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Endrick avec Roman Yaremchuk lors d'OL - Rennes
Endrick avec Roman Yaremchuk lors d’OL – Rennes (Photo by OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

Yaremchuk (OL) : "J'avais besoin de me retrouver physiquement"

  • par David Hernandez
  • 2 Commentaires

    • Dans le dur à son arrivée, Roman Yaremchuk reste sur une série de quatre buts en trois matchs. En plus d'une acclimatation à son nouvel environnement et ses nouveaux coéquipiers, l'Ukrainien avoue avoir dû retrouver une condition physique après être arrivé blessé à l'OL.

    Vous restez sur une série de quatre buts avec l'OL. Comment vivez-vous cette fin de saison ?

    Roman Yaremchuk : C’est un bon sentiment et une belle expérience pour moi d’être ici et de me battre pour la Ligue des champions. C’est formidable de jouer de grands matchs dans un stade incroyable. C’est normal quand tu es un buteur et que tu as besoin d’un peu de temps pour t’adapter. Il faut comprendre ce qu’on attend de toi : être dans la surface ou participer à la création du jeu. Tu essayes d’écouter, de comprendre et de marquer des buts. Je me sens mieux, mais je sens aussi que je peux encore améliorer beaucoup de choses. 

    Vous êtes arrivé blessé de l'Olympiakos où vous aviez peu de temps de jeu. Est-ce qu'il a aussi fallu se remettre au niveau physique ?

    Bien sûr, quand tu arrives dans une équipe en pleine saison avec une blessure, ce n’est pas facile. C’est une mentalité différente, un football différent, des personnes différentes. Pour moi, c’était important de retrouver ma condition physique et de comprendre comment l’équipe joue. Ça n’a pas été simple, mais aujourd’hui ça va mieux. L’équipe m’a aidé, le coach aussi. Tout le monde ici fait tout pour que je me sente bien et c’est grâce à cela que j’ai réussi à marquer. 

    Quel a été le moment déclic justement ?

    Je ne pense pas qu'il y ait eu de moment particulier. Tout d’abord, ma condition physique n’était pas idéale au début et c'est la raison principale. Ensuite, l’équipe m’aide beaucoup. Les leaders comme Moussa (Niakhaté) et Coco (Tolisso) parlent avec moi. Ils m’aident et je fais tout pour me sentir de mieux en mieux. Mais tu as besoin d’un peu de temps. Je veux progresser et gagner des matchs pour Lyon.

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    2 commentaires
    1. Avatar
      KIM K - ven 8 Mai 26 à 14 h 13

      Commentaire très lucide , faut il le conserver dans le groupe ?

      Signaler
      1. Avatar
        Mopi do Brasil - ven 8 Mai 26 à 14 h 42

        Il est en train d'élever son niveau, et a un profil complémentaire des autres attaquants. Il a l'air bien intégré. Peut-être que l'on devrait renégocier le montant de sa levée d'option, pour le garder ?

        Signaler

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