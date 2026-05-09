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Mehisane Zidi (OL Lyonnes) avec l’équipe de France (Photo by Charles McQuillan – UEFA/UEFA via Getty Images)

Grâce à Mehisane Zidi (OL Lyonnes), la France U17 bat l'Espagne à l'Euro

  • par Gwendal Chabas
  • 1 Commentaire

    • La France U17 s'est qualifiée pour les demi-finales de l'Euro. La Lyonnaise Mehisane Zidi a offert la victoire face à l'Espagne vendredi.

    Lors du premier match, la France avait réalisé un joli carton contre la Pologne (5-0). Au cours de cette affiche, la Lyonnaise Léa Motyka avait marqué pour bien lancer son équipe dans l'Euro U17. Vendredi, cette formation avait un tout autre défi à relever contre l'Espagne, qui avait battu la Finlande dans le même temps. Une sorte de finale déjà dans ce groupe B. Et ce sont les Bleuettes qui en sortent gagnantes grâce à une autre joueuse d'OL Lyonnes.

    Dominées territorialement et dans la possession, les protégées de Franck Plenecassagne ont fait preuve de solidité et d'efficacité pour prendre le dessus. Elles ont d'abord fait le dos rond, puis ont piqué au début du second acte par Mehisane Zidi (53e). Restée sur le banc lors de la première rencontre, l'attaquante a frôlé le doublé sur une reprise à l’entrée de la surface d’un centre en retrait de Léa Motyka, entrée à l'heure de jeu.

    4 Fenottes ont joué

    Le but de la victoire pour la Fenotte, puisque les Espagnoles n'ont jamais trouvé la faille. Du côté rhodanien, Emma Motyka était encore titulaire avec le brassard de capitaine. À la mi-temps, elle a été remplacée par sa coéquipière Rose Orlando, avec qui elle faisait la paire en défense centrale face aux Polonaises. En revanche, le large turnover avec 9 changements entre les deux 11 n'a pas profité à Maelys Ane, qui n'a pas disputé ce choc. On devrait la voir durant la troisième journée de la phase de poules.

    Car grâce à cette victoire, la France est assurée de la première place et de participer aux demi-finales avant même de défier les Finlandaises lundi. Elle rencontrera la Norvège ou l'Angleterre le 14 mai pour une place en finale. Autre point positif pour les Françaises, elles vivront la prochaine Coupe du monde à l'automne 2026.

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    1 commentaire
    1. seb.66
      seb.66 - sam 9 Mai 26 à 10 h 17

      Encore les sœurs Motyka...

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