi, son nom au palmarès.