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Paulo Fonseca lors d'OL - Celta
Paulo Fonseca lors d’OL – Celta (Photo by OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

Fonseca (OL) : "Rien n'est encore fait"

  • par David Hernandez

    • Avec deux points d'avance sur Lille et quatre sur Rennes à deux journées de la fin, l'OL est en ballotage favorable pour retrouver la Ligue des champions. Mais Paulo Fonseca ne veut pas crier victoire trop vite.

    Après la victoire (4-2) contre Rennes, l'OL a fait un grand pas vers la Ligue des champions. Quel est le discours depuis une semaine ?

    Paulo Fonseca : Comme d’habitude, nous faisons les mêmes semaines de travail, avec les mêmes ambitions et les mêmes façons de faire les choses, comme à chaque match. L’humilité doit être présente car nous avons deux matchs très difficiles. Nous devons continuer comme ça. Nous n’avons encore rien fait. Nous sommes dans une bonne position, le groupe va bien et il a bien travaillé cette semaine, mais nous devons poursuivre dans cette direction.

    Vous pourriez être le premier entraîneur à ramener l'OL en C1 depuis six ans. Qu'est-ce que ça représente ?

    Je n’en suis pas encore là. Je penserai à cette question plus tard, si nous atteignons nos objectifs, mais je dois être très prudent en ce moment. Ce que je dis aux joueurs vaut aussi pour moi. Si nous sommes en Ligue des champions, alors j’aurai le temps d’en parler.

    Vous êtes en ballotage favorable, mais vous pouvez aussi finir quatrièmes. Cette éventualité peut remettre en cause toute la préparation estivale...

    Nous avons préparé chaque éventualité. Tout est prêt pour commencer la saison prochaine. Maintenant, je ne veux pas penser aux places auxquelles nous pouvons terminer. Je veux seulement penser au match contre Toulouse et à la manière dont nous devons jouer ce match. Je n’aime pas regarder les autres équipes, je suis totalement concentré sur ce match difficile contre Toulouse.

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